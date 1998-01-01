Эксперты: По темпам роста турпотока Калининград уверенно обгоняет Сочи

Путешественники летом 2025 года заметно чаще выбирали отдых в Калининграде вместо Краснодарского края. Об этом говорит статистика игроков рынка и авиационного бизнеса - спрос на билеты в Калининград растет темпами до трех раз год к году, - сообщает Аналитическая служба АТОР.

По статистике Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) по темпам роста Калининградская область уверенно обгоняет Краснодарский край. Первая стала на 20% популярнее у туристов, второй потерял 1% бронирований.

Калининградская область демонстрирует более впечатляющую и стабильную положительную динамику спроса в годовом выражении, превращаясь из периферийного в одно из самых модных и востребованных туристических направлений страны.

Краснодарский край, оставаясь безусловным лидером и гигантом внутреннего туризма, показывает умеренный рост, оправляясь от летних проблем.

Данные туроператоров подтверждают, что Краснодарский край – безусловный лидер также в сегменте организованного туризма с долей рынка 35-45%. Калининградская область с долей 3-5% является заметным, но значительно менее массовым направлением.

Однако динамика их развития – тоже кардинально разная. В организованном сегменте Краснодарский край показывает уже не стагнацию, а серьезный спад (-20-25%).

Калининградская область, напротив, уверенный рост (+10-15%) в организованном сегменте, что полностью согласуется с общей положительной динамикой спроса, отмеченной ранее.

По данным администрации Сочи в первом полугодии на курорте отдохнули 4,5 млн туристов, на 2% больше, чем годом ранее. Регион в целом (Краснодарский край) – 6,5 млн туристов со всеми целями, плюс 5% к 2024 году. Турпоток в Калининградской области за тот же период составил, по данным областного министерства по культуре и туризму, чуть более 1 млн человек, что на 7% больше, чем годом ранее.

Значительно сокращается разрыв и между пассажиропотоками аэропортов Сочи и Калининграда. Поскольку оба региона – курортные, то основная доля пассажиров там – туристы.

По итогам 2023 года аэропорт Сочи обгонял калининградский Храброво по пассажиропотоку в 3,2 раза: 13,9 млн. пассажиров против 4,3 млн пассажиров. В 2024 году разрыв сократился до 2,9 раз: 13,7 млн. пассажиров против 4,8 млн. пассажиров. И стала видна разнонаправленная динамика: в то время как Сочи стагнирует, Храброво уверено – на 11,6% – растет.

Статистики работы аэропорта Сочи за лето или первое полугодие 2025 года пока нет, но по данным за январь-апрель 2025 года уже можно судить, что тенденция усугубляется. Аэропорт Сочи, судя по открытым данным, за первые 4 месяца года обслужил порядка 2,2 млн человек, а аэропорт Храброво за тот же срок – 1,2 млн человек. То есть разрыв сократился до двух раз.

Есть высокая вероятность, что за лето цифры будут еще ярче. Например, согласно статистике группы «Аэрофлот», на долю которой приходится половина всего российского пассажиропотока, рейсами из Москвы в Сочи и обратно за июнь-август воспользовались 663 тыс. пассажиров, а в рейсами в Калининград – 558 тыс. пассажиров, то есть всего на 15% меньше.

По группе компаний по итогам летнего сезона Калининград показал значительный рост. С июня по август «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» перевезли через самый западный российский аэропорт 1,078 млн пассажиров, что на 7% превысило показатели лета 2024 года.

Наиболее востребованы рейсы из Москвы (794 тыс. пассажиров, +3%) и Санкт-Петербурга (259 тыс. пассажиров, +14%). Существенный рост продемонстрировало направление из Екатеринбурга (+31%). Также в этом сезоне впервые был запущен рейс из Чебоксар, которым воспользовались 5,8 тыс. человек.

Тенденцию полностью подтверждают и данные такого крупного аэропорта, как Пулково (Санкт-Петербург).

Туристы из Северной столицы в этом году и вовсе отказываются от полетов в Сочи: пассажиропоток туда из Санкт-Петербурга за 8 месяцев этого года сократился на 25% по сравнению с тем же периодом годом ранее. А в Калининград жители Петербурга и окрестных регионов летали, наоборот, на 36-38% чаще, чем на черноморский курорт.



С мая по конец августа в Калининград слетали 615 тыс. пассажиров, а в Сочи – только 385 тыс. пассажиров.

«Эта тенденция наметилась еще годом ранее, но тогда разница не была столь значительной», – рассказала » директор по авиационной коммерции компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляет аэропортом Пулково) Асият Халваши.

Регион уже входит в ТОП-10 летних направлений. А на осень, по данным АТАГ, и в ТОП-5 популярных у туристов регионов, - отмечают эксперты.

/TOURBUS.RU

Фото: Федеральный туристический фотобанк