Новости Горячие авиановости Краснодар и Тель-Авив свяжет прямой авиарейс/ Хакеры взломали сайт аэропорта «Пулково»/ Пассажир взыскал с «Аэрофлота» стоимость неиспользованных из-за коронавируса билетов

Kраснодар и Тель-Авив свяжет прямой авиарейс Министерство туризма Израиля продолжит работу по продвижению туристического потенциала страны на российском рынке, в ближайшее время будет запущен прямой рейс в Тель-Авив из открывшегося аэропорта Краснодара, сообщила глава представительства министерства в России Ксения Воронцова. "Несмотря ни на какие эпидемии и войны россияне продолжают ездить в Израиль. И это только люди с российскими паспортами, не израильскими. Каждый месяц, что бы ни происходило, российские туристы в Израиле есть. Возят россиян в Израиль три авиакомпании – это Red Wings, "Азимут", израильская El Al. В неделю выполняются 32 прямых рейса из четырех городов России – Москва, Петербург, Сочи и Минеральные воды. И вскоре появится рейс из только что открытого аэропорта Краснодара", - расссказала она журналистам.



Г-жа Воронцова подчеркнула, что Россия стабильно входит в пятерку стран, откуда в Израиль приезжает больше всего туристов, и выразила уверенность, что в ближайшее время будут возобновлены прямые рейсы из России на курорт Эйлат на Красном море, запущенные в июне 2025 года и приостановленные из-за обострения конфликта с Ираном. Хакеры взломали сайт аэропорта «Пулково» Сайт аэропорта "Пулково" взломан и работает с ограничениями. сообщается в телеграм-канале аэропорта. "Мы приносим извинения за временные неудобства. Мы работаем над восстановлением работы сайта", - говорится в сообщении. Отмечается, что аэропорт работает штатно, регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме. Пассажир взыскал с «Аэрофлота» стоимость неиспользованных из-за коронавируса билетов

Чкаловский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил иск местного жителя, который потерял почти 148 тысяч рублей из-за неиспользованных билетов во время коронавируса, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Житель Екатеринбурга в 2020 году купил билеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и обратно у компании "Аэрофлот", заплатив почти 148 тысяч рублей. Полет не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Деньги за неиспользованные билеты возвращают по истечении трех лет с момента отправления рейса. Мужчина, выждав нужный срок, направил в "Аэрофлот" претензию с требованием вернуть деньги за билеты, однако получил отказ, говорится в сообщении.



Истец просил взыскать с "Аэрофлота" почти 282 тысячи рублей, включая стоимость билетов, неустойку за определенный период, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда и штраф.

Суд частично удовлетворил иск, взыскав с "Аэрофлота" 203 тысячи рублей за стоимость билетов, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда, а также присудил штраф в размере почти 102 тысяч рублей, информирует пресс-служба.

Ответчик оспорил решение, однако суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений.

/TOURBUS.RU Фото:cyprusairways.com

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка