Статистика: За лето Турцию посетили 2,8 мл россиян

По данным министерства культуры и туризма Турции, в августе 2025 года иностранцы совершили 6 965 343 визита в Турцию, что на 2,05% больше, чем в этот же месяц годом ранее, сообщает АТОР.

Россия, как и два других летних месяца, в августе продолжала лидировать в ТОП-5 по общему количеству туристов в Турции. Но по динамике и объему прироста все же уступила Германии.

Всего Турция зафиксировала летом 2025 года 2 831 725 визитов россиян, что на 3,6% больше, чем за лето 2024 года (2 733 277).

Из этого количества в июне-августе 2025 года 65,5% приехали на курорты провинции Анталья (1 854 822 туриста из России).

Это на 4,3% больше, чем в эти же месяцы прошлого года. Россия уверенно лидировала в Анталье все лето, оставаясь рынком номер 1 (Германия – на втором месте).

На курорты Эгейского побережья Турции за три летних месяца приехали 232 150 россиян, что на 0,7% меньше, чем в этот же период годом ранее (233 762). Доля Эгейского побережья в общем турпотоке из РФ в Турцию составила 8,2%.

Россияне – второй по значимости въездной рынок для курортов этого региона Турции (на первом месте, с большим отрывом от всех остальных – британцы).

Доля Стамбула в летнем российском турпотоке в Турцию оценивается в ≈575-580 тыс. визитов за июнь-август, динамика +4,2% (оценка). Россияне все месяцы 2025 года, и летние тоже – лидеры по визитам в Стамбул среди всех иностранцев (каждый десятый турист этим летом в Стамбуле был из РФ).

За 8 месяцев 2025 года в Турции уже отдохнули свыше 4,5 млн россиян

За январь-август, по данным министерства культуры и туризма Турции, эту страну посетили 35 481 223 иностранца, что на 0,9% меньше, чем годом ранее в этот же период.

Россия лидирует среди ключевых въездных рынков Турции не только в августе и летом, но и по итогам всех 8 месяцев 2025 года.

ТОП-5 ключевых рынков въездного туризма Турции по итогам 8 месяцев 2025 года выглядит так:

Россия – 4 554 395 визитов (прирост, +0,1% по сравнению с 2024 годом)

Германия – 4 400 592 визита (прирост, +0,3% по сравнению с 2024 годом)

Великобритания – 3 002 928 визитов (падение, -3,2% по сравнению с 2024 годом)

Иран – 1 944 968 визитов (падение, -7,5% по сравнению с 2024 годом)

Болгария – 1 746 585 визитов (падение,-6,7% по сравнению с 2024 годом)

Фактически, из пяти ключевых рынков Турции незначительный прирост показали только Россия и Германия (динамика турпотока из последней была крайне неравномерной в этом году – резкие взлеты и падения, в то время как турпоток из России начал плавно и поступательно расти, начиная с мая).

Слабый прирост по итогам 8 месяцев, считают аналитики, может означать то, что в этом году Турция, скорее всего, не побьет доковидный рекорд по количеству прибытий россиян (свыше 7 млн в 2019 году)

Что касается распределения российского турпотока в Турцию по итогам января-августа, то он выглядит следующим образом.

На курорты Антальи за 8 месяцев 2025 года приехали 2 664 054 россиян, что на 0,84% больше, чем за тот же период 2024 года. Доля Антальи в российском турпотоке за январь-август – 58,5%.

На курортах Эгейского побережья Турции за 8 месяцев 2025 года отдохнули 280 887 россиян, что всего на 0,9% больше, чем за те же месяцы в 2024 году (278 465). Доля курортов Эгейского побережья в общем турпотоке в Турцию за январь-август – 6,2%.

Оценка по Стамбулу: ≈1 250 000 визита россиян за 8 месяцев 2025 года (на 1-2% больше, чем в прошлом году), доля в российском турпотоке за январь-июль около 28-29%. Напомним, в первом полугодии 2025 года российский турпоток в Стамбул сократился на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Минусовая динамика в годовом выражении наблюдается и по итогам 7 месяцев (-2,7%).

Еще 7-8% россиян в январе-августе въехали в Турцию через аэропорты Измира, Анкары, Мерсина (Чукурова), морем (круизы и судозаходы), и на личных авто через наземную границу с Грузией.

/TOURBUS.RU