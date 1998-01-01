Новости

«Аэрофлот» впервые полетит в Дубай из Екатеринбурга

Полёты будут осуществляться с 8 октября два раза в неделю на лайнерах Boeing 737

Как сообщили нашему порталу сегодня в пресс-службе авиакомпании, «Аэрофлот» впервые в истории открывает собственные прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай. Полёты стартуют 8 октября с частотой два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Продажа билетов открыта.

На воздушной линии Екатеринбург — Дубай — Екатеринбург будут задействованы лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес.

Ранее авиакомпания анонсировала новые прямые регулярные рейсы из столицы Урала в Новосибирск. В текущем сезонном расписании Группа «Аэрофлот» выполняет полёты из Екатеринбурга по 7 направлениям: в Москву, Сочи, Анталью, Ереван, Санья, Стамбул, Пхукет.

29 сентября авиакомпания запустит регулярные рейсы из Екатеринбурга в Краснодар, Нячанг (Вьетнам), а также возобновит полёты в Бангкок. В октябре начнутся полёты из Международного аэропорта Кольцово в Санкт-Петербург, Гоа, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Как мы сообщали ранее со ссылкой на АТОР, по оценкам туроператоров, ОАЭ войдет в ТОП-3 самых популярных направлений зимы. Уже сейчас темпы продаж туров в эту страну на зимний сезон (октябрь–март) выросли до 30%, а объем блочной перевозки увеличен на 25% в сравнении с прошлым годом.

По предварительным оценкам, у Space Travel и «Русского Экспресса» в зимнем сезоне ОАЭ находится на первом месте по объемам продаж, а у Coral Travel занимает вторую строчку рейтинга. У туроператора PAC Group ОАЭ входит в тройку лидеров по спросу, а у Pegas Touristik, Anex, Fun&Sun, «Интуриста» – в ТОП-5.

Ближайшими конкурентами ОАЭ в разных сегментах этой зимой будут Египет и Таиланд. В определенной степени конкуренцию Эмиратам составят также Вьетнам, Турция, Мальдивы, Китай, Шри-Ланка и Куба.

АТОР отмечает, что уже сейчас большая доля продаж туроператоров в ОАЭ приходится на новогодний период. У некоторых туроператоров на праздники приходится до 20% продаж.

В предстоящем зимнем сезоне объем блочных полетных программ туроператоров в Дубай увеличен почти на 25%, а Шарджу – на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Традиционно, больше всего рейсов будет выполняться в Дубай. Доля этого эмирата составляет 68% от общего объема блочной перевозки. Это примерно на 5 процентных пунктов больше, чем в прошлогоднем зимнем сезоне.

А вот количество городов вылета в Дубай не изменилось – блочные полетные программы в этот эмират у туроператоров есть из 13 российских городов.

/ТOURBUS.RU