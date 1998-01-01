На российский рынок вышла еще одна круизная компания

Презентация первой арабской круизной компании Aroya Cruises прошла в Москве

В Москве состоялась презентация первой арабской круизной компании Aroya Cruises, организованная совместно с туроператором CruClub, специализирующимся на морских и речных круизах.

Как унали участники деловой встречи, маршруты компании охватывают Красное море, Восточное Средиземноморье и Персидский залив — направления, традиционно популярные у российских туристов, которые теперь можно открыть в формате современных круизов с высоким уровнем сервиса и продуманной концепцией, отражающей культуру и атмосферу региона.

По словам основателя CruClub Михаила Алексеева, круизы Aroya Cruises — новый продукт, который ранее был недоступен на нашем рынке.

Круизы проходят на флагманском лайнере Aroya — современном «плавучем курорте» с 19 палубами, рассчитанном на приём до 4764 пассажиров.

На борту — 1678 кают и люксов разных категорий, 12 ресторанов с кухней со всего мира, 17 лаунджей и кафе, спа-комплекс Blossom, просторные спортивные зоны и один из крупнейших в мире детских клубов на круизных лайнерах с игровыми и образовательными пространствами для детей разных возрастов.

Для гостей, ценящих высокий уровень сервиса, создана эксклюзивная VIP-зона Khuzama с отдельными люксами, персональным обслуживанием и приватными зонами отдыха.

В 2025 и 2026 годах Aroya Cruises предложит три ключевых региона для путешествий. Маршруты по Красному морю продолжительностью 3, 4, 5 и 7 ночей будут выполняться из Джидды, а с сентября 2025 года добавится ещё один порт посадки — египетская Сафага.

Лайнер будет находиться в акватории Красного моря до февраля 2026 года, затем перейдёт в Персидский залив. С февраля по апрель 2026 года Aroya Cruises проведёт сезон в Персидском заливе.

Программа будет включать недельные маршруты с отправлением из Дубая, Абу-Даби, Дохи и Даммама, а также короткие круизы продолжительностью три и шесть дней, которые позволят познакомиться с регионом за короткое время.

Завершится сезон круизом из Персидского залива в Красное море.

А с конца мая по сентябрь 2026 года лайнер будет курсировать по Восточному Средиземноморью с отправлением из Галатапорта в Стамбуле. Маршрут продолжительностью 6 и 7 ночей включает посещение живописных городов Турции — Бодрума, Каша и Мармариса, греческих островов Миконос, Родос и Крит, а также Афин и египетской Александрии.

«Выход на российский рынок — важный шаг для нас. Россия — один из ключевых рынков, и мы видим большой интерес со стороны российских туристов к новым направлениям и премиальному сервису, - добавил директор по продажам Aroya Cruises Ала Ташканди.

- Наши круизы созданы для того, чтобы показать красоту и культуру арабского региона и при этом соответствовать самым высоким международным стандартам.

Наш проект реализуется в рамках программы Saudi Vision 2030, направленной на развитие туризма и превращение Саудовской Аравии в глобальный центр путешествий».

/TOURBUS.RU



