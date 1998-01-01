Главная
Новости
19 сентября
Горячие авиановости

Краснодар и Тель-Авив свяжет прямой авиарейс/ Хакеры взломали сайт аэропорта «Пулково»/ Пассажир взыскал с «Аэрофлота» стоимость неиспользованных из-за коронавируса билетов


Picture background

 

Kраснодар и Тель-Авив свяжет прямой авиарейс

Министерство туризма Израиля продолжит работу по продвижению туристического потенциала страны на российском рынке, в ближайшее время будет запущен прямой рейс в Тель-Авив из открывшегося аэропорта Краснодара, сообщила глава представительства министерства в России Ксения Воронцова.

 

"Несмотря ни на какие эпидемии и войны россияне продолжают ездить в Израиль. И это только люди с российскими паспортами, не израильскими. Каждый месяц, что бы ни происходило, российские туристы в Израиле есть. Возят россиян в Израиль три авиакомпании – это Red Wings, "Азимут", израильская El Al.

В неделю выполняются 32 прямых рейса из четырех городов России – Москва, Петербург, Сочи и Минеральные воды. И вскоре появится рейс из только что открытого аэропорта Краснодара", - расссказала она журналистам.

Г-жа Воронцова подчеркнула, что Россия стабильно входит в пятерку стран, откуда в Израиль приезжает больше всего туристов, и выразила уверенность, что в ближайшее время будут возобновлены прямые рейсы из России на курорт Эйлат на Красном море, запущенные в июне 2025 года и приостановленные из-за обострения конфликта с Ираном.

 

Хакеры взломали сайт аэропорта «Пулково»

Сайт аэропорта "Пулково" взломан и работает с ограничениями. сообщается в телеграм-канале аэропорта.

"Мы приносим извинения за временные неудобства. Мы работаем над восстановлением работы сайта", - говорится в сообщении.

 

Отмечается, что аэропорт работает штатно, регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме.

 

Пассажир взыскал с «Аэрофлота» стоимость неиспользованных из-за коронавируса билетов
Чкаловский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил иск местного жителя, который потерял почти 148 тысяч рублей из-за неиспользованных билетов во время коронавируса, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Житель Екатеринбурга в 2020 году купил билеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и обратно у компании "Аэрофлот", заплатив почти 148 тысяч рублей. Полет не состоялся из-за пандемии коронавируса.
Деньги за неиспользованные билеты возвращают по истечении трех лет с момента отправления рейса.

Мужчина, выждав нужный срок, направил в "Аэрофлот" претензию с требованием вернуть деньги за билеты, однако получил отказ, говорится в сообщении.

Истец просил взыскать с "Аэрофлота" почти 282 тысячи рублей, включая стоимость билетов, неустойку за определенный период, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда и штраф.
Суд частично удовлетворил иск, взыскав с "Аэрофлота" 203 тысячи рублей за стоимость билетов, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда, а также присудил штраф в размере почти 102 тысяч рублей, информирует пресс-служба.
Ответчик оспорил решение, однако суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений.
/TOURBUS.RU

 

Фото:cyprusairways.com

 


