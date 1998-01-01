Новости

Тарас Кобищанов: Этой зимой Вьетнам не сможет обойти Таиланд

По мнению главы «Русского Экспресса», в ТОП-5 выездных зимних направлений войдут Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Китай

Вице-президент АТОР, глава холдинга «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов считает, что хотя в Китае из-за безвиза и прогнозируется большой рост продаж, в зимнем ТОП-5 по объемам организованного турпотока у него только пятое место.

По прогнозам, которые привел Тарас Кобищанов в рамках беседы с журналистами, по количеству проданных туров среди зарубежных стран в зимнем сезоне 2025/26 гг. в целом на рынке выездного туризма лидерство будет у Египта, сообщает пресс-служба АТОР.

«Объемы перевозки в эту страну растут, цены тут также комфортны для основной массы потребителей, поэтому Египет зимой будет лидировать», – отметил он.

Второе место по объемам продаж, полагает вице-президент АТОР, сможет удержать Таиланд.

«Несмотря на острую конкуренцию с Вьетнамом и явное замедление темпов прироста турпотока, Таиланд остается очень емким направлением с широкой полетной программой зимой и завоюет «серебро» этой зимы», – считает Тарас Кобищанов.

На третьем месте этой зимой, продолжил он, вырвется Вьетнам, который в прошлом году не имел чартерных полетных программ туроператоров (за счет появления и расширения географии которых это направление демонстрирует этой зимой многократный рост с низкой базы).

Во Вьетнам этой зимой поедет и определенная часть клиентуры Таиланда (по оценкам «Русского Экспресса – около 10-12%).

Четвертое место по объемам продаж организованных туров займут ОАЭ с лидером в виде Дубая, с цифрами, близкими к Вьетнаму, полагает Тарас Кобищанов.

Замкнет зимний ТОП-5 в российском организованном выездном туризме, по оценкам г-на Кобищанова, Китай.

Лидировать здесь будет пляжный остров Хайнань, но доля туров в материковый Китай у туроператоров, несомненно, вырастет, считает вице-президент АТОР.

«У «Русского Экспресса» – свой фокус, поэтому у нас нашей топовой зимней пятерке Китай займет даже третье место по объемам продаж», – отметил Тарас Кобищанов.

В «Русском Экспрессе» прогнозируют взрывной рост туров в Китай из-за введения безвиза.

«Уверены, что по результатам года у нас в компании рост продаж туров в Китай в целом (и Хайнань, и материковый Китай) увеличится в 2,5 раза. На данный момент у «Русского Экспресса» порядка 65% туров в Китай приходятся на пляжный отдых на острове Хайнань, а оставшиеся, порядка 35% туров – на материковый Китай.

Предполагаем, что в этом и следующем годах вырастет количество комбинированных туров: Пекин + Хайнань, Шанхай + Хайнань, Чэнду + Хайнань, т.к. ранее для таких поездок была нужна виза, а теперь – нет», – рассказали в «Русском Экспрессе».

/TOURBUS.RU