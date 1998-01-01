Новости АТОР: Телеграм-каналы распространили очередной «визовый» фейк В сети появилась информация о том, что консульство Италии якобы «ставит в визы пометки о запрете на въезд в семь стран ЕС»

Как сообщает сегодня АТОР, один из популярных Телеграм-каналов, который специализируется на выдуманных «эпидемиях» и «массовых отравлениях» туристов, продолжает плодить визовые фейки и пугать туристов. На этот раз речь идет о якобы новых ограничениях от Италии, которая будто бы ставит в визы россиянам пометки о запрете на въезд в семь стран ЕС – Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву, включая даже транзит. Однако эта информация не соответствует действительности, - пишет ассоциация. «Важно понимать: указанные страны (Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия, Литва) не вводили ограничений для россиян – обладателей действующих биометрических паспортов. Соответствующие запреты есть – но касаются они исключительно граждан, путешествующих по паспортам старого образца (с пятилетним сроком действия). И это давно не новость. Например, Латвия прекратила их признавать с 15 июля 2025 года, а Франция — с 14 апреля 2025 года. Все ограничения в указанных семи странах ЕС действуют только на пятилетние загранпаспорта старого образца, о чем официально указано в разделе «Признанные проездные документы» на сайте Европейского совета», – замечает вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян. Как отмечают в АТОР, на скрине в ТГ–канале действительно указана виза, выданная Италией. Но срок ее действия – с 1 по 26 декабря 2025 года. Следовательно, туристы, имен которых никогда нет в постах этого канала, еще физически не могли выехать в ЕС по указанной визе: срок ее действия не наступил. То есть эти туристы никак не могли свидетельствовать о «проверках в поездах» или «системе в аэропортах ЕС». Далее авторы фейка переходят к общим пугающим заявлениям, лишенным конкретики. Так, утверждается, что контролеры в поездах внутри Евросоюза проверяют у пассажиров визы. Мало того, что туристы с «урезанным шенгеном» еще не въехали туда и, соответственно, не могут ничего этого увидеть, так это еще и просто неправда. Функция железнодорожных контролеров – проверять наличие билета, в то время как контроль документов на право въезда и пребывания является исключительной прерогативой пограничных и полицейских служб. Что касается реального положения дел с визами в Италию, то процесс их получения продолжается. Визовые центры Италии в России работают в штатном режиме и принимают документы как по биометрическим, так и по небиометрическим паспортам, - говорят эксперты АТОР. Жители Москвы могут записаться на подачу на октябрь, в то время как у региональных заявителей с записью могут возникнуть сложности. Срок рассмотрения заявлений в среднем составляет около двух месяцев. На сайте визового центра Италии в Москве говорится, что срок рассмотрения документов составляет более 40 дней. При этом Италия сохраняет статус одной из самых лояльных стран Шенгена: по итогам прошлого года доля отказов в московском консульском округе составила всего 4,3%, что даже ниже показателя 2023 года (5,4%). Чаще всего визы выдаются на срок конкретной поездки, но встречаются и полугодовые, и годовые мультивизы. В качестве рекомендации всем туристам, независимо от возраста, настоятельно рекомендуется оформить биометрический загранпаспорт. /TOURBUS.RU

