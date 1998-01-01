Российских туристов в Китае просят проявлять осторожность в связи с приближением супертайфуна "Рагаса"

Согласно прогнозам, 24-25 сентября сильнейший тайфун ударит по острову Хайнань и провинции Гуандун, а также по Гонконгу и Макао

Российским туристам в Китае рекомендуется соблюдать меры предосторожности в связи с приближением супертайфуна "Рагаса", а тем, кто планирует поездки, - избегать опасных зон, заявили в посольстве России в КНР.

"По информации Центральной метеорологической службы КНР, к побережью южных провинций материкового Китая стремительно приближается супертайфун "Рагаса", признанный одним из самых мощных в этом сезоне.

Согласно прогнозам, 24-25 сентября он ударит по острову Хайнань, провинции Гуандун, Гуанси-Чжуанскому автономному району и по специальным административным районам Гонконгу и Макао. Также его влияние будет ощущаться в провинции Юньнань", - говорится в сообщении.



По данным дипмиссии, синоптики ожидают разрушительный ураган, проливные дожди и масштабные наводнения. Скорость ветра в эпицентре стихии составит более 60 метров в секунду.

Также есть высокий риск оползней и схода селевых потоков в горных районах. Власти Китая переводят спасательные службы в усиленный режим и готовятся к массовой эвакуации людей из прибрежных зон.



"Туристам, планирующим поездки в Китай в ближайшие дни, стоит пересмотреть маршруты и по возможности отложить посещение опасных районов.

Всем соотечественникам, находящимся в этих регионах, настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности: не выходить на улицу во время шторма и ограничить передвижения, заранее подготовить воду, продукты и зарядные устройства, внимательно следить за официальными сообщениями местных властей, при необходимости заранее уточнить расположение ближайших пунктов временного укрытия", - советуют в дипмиссии.

В посольстве отмечают, что последствия супертайфуна могут отразиться на транспортном сообщении и авиаперелётах.

Руководство аэропорта Гонконга рассматривает возможность отмены рейсов из-за надвигающегося тайфуна "Рагаса", сообщает в свою очередь South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на свом источники.

Ожидается, что временные ограничения продлятся с 18:00 (13:00 мск) вторника до 06:00 (01:00 мск) четверга по местному времени.

Об отмене 16 рейсов на это время, в частности, в Тайбэй и Токио уже сообщила местная авиакомпания Greater Bay Airlines.



По словам старшего сотрудника отдела прогнозирования Гонконгской обсерватории Чой Чун Вина, расчетное время приближения "Рагасы" к Гонконгу - утро среды.

Скорость ветра в эпицентре тайфуна, по данным SCMP, составляет 64 м/с. Возможны наводнения.



Тайфуны на южном побережье Китая не являются редким явлением. Так, в 2017 году из-за последствий тайфуна "Хато", ставшим, по оценкам экспертов, самым мощным с 1962 года, пострадали 270 человек, из них 120 - в Гонконге, - отмечает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU