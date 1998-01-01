Travelline: Бронирование отдыха в России снова растет

В лидерах осеннних поездок — две столицы, Краснодарский край и Татарстан

По данным сервиса для отелей Travelline, за последние две недели число бронирований внутри страны вновь стало расти после спада, связанного с окончанием летнего сезона.

В начале сентября общий прирост бронирований составлял всего 2%, а сейчас – 13%.

На школьные каникулы начиная с 27 октября наблюдается еще более резкий скачок спроса – бронирования на эту дату выросли на 48% по сравнению с тем же периодом год назад, - сообщает пресс-служба РСТ.

Традиционно наибольший объем бронирований, включая каникулярный период, приходится на Москву и область – более 26%, прирост 20%. На втором месте Краснодарский край с долей 14% и приростом 11%, на третьем – Санкт-Петербург, 14,1% и 13% соответственно.

С большим отрывом в объеме (3%) далее идет Татарстан, однако и здесь неплохой рост 12%. Свердловская и Ростовская области с долей по 2% показывают рост 24% и 18% соответственно.

Рост бронирований есть практически по всем направлениям. На 20% и более, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли запросы на Архангельскую, Калужскую, Тамбовскую области, Бурятию, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий округ.

Но есть и регионы, значительно опережающие средние темпы по рынку: Чувашия (+30%), Брянская область (+31%), Амурская область (+35%), Мурманская область (+37%), Мордовия (+40%), Камчатка (+44%), Севастополь (+68%).

Сезонный, в пределах 2-3%, спад бронирований есть по Ульяновской, Владимирской, Тверской областям, а также Марий Эл, Ставропольскому краю и Удмуртии. Двузначный показатель снижения демонстрируют лишь два региона – Ивановская область (-10%) и Чечня (-15%).

Из республик Северного Кавказа снижение бронирований есть также по Кабардино-Балкарии (-6%) и Северной Осетии (-1%). В Карачаево-Черкесии и Адыгее ситуация заметно лучше – прирост 13% и 10% соответственно.

Бронирования по Краснодарскому краю в среднем приросли на 11% по сравнению с тем же периодом год назад, однако картина очень разнородная.

Некоторые направления, в частности, на Азовском побережье упали более чем на 30%, другие в осеннем сезоне чувствуют себя неплохо. Адлер, Сочи, Сириус показывают рост 12-16%, а Анапа, Геленджик, Дивноморское – до 20%.

При этом цены на размещение в среднем по Краснодарскому краю – на уровне прошлого года.

/TOURBUS.RU

Фото: Федеральный туристический фотобанк