Эксперты: Число желающих получить шенген снизилось на 15%

Планы ужесточения визового режима со странами ЕС пока что отложены, но ситуация в консульствах остается сложной

Число желающих получить шенгенские визы в сентябре снизилось на 10-15% из-за появления новостей о том, что Евросоюз обсуждает новое ужесточение визового режима для россиян. Несмотря на то, что эти планы пока отложены, ситуация в консульствах стран ЕС остается сложной – сроки оформления выросли, проверки заявителей усилились.

На этом фоне бурно растет спрос на страны, куда россияне могут въезжать без проблем. В первую очередь это отменивший визы Китай,- сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

«Ожидание 19-го пакета санкций, даже в его рекомендательной форме, уже внесло коррективы в поведение заявителей.

На фоне слухов о возможных ограничениях соискатели массово старались подать документы в предшествующую неделю, создав ажиотаж. Однако сразу после официального анонса пакета зафиксирован резкий спад заявок – на 10-15%, ровно такой, как прогнозировали эксперты», – рассказал генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов.

По его словам, санкционная неопределенность всегда провоцирует волну эмоциональных реакций – люди сначала спешат подать документы, «пока не запретили», затем, сталкиваясь с новыми правилами, замирают в выжидательной позиции. Это классическая модель поведения на нестабильном рынке.

По оценке эксперта, ситуация так и остается нестабильной: консульства усилили проверки, запрашивая подтверждения поездок по ранее выданным визам, включая чеки, билеты и брони отелей, даже если в паспорте уже стоит штамп страны-участницы Шенгена. Это связано с участившимися случаями так называемого «визового шопинга», когда выбирается удобная страна для подачи документов без реального намерения посетить её, что теперь стало одной из ключевых причин отказов.

Еврокомиссия подготовила новый, 19-й пакет санкций против России, но в нем, вопреки заявлениям, не оказалось, визовых ограничений. Вместо этого санкции коснутся платежной системы «Мир», нескольких иностранных банков и энергетической отрасли. Визовые запреты на этот раз решили не вводить, но, вполне возможно, они появятся в декабре.

«На этом фоне декабрьские планы Еврокомиссии по ужесточению визового режима, включая сокращение квот для россиян и приоритет деловых и семейных заявок над туристическими, подталкивают заявителей ускорить подачу документов. Прогнозируем, что в ближайшие две недели спрос восстановится до осеннего уровня, но риски остаются: консульства всё чаще переносят сроки выдачи виз или отказывают по формальным основаниям», – говорит г-н Абасов.

В то же время в визовых отделах туроператоров особой нервозности туристов не отмечают.

«Визы для нас – понятие сезонное, сейчас фиксируем традиционный осенний спад. Наибольший спрос на оформление документов у нас бывает ранней весной накануне летнего сезона.

В принципе все страны, которые выдают россиянам визы, работают без сбоев, есть некоторое замедление, оформление занимает 2-2,5 месяца. Приходится многое делать на опережение. Например, уже сейчас мы готовим документы на визы для поездок в 2026 году», – рассказали в компании «Туртранс-Вояж».

По словам соруководителя комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, главы компании «АРТ-Тур» Дмитрия Арутюнова, нестабильная ситуация с выдачей шенгенских виз, перспектива возможных ограничений становятся дополнительным стимулом для перетока туристов на безвизовые направления, в частности, страны Ближнего Востока и Азии.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году было выдано более 500 тыс. шенгенских виз.

Поводом для обсуждаемых Еврокомиссией новых визовых ограничений послужил рост турпотока из РФ. Однако несколько стран – Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия, куда активно едут россияне, наложили вето на это решение ЕК.

/TOURBUS.RU