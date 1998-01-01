|
|
|
23 сентября
Российских туристов в Китае просят проявлять осторожность в связи с приближением супертайфуна "Рагаса"
Согласно прогнозам, 24-25 сентября сильнейший тайфун ударит по острову Хайнань и провинции Гуандун, а также по Гонконгу и Макао
Российским туристам в Китае рекомендуется соблюдать меры предосторожности в связи с приближением супертайфуна "Рагаса", а тем, кто планирует поездки, - избегать опасных зон, заявили в посольстве России в КНР.
"По информации Центральной метеорологической службы КНР, к побережью южных провинций материкового Китая стремительно приближается супертайфун "Рагаса", признанный одним из самых мощных в этом сезоне.
Согласно прогнозам, 24-25 сентября он ударит по острову Хайнань, провинции Гуандун, Гуанси-Чжуанскому автономному району и по специальным административным районам Гонконгу и Макао. Также его влияние будет ощущаться в провинции Юньнань", - говорится в сообщении.
Также есть высокий риск оползней и схода селевых потоков в горных районах. Власти Китая переводят спасательные службы в усиленный режим и готовятся к массовой эвакуации людей из прибрежных зон.
Всем соотечественникам, находящимся в этих регионах, настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности: не выходить на улицу во время шторма и ограничить передвижения, заранее подготовить воду, продукты и зарядные устройства, внимательно следить за официальными сообщениями местных властей, при необходимости заранее уточнить расположение ближайших пунктов временного укрытия", - советуют в дипмиссии.
Руководство аэропорта Гонконга рассматривает возможность отмены рейсов из-за надвигающегося тайфуна "Рагаса", сообщает в свою очередь South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на свом источники.
/TOURBUS.RU
|
|
|
