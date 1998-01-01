Новости Российские туристы пострадали сегодня в столкновении двух автобусов на трассе Анталья-Аланья В ДТП пострадали более 20 россиян, часть из них остается в госпитале

Два автобуса столкнулись в районе турецкого города Аланья, в них находились более 20 российских туристов, есть пострадавшие, сообщили сегодня в Генконсульстве РФ в Анталье. "Около 09:30 утра в районе города Аланья произошло ДТП с участием двух автобусов, в которых, по предварительным данным, находилось более 20 российских туристов. Пострадавшие были размещены в местных больницах, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении дипмиссии.

Как отметили в Генконсульстве, некоторые туристы госпитализированы в тяжелом состоянии.



Также дипломаты поддерживает постоянный контакт с представителями турецких властей, туроператора и страховой компании и готовы оказать пострадавшим необходимое содействие.



По информации турецких СМИ, инцидент произошел на дороге между Антальей и Аланьей в районе муниципалитета Конаклы. Автобус с российскими туристами врезался в рейсовый автобус. По информации телеграм-каналов, в автобусе, попавшем в ДТП, находились туристы туроператора ANEX Tour.



Часть российских туристов, пострадавших в ДТП, которое произошло утром в турецкой Анталье, выписаны из больниц и вернулись в отели, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"С утра по дороге из аэропорта Антальи произошло дорожно-транспортное происшествие с туристическим автобусом. Все туристы, согласно протоколу, отправлены в больницы для осмотра и оказания первой медицинской помощи, кому она необходима. На данный момент, по информации от принимающей компании, часть туристов уже отправились в сопровождении гидов в отели", - говорится в сообщении.



По данным объединения, некоторые туристы были оставлены в госпитале для оказания дальнейшей медицинской помощи.

"Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой компанией, ситуация на контроле", - отмечают в РСТ.

/TOURBUS.RU Фото с места ДТП: iha.com.tr





