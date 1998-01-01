Туроператоры просят сохранить прежний порядок выезда детей в соседние дружественные страны

АТОР вслед за РСТ просит Минэкономразвития отменить запрет на выезд детей в Абхазию и Белоруссию по свидетельству о рождении

Ассоциация туроператоров России обратилась в Минэкономразвития и администрацию президента с просьбой отменить запрет на выезд детей в Абхазию и Белоруссию по свидетельству о рождении, сообщает пресс-служба объединения.

"АТОР обратился с официальным письмом в Минэкономразвития и администрацию президента с просьбой пересмотреть поправки в законодательство, предусматривающие обязательность загранпаспорта для детей, выезжающих в Абхазию и Белоруссию, оставив возможность выезда в эти страны по свидетельству о рождении.

Если требование о загранпаспорте сохранится, многие семьи просто не поедут в эти дружественные страны", - говорится в сообщении.



Как напоминает «Интерфакс», в июле были приняты поправки в закон о порядке выезда из РФ и въезда в РФ, согласно которым дети до 14 лет смогут выезжать за границу только по загранпаспорту. Свидетельство о рождении больше не будет рассматриваться как действительный документ для выезда из России и въезда в страну.

Изменения вступают в силу 20 января 2026 года.



По оценке туроператоров, после вступления в силу поправок в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в их текущем виде, турпоток в эти две страны из РФ может сократиться до 4 раз.

"И в Абхазии, и в Белоруссии для совершеннолетних граждан России предусмотрен безвизовый въезд по внутреннему паспорту, а для детей до 14 лет – по российскому свидетельству о рождении.

В целях сохранения туристической привлекательности Республики Беларусь и Республики Абхазия для российских семей, Ассоциация туроператоров просит Вас рассмотреть возможность пересмотра указанных изменений в законодательство и установить для детей до 14 лет условия въезда в эти страны по свидетельству о рождении", – цитирует письмо пресс-служба ассоциации.

Как сообщалось ранее, в июле аналогичную просьбу направил в Минэкономразвития Российский союз туриндустрии (РСТ).

Как пояснил ранее глава экспертного Совета РСТ Николай Литаренко, принятые изменения законодательства усложняют выезд граждан России в целях их отдыха и оздоровления и накладывают дополнительную финансовую нагрузку на родителей несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.



"Они способны снизить турпоток в эти дружественные страны. После подписания принятого закона президентом РФ и вступления его в силу через 180 дней, с начала 2026 года детям необходимо будет оформлять заграничный паспорт.

Мы посчитали, что это будет довольно ощутимая дополнительная финансовая нагрузка на родителей, так как государственная пошлина за оформление биометрического загранпаспорта составляет 3 тыс. рублей", - рассказал он.

По словам гендиректора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, ограничение может коснуться не менее миллиона россиян.

«Как показывает наш опыт, семьи делятся на тех, у кого есть загранпаспорта, причем, как правило, у всех членов семьи, и на тех, у кого их нет. И если родители по-прежнему могут въезжать в эти страны по внутреннему паспорту, рискну предположить, что они скорее откажутся от поездки, но не будут делать ребенку отдельный паспорт», – говорит он.

По оценке эксперта, если в Беларусь часто едут без детей, так как здесь больше всего востребованы санатории и лечение, то в Абхазию семейный туризм составляет не менее 80% от всего потока, в страны Средней Азии – 50%.

«То есть речь идет о сотнях тысяч туристов. Это именно дети, которым надо теперь получать загранпаспорта. Если прибавить сюда родителей, которые, скорее всего, откажутся от такой поездки, то можно уже говорить о миллионе человек», – заметил г-н Ромашкин.

/TOURBUS.RU