«Яндекс Путешествия» выяснили, где и как отдыхали этим летом самостоятельные туристы

Среди трендов этого года - приключенческий туризм и путешествия по своему региону

Сервис «Яндекс Путешествия» подвел итоги прошедшего летнего сезона, проанализировав бронирования отелей и апартаментов россиян.

Как сообщают аналитики компании, итоги высокого сезона отражают общий тренд на мобильность и разнообразие сценариев отдыха. Туристы активнее пробуют новые форматы: растет спрос на приключенческие маршруты, увеличилось число поездок внутри своего региона.

Каждый третий путешественник ездил в поездку на выходные, при этом продолжает ощутимо расти интерес к аутентичным направлениям, например, к малым городам, поездкам в компании.

Основные выводы исследования:

Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург остаются лидерами по бронированиям (47% от всех), но их совокупная доля снижается, что указывает на перераспределение спроса.

В числе быстрорастущих регионов оказались Республика Алтай (+22%), Дагестан (+21%), Карелия (+15%). Это может говорить о росте интереса к приключенческому туризму внутри страны.

Топ-5 зарубежных направлений при самостоятельном бронировании размещения составили Беларусь (18%), Турция (14,1%), Абхазия (14%), Италия (6%), Франция (5,9%).

Как видим, список летних выездных направлений самостоятельных туристов заметно отличается от организованных.

Продолжает расти интерес к поездкам в малые города с населением до 50 тысяч человек.

Сформировавшийся в прошлом году тренд укрепился в сезоне 2025 – количество бронирований в отелях и апартаментах таких городов выросло на 37% по сравнению с прошлым годом.

Увеличивается интерес к изучению своего региона (поездки внутри своего региона выросли на 20%) и к коротким поездкам на выходные. Этим летом каждый третий проводил хотя бы один уикенд не в своем городе.

Горизонт бронирования сокращается. Чаще всего жилье бронировали менее чем за 30 дней до поездки (24%), а 19% бронирований приходились на день заезда. Это может свидетельствовать о росте популярности спонтанных путешествий.

Туристы все чаще путешествовали в компании и с семьей. Каждое пятое бронирование в летних путешествиях совершали путешественники с детьми. По сравнению с прошлым годом число таких бронирований выросло на 40%. Одновременно с этим выросло и количество «путешествий компаниями» – поездки для 3 и более взрослых – на 58% по отношению к лету прошлого года.

Отели и апартаменты – самые популярные типы жилья. Апартаменты чаще выбирают для краткосрочных поездок и поездок с детьми.

Россияне чаще всего оплачивали всё путешествие сразу, однако есть ряд категорий путешественников, кто предпочитает гибко подходить к формированию бюджета на путешествия.

Например, отложенную возможность оплаты путешествия выбирают 83% туристов, которые отправляются в длительные поездки (свыше 14 дней), 47% путешественников с детьми, а также 42% тех, кто отправляется в поездку за рубеж.

