Новости

Туроператоры: Крупные пожары в провинции Аланья пока что не затронули отдых россиян

Лесные пожары бушуют в горном районе Испатли близ курорта Аланья и в провинции Мугла на Эгейском побережье Турции.

Как сообщает «Интерфакс», в турецких СМИ появилась информация о том, что в районе Испатли курорта Аланья вспыхнул лесной пожар, огонь перекинулся на дома местных жителей и теплицы.

Кроме того, лесные пожары бушуют в лесах провинции Мугла на Эгейском побережье Турции.



По информации ресурса URA.ru, “Возгорание было зафиксировано в ночь на пятницу в районе Алиэфенди, который находится вблизи популярного курортного города Аланья. Здесь эвакуированы обитатели 100 домов, еще 50 вилл покинули жители в районе Каргыджак. В настоящее время пожар распространился на пять районов: Алиэфенди, Испатлы, Коджаогланлы, Исхаклы и Каргыджак».

Как пишет портал, «В гостинице Utopia World сообщили, что огонь примерно в семи километрах от их расположения. В настоящее время в отеле находятся туристы, добавили представители отеля и отметили, что вариант эвакуации пока не рассматривается.

В гостинице Kirbiyik Resort Hotel сообщили, что вопрос об эвакуации туристов в настоящее время не стоит на повестке дня.

Представители отеля Konak Seaside Resort также подтвердили отсутствие планов по эвакуации».

Согласно информации, предоставленной Генеральным управлением лесного хозяйства, возгорания лесов были зафиксированы также на территории провинций Мугла и Айдын. В зонах, охваченных пожарами, отмечаются периодические перебои с электроснабжением, также зафиксированы повреждения тепличных комплексов и садовых угодий, принадлежащих местным аграриям.

В настоящее время в операции по ликвидации пожаров участвуют 14 воздушных судов, 20 вертолетов и свыше 800 специалистов.

Лесные пожары на популярном курорте Аланья в турецкой провинции Анталья не затронули зоны массового отдыха российских туристов на побережье Средиземного моря, аннуляций туров нет, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России.



"По информации от принимающих компаний, туроператоров, очаги лесных пожаров в районе Аланьи расположены в горной местности и не затрагивают отельные зоны на побережье.

Ситуация может коснуться отдельных экоотелей в горах около Аланьи, однако они востребованы в основном у местного населения, пакетные туры туроператоры туда не продают", - говорится в сообщении.



По информации АТОР, на текущий момент огонь не угрожает российским организованным туристам в районе Аланьи. "Их отдых проходит по плану. Аннуляций и просьб о досрочном возвращении нет", - отмечают туроператоры.

/TOURBUS.RU