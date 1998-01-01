Туроператоры ожидают временного снижения спроса на Крым после атаки БПЛА на Форос

По информации СМИ, вчера вечером украинские БПЛА атаковали санаторий "Форос" 4* на южном берегу Крыма. Ранения получили 16 человек, трое погибли. Повреждены объекты на территории санатория, а также школа в поселке Форос.

По информации администрации Ялты, пострадавшие – местные жители и туристы, в том числе из Белоруссии, они находились на береговой линии Фороса в момент атаки.

В Крыму сейчас находятся до 400 тыс. туристов, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России, президент компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

"В Крыму сейчас находятся около 350-400 тыс. туристов – сезон еще идет. Каждый день приезжают около 5-6 тыс. человек", – цитирует его пресс-служба ассоциации.

Туроператоры после атаки БПЛА на поселок Форос в Крыму ожидают краткосрочного снижения спроса на отдых в Крыму, пока аннуляций уже приобретенных туров нет, сообщает также Ассоциация туроператоров России.

"После ночной атаки беспилотников на поселок и курортные отели в Форосе в Крыму туроператоры связываются со своими клиентами и выясняют, нужна ли им помощь. Аннуляций туров пока не зафиксировано, но к середине недели можно ожидать и отмен, и снижения спроса на направление", - говорится в сообщении.



По данным ассоциации, у некоторых компаний есть туристы в санатории "Форос"

"Сейчас в санатории "Форос" находятся четверо наших туристов. С тремя мы связались, у них все в порядке. С одним пытаемся выйти на связь", – cообщил Сергей Ромашкин.

В компании "Мультитур" сообщили, что их туристов в санатории нет, но если отдыхающие в других объектах захотят переселиться, им будет оказана помощь.



По прогнозу туроператоров, обращений от туристов, запросов о переносе или отмене туров стоит ждать через два или три дня, так как туристы не сразу реагируют на подобные события.

"При текущем информационном фоне в ближайшие дни объем бронирований туров в Крым может снизиться, однако в течение недели спрос по направлению восстановится. Долгосрочного влияния не будет", - отмечают в ассоциации.



Снижения турпотока на полуостров ожидать не стоит, считает в свою очередь генеральный директор сети компаний "Розовый слон" Алексан Мкртчян, которого цитирует сегодня «Интерфакс».

«Оптимизма в отношении путешествий в Крым такое происшествие никому не прибавило, однако мы не наблюдаем отказов от поездок, от бронирований. Туристы не меняют свои планы. За последние годы они привыкли к этому постоянному негативному фону. Они понимают, что подобное может случиться», - рассказал он.



Как отметил г-н Мкртчян, турпоток в Крым в 2025 году уже вырос на 26% по сравнению с прошлым годом.

"Турпоток растет, несмотря на возможные происшествия на полуострове", - добавил он.

/TOURBUS.RU

Фото: Официальный сайт parkforos.ru