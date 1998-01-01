|
19 сентября
Горячие авиановости
Краснодар и Тель-Авив свяжет прямой авиарейс/ Хакеры взломали сайт аэропорта «Пулково»/ Пассажир взыскал с «Аэрофлота» стоимость неиспользованных из-за коронавируса билетов
Kраснодар и Тель-Авив свяжет прямой авиарейс
Министерство туризма Израиля продолжит работу по продвижению туристического потенциала страны на российском рынке, в ближайшее время будет запущен прямой рейс в Тель-Авив из открывшегося аэропорта Краснодара, сообщила глава представительства министерства в России Ксения Воронцова.
"Несмотря ни на какие эпидемии и войны россияне продолжают ездить в Израиль. И это только люди с российскими паспортами, не израильскими. Каждый месяц, что бы ни происходило, российские туристы в Израиле есть. Возят россиян в Израиль три авиакомпании – это Red Wings, "Азимут", израильская El Al.
В неделю выполняются 32 прямых рейса из четырех городов России – Москва, Петербург, Сочи и Минеральные воды. И вскоре появится рейс из только что открытого аэропорта Краснодара", - расссказала она журналистам.
Хакеры взломали сайт аэропорта «Пулково»
Сайт аэропорта "Пулково" взломан и работает с ограничениями. сообщается в телеграм-канале аэропорта.
"Мы приносим извинения за временные неудобства. Мы работаем над восстановлением работы сайта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аэропорт работает штатно, регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме.
Пассажир взыскал с «Аэрофлота» стоимость неиспользованных из-за коронавируса билетов
Мужчина, выждав нужный срок, направил в "Аэрофлот" претензию с требованием вернуть деньги за билеты, однако получил отказ, говорится в сообщении.
