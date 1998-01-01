Чартеры Red Wings полетят этой зимой на Шри-Ланку из семи российских городов

Блоки мест на этих рейсах взяли туроператоры Anex, Fun&Sun и «Интурист»

Как сообщает сегодня пресс-служба АТОР, в зимнем сезоне 2025/2026 на Шри-Ланку полетят чартеры Red Wings из семи городов: Москвы, Казани, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени и Новосибирска. Блоки мест на этих рейсах взяли три ведущих туроператора: Anex, Fun&Sun и «Интурист».

Возможно, к этой тройке присоединится еще один крупный игрок – Coral Travel, который также заинтересован в блочной программе на ланкийское побережье.

Полетная программа туроператоров на Шри-Ланку в южный аэропорт острова – Маттала (ближайший курорт – Хамбантота) стартует с конца октября.

Из Москвы вылеты будут два раза в неделю, из регионов – один раз в 10–11 дней. Red Wings будет летать на южное ланкийское побережье на больших самолетах – Boeing 777-200 (около 400 пассажиров). Заявленная норма багажа – 20 кг, ручной клади – 5 кг. В полете будут предоставляться напитки и горячее питание.

По информации «Интуриста», рейсы из Москвы начнутся с 28 октября. Что касается регионов, то полетная программа (везде частота 1 раз в 10/11 дней) выглядит так:

из Казани вылеты с 1 ноября по 9 мая 2026 года,

из Екатеринбурга – с 4 ноября по 19 мая 2026 года,

из Самары – с 28 октября по 16 мая 2026 года,

из Уфы – с 3 ноября по 19 марта 2026 года,

из Новосибирска – с 6 ноября по 12 марта 2026 года,

из Тюмени – с 10 ноября по 16 марта 2026 года.

По информации Anex, стартовая стоимость туров на Шри-Ланку на 9 ночей с перелетом и проживанием в отеле 3* с питанием «завтраки» из Казани, Самары, Тюмени и Уфы начинается от 192 тыс. руб. за двоих.

Аналогичные туры из Екатеринбурга на 10 ночей – от 198 тыс. руб., из Новосибирска – от 201 тыс. руб., а из Москвы – от 207 тыс. руб.

Как пояснили в Anex, раннего бронирования по направлению сейчас нет. Однако доступны сезонные спецпредложения от отелей, которые помогут выгоднее забронировать тур, в том числе, в номер на гарантии.

В Fun&Sun отмечают высокий спрос на туры на Шри-Ланку. По данным туроператора, спрос вырос на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Шри-Ланку едут и за пляжным отдыхом, и за экскурсионным.

Добраться до Шри-Ланки этой зимой можно и на регулярных рейсах из Москвы. «Аэрофлот» начнет летать из Москвы в Коломбо с 4 октября с частотой 2 раза в неделю (по вторникам и субботам). С 23 октября добавляется третий рейс – по четвергам.

Билеты на новогодние праздники (вылет 30 декабря – возвращение 7 января) – от 232,5 тыс. руб. с багажом в обе стороны.

Для россиян виза на Шри-Ланку является бесплатной.

Она оформляется в виде электронного разрешения на въезд (ETA) и выдается сроком на 30 дней, в течение которого разрешено два въезда в страну.

/TOURBUS.RU

Фото: лицензия freepic.com