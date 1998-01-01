|
23 сентября
Российские туристы пострадали сегодня в столкновении двух автобусов на трассе Анталья-Аланья
В ДТП пострадали более 20 россиян, часть из них остается в госпитале
Два автобуса столкнулись в районе турецкого города Аланья, в них находились более 20 российских туристов, есть пострадавшие, сообщили сегодня в Генконсульстве РФ в Анталье.
"Около 09:30 утра в районе города Аланья произошло ДТП с участием двух автобусов, в которых, по предварительным данным, находилось более 20 российских туристов. Пострадавшие были размещены в местных больницах, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении дипмиссии.
По информации телеграм-каналов, в автобусе, попавшем в ДТП, находились туристы туроператора ANEX Tour.
На данный момент, по информации от принимающей компании, часть туристов уже отправились в сопровождении гидов в отели", - говорится в сообщении.
Фото с места ДТП: iha.com.tr
