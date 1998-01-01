Главная
23 сентября
Российские туристы пострадали сегодня в столкновении двух автобусов на трассе Анталья-Аланья

В ДТП пострадали более 20 россиян, часть из них остается в госпитале


  

Два автобуса столкнулись в районе турецкого города Аланья, в них находились более 20 российских туристов, есть пострадавшие, сообщили сегодня в Генконсульстве РФ в Анталье.

 

"Около 09:30 утра в районе города Аланья произошло ДТП с участием двух автобусов, в которых, по предварительным данным, находилось более 20 российских туристов. Пострадавшие были размещены в местных больницах, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении дипмиссии.
Как отметили в Генконсульстве, некоторые туристы госпитализированы в тяжелом состоянии.

Также дипломаты поддерживает постоянный контакт с представителями турецких властей, туроператора и страховой компании и готовы оказать пострадавшим необходимое содействие.

По информации турецких СМИ, инцидент произошел на дороге между Антальей и Аланьей в районе муниципалитета Конаклы. Автобус с российскими туристами врезался в рейсовый автобус.

По информации телеграм-каналов, в автобусе, попавшем в ДТП, находились туристы туроператора ANEX Tour. 

Часть российских туристов, пострадавших в ДТП, которое произошло утром в турецкой Анталье, выписаны из больниц и вернулись в отели, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
"С утра по дороге из аэропорта Антальи произошло дорожно-транспортное происшествие с туристическим автобусом. Все туристы, согласно протоколу, отправлены в больницы для осмотра и оказания первой медицинской помощи, кому она необходима.

На данный момент, по информации от принимающей компании, часть туристов уже отправились в сопровождении гидов в отели", - говорится в сообщении.

По данным объединения, некоторые туристы были оставлены в госпитале для оказания дальнейшей медицинской помощи.
"Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой компанией, ситуация на контроле", - отмечают в РСТ.
/TOURBUS.RU

 

Фото с места ДТП: iha.com.tr




