19 сентября
Туроператоры просят сохранить прежний порядок выезда детей в соседние дружественные страны
АТОР вслед за РСТ просит Минэкономразвития отменить запрет на выезд детей в Абхазию и Белоруссию по свидетельству о рождении
Ассоциация туроператоров России обратилась в Минэкономразвития и администрацию президента с просьбой отменить запрет на выезд детей в Абхазию и Белоруссию по свидетельству о рождении, сообщает пресс-служба объединения.
"АТОР обратился с официальным письмом в Минэкономразвития и администрацию президента с просьбой пересмотреть поправки в законодательство, предусматривающие обязательность загранпаспорта для детей, выезжающих в Абхазию и Белоруссию, оставив возможность выезда в эти страны по свидетельству о рождении.
Если требование о загранпаспорте сохранится, многие семьи просто не поедут в эти дружественные страны", - говорится в сообщении.
Изменения вступают в силу 20 января 2026 года.
В целях сохранения туристической привлекательности Республики Беларусь и Республики Абхазия для российских семей, Ассоциация туроператоров просит Вас рассмотреть возможность пересмотра указанных изменений в законодательство и установить для детей до 14 лет условия въезда в эти страны по свидетельству о рождении", – цитирует письмо пресс-служба ассоциации.
Как сообщалось ранее, в июле аналогичную просьбу направил в Минэкономразвития Российский союз туриндустрии (РСТ).
Мы посчитали, что это будет довольно ощутимая дополнительная финансовая нагрузка на родителей, так как государственная пошлина за оформление биометрического загранпаспорта составляет 3 тыс. рублей", - рассказал он.
По словам гендиректора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, ограничение может коснуться не менее миллиона россиян.
«Как показывает наш опыт, семьи делятся на тех, у кого есть загранпаспорта, причем, как правило, у всех членов семьи, и на тех, у кого их нет. И если родители по-прежнему могут въезжать в эти страны по внутреннему паспорту, рискну предположить, что они скорее откажутся от поездки, но не будут делать ребенку отдельный паспорт», – говорит он.
По оценке эксперта, если в Беларусь часто едут без детей, так как здесь больше всего востребованы санатории и лечение, то в Абхазию семейный туризм составляет не менее 80% от всего потока, в страны Средней Азии – 50%.
«То есть речь идет о сотнях тысяч туристов. Это именно дети, которым надо теперь получать загранпаспорта. Если прибавить сюда родителей, которые, скорее всего, откажутся от такой поездки, то можно уже говорить о миллионе человек», – заметил г-н Ромашкин.
/TOURBUS.RU
