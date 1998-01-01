|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
24 сентября
Travelline: Бронирование отдыха в России снова растет
В лидерах осеннних поездок — две столицы, Краснодарский край и Татарстан
По данным сервиса для отелей Travelline, за последние две недели число бронирований внутри страны вновь стало расти после спада, связанного с окончанием летнего сезона.
В начале сентября общий прирост бронирований составлял всего 2%, а сейчас – 13%.
На школьные каникулы начиная с 27 октября наблюдается еще более резкий скачок спроса – бронирования на эту дату выросли на 48% по сравнению с тем же периодом год назад, - сообщает пресс-служба РСТ.
Традиционно наибольший объем бронирований, включая каникулярный период, приходится на Москву и область – более 26%, прирост 20%. На втором месте Краснодарский край с долей 14% и приростом 11%, на третьем – Санкт-Петербург, 14,1% и 13% соответственно.
С большим отрывом в объеме (3%) далее идет Татарстан, однако и здесь неплохой рост 12%. Свердловская и Ростовская области с долей по 2% показывают рост 24% и 18% соответственно.
Рост бронирований есть практически по всем направлениям. На 20% и более, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли запросы на Архангельскую, Калужскую, Тамбовскую области, Бурятию, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий округ.
Но есть и регионы, значительно опережающие средние темпы по рынку: Чувашия (+30%), Брянская область (+31%), Амурская область (+35%), Мурманская область (+37%), Мордовия (+40%), Камчатка (+44%), Севастополь (+68%).
Сезонный, в пределах 2-3%, спад бронирований есть по Ульяновской, Владимирской, Тверской областям, а также Марий Эл, Ставропольскому краю и Удмуртии. Двузначный показатель снижения демонстрируют лишь два региона – Ивановская область (-10%) и Чечня (-15%).
Из республик Северного Кавказа снижение бронирований есть также по Кабардино-Балкарии (-6%) и Северной Осетии (-1%). В Карачаево-Черкесии и Адыгее ситуация заметно лучше – прирост 13% и 10% соответственно.
Бронирования по Краснодарскому краю в среднем приросли на 11% по сравнению с тем же периодом год назад, однако картина очень разнородная.
Некоторые направления, в частности, на Азовском побережье упали более чем на 30%, другие в осеннем сезоне чувствуют себя неплохо. Адлер, Сочи, Сириус показывают рост 12-16%, а Анапа, Геленджик, Дивноморское – до 20%.
При этом цены на размещение в среднем по Краснодарскому краю – на уровне прошлого года.
/TOURBUS.RU
Фото: Федеральный туристический фотобанк
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72