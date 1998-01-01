Туроператоры: Спрос на Сейшелы и Маврикий растет в преддверии высокого сезона

При этом спрос на оба острова пока что далек от показателей Мальдив

Как мы сообщали ранее, с 27 сентября «Аэрофлот» возобновляет рейсы из Москвы на Сейшельские острова в Индийском океане. Сначала они будут выполняться дважды в неделю, а с конца декабря добавится третья частота. Эксперты Российского союза туриндустрии отмечают, что спрос на Сейшелы, как и остров Маврикий, растет даже в отсутствие прямых рейсов, - сообщили в пресс-службе РСТ.

По данным Национального бюро статистики Сейшел, с начала 2025 года на острова приехали более 24 тысяч туристов из России. Рекордный турпоток наблюдался в 2023 году, когда после запуска прямых рейсов «Аэрофлота» их посетили более 30 тыс. россиян.

По оценке генерального директора компании Space Travel Артура Мурадяна, спрос на Сейшелы рос даже летом, в отсутствие прямого авиасообщения.

«У нас в этом году направление выросло на 15% год к году. Сейшелы остаются довольно дорогими, сейчас тур на 11 ночей с прямым перелетом и проживанием в отеле 3* с завтраками будет стоить около 354 тыс. рублей на двоих. Отдых в том же отеле, но с перелетом на стыковочном рейсе обойдется около 290 тыс.

Средний чек в прошлом году составлял 202,5 тыс. рублей на человека, в этом – 235 тыс., то есть объективно мы можем говорить о росте цен в среднем на 15%», – уточнил он.

По его словам, спрос на Маврикий тоже растет очень активно, оба направления идут на равных. В 2024 году Маврикий посетили около 29 тыс. российских туристов, турпоток вырос на 84%.

«Отсутствие прямых рейсов никак не мешает Маврикию развивать турпоток из России, по нему видим рост в 2,5 раза к показателям прошлого года. С января запускаем туры на базе блоков Emirates», – добавил эксперт.

При этом оба острова далеки от показателей Мальдив, за прошлый год принявших более 200 тыс. россиян, в том числе за счет более низких цен. Средний чек по Мальдивам – 190 тыс. рублей на человека, это примерно на 20% меньше, чем на Сейшелах или Маврикии.

Гендиректор компании «Пантеон» Анатолий Гаркушин напомнил, что на Сейшелах небольшая отельная база, поэтому и цены высокие, и есть сложности с подтверждением номеров.

«Спрос со всего мира огромный, но сами сейшельцы не очень заинтересованы в развитии туротрасли, а больше сосредоточены на защите природе, экологии. С прошлого года на островах уже нельзя строить новые отели, можно только расширять старые объекты», – заметил он.

В «Русском Экспрессе» отметили значительный рост спроса и на Сейшелы, и на Маврикий. Сейчас по Маврикию на август-сентябрь у туроператора почти вдвое больше заявок, чем в аналогичный период прошлого года.

Она добавила, что Сейшелы отличаются и от Маврикия, и от Мальдивских островов. Туда летят за уникальной природой, разнообразием активного отдыха: это морские прогулки, глубоководная рыбалка, снорклинг, дайвинг, пешие прогулки по заповедникам.

«На осенне-зимний период спрос на Сейшелы уже в два раза выше год к году.

Спрос на качественные отели превышает предложение, но за последние годы открылось несколько новых гостиниц мировых цепочек с отличным сервисом, в том числе люксового сегмента», – уточнила она.

Руководитель отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марина Макаркова сообщила о некотором падении спроса на Сейшелы по сравнению с прошлым годом.

«Скорее всего, это связано с тем, что набирают популярность азиатские страны – Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Индонезия с более разнообразной отельной базой и привлекательными ценами. Контрактные тарифы в сейшельских отелях в среднем выросли на 15-20%, билеты стоят примерно на прошлогоднем уровне.

Сейчас глубина продаж туров на Сейшелы на рейсах «Аэрофлота» составляет 2-3 месяца», – отмечает эксперт.

/TOURBUS.RU

Фото: thenationalnews.com