|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
22 сентября
Туроператоры ожидают временного снижения спроса на Крым после атаки БПЛА на Форос
В результате вчерашней атаки на санаторий "Форос" на южном берегу Крыма ранения получили 16 человек, трое погибли
По информации СМИ, вчера вечером украинские БПЛА атаковали санаторий "Форос" 4* на южном берегу Крыма. Ранения получили 16 человек, трое погибли. Повреждены объекты на территории санатория, а также школа в поселке Форос.
По информации администрации Ялты, пострадавшие – местные жители и туристы, в том числе из Белоруссии, они находились на береговой линии Фороса в момент атаки.
В Крыму сейчас находятся до 400 тыс. туристов, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России, президент компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.
"В Крыму сейчас находятся около 350-400 тыс. туристов – сезон еще идет. Каждый день приезжают около 5-6 тыс. человек", – цитирует его пресс-служба ассоциации.
Туроператоры после атаки БПЛА на поселок Форос в Крыму ожидают краткосрочного снижения спроса на отдых в Крыму, пока аннуляций уже приобретенных туров нет, сообщает также Ассоциация туроператоров России.
"После ночной атаки беспилотников на поселок и курортные отели в Форосе в Крыму туроператоры связываются со своими клиентами и выясняют, нужна ли им помощь. Аннуляций туров пока не зафиксировано, но к середине недели можно ожидать и отмен, и снижения спроса на направление", - говорится в сообщении.
«Оптимизма в отношении путешествий в Крым такое происшествие никому не прибавило, однако мы не наблюдаем отказов от поездок, от бронирований. Туристы не меняют свои планы. За последние годы они привыкли к этому постоянному негативному фону. Они понимают, что подобное может случиться», - рассказал он.
Фото: Официальный сайт parkforos.ru
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72