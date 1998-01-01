Новости Абхазия сделает акцент на развитии гастрономического, винного и доступного туризма Пятый Фестиваль абхазской культуры «Апсны — перекресток культур» прошел в московском саду «Эрмитаж»

Пятый юбилейный Фестиваль абхазской культуры «Апсны — перекресток культур» состоялся в эти выходные в московском саду «Эрмитаж», - сообщает наш специальный корреспондент. Познакомиться с историей, традициями и туристическими возможностями гостеприимной Абхазии, не покидая пределы Москвы, смогли тысячи москвичей и гостей столицы. Танцы, песни, мастер-классы, розыгрыши путевок и, конечно, ярмарка локальных абхазских продуктов: по словам организаторов, главная миссия фестиваля — ближе познакомить россиян с богатой культурой и гостеприимством их дружественной страны. «Гостеприимство – это не просто обычай, а глубинная черта, которая веками объединяет народы России и Абхазии, - отметил на открытии мероприятия, председатель правления Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. - «Апсны» переводится как «страна души» — именно так абхазы называют свою родину, и сегодня мы постарались наполнить фестиваль душевной радостью и мероприятиями, которые наиболее широко рассказали бы о наших традициях, культуре, туризме». На фестивале можно было познакомиться с традиционными абхазскими играми и принять участие в мастер-классах, в том числе, по стрельбе из лука, соревнованиям по нардам и домино. На главной сцене «Эрмитажа» выступили Государственный оркестр народных инструментов им. Отара Хунцария, трио YANAY, народная артистка Абхазии Алиса Гицба, танцевальные коллективы «Амцабз» и «Assa», а также другие молодые талантливые абхазские исполнители. Министерство туризма Абхазии подготовило специальные видеоролики, сюжеты о различных абхазских ремеслах и культуре, достопримечательностях и туристических маршрутах. В рамках фестиваля состоялась презентация конкурса проектов «Гостеприимная Абхазия», направленного на поиск, поддержку и реализацию перспективных идей в сфере туризма и гостеприимства в республике. С подробным рассказом о проекте выступил заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля. Говоря об основных задачах, он прокомментировал, что они включают развитие туристической инфраструктуры, продление туристического сезона, создание новых рабочих мест и повышение привлекательности региона. Особый акцент сделан на развитии таких направлений, как этнотуризм, гастрономический туризм и доступный туризм для людей с ограниченными возможностями. Лучшие проекты будут удостоены звания «Мастер гостеприимства Абхазии», а победители будут награждены грантами. Также, на открытии фестиваля было озвучено послание президента республики Бадра Гунба, в котором было подчеркнуто, что фестиваль «АПСНЫ» — это не только встреча друзей, но и прекрасная возможность для популяризации Абхазии: «Благодаря ему всё больше людей узнают о нашей стране, её самобытной культуре, древних традициях. В то же время фестиваль даёт возможность познакомиться и с сегодняшней Абхазией — с тем, что делается для развития страны, укрепления её государственности, создания достойных условий для жизни нашего народа» /TOURBUS.RU Фото: ТБ

