Новости
18 сентября
Этим летом Coral Travel продал тур в Кемер за 22,7 млн рублей

Эксперты рассказали о росте интереса туристов к премиальному размещению


Picture background

 

Российские туристы этой осенью стали чаще выбирать в зарубежных странах более дорогие отели люксового уровня для пляжного отдыха, доля таких объектов в продажах туроператоров растет, рассказали представители туротрасли, опрос которых сегодня публикует «Интерфакс».

 

"Этой осенью мы видим заметный рост спроса на премиальные отели высокого уровня, особенно заметен он в Египте, где бронирования таких отелей выросли почти вдвое – на 84%. Значительный рост – также в ОАЭ, там показатель увеличился на 35% по сравнению с прошлым годом.

В Турции рост бронирований составил 18,5%", - рассказала руководитель PR-отдела туроператора Coral Travel Марина Макаркова. 

Она добавила, что эта тенденция стала заметна уже летом, когда спрос на дорогие отели в ОАЭ вырос на 67,3%, Египта – 35%, Турции – 9,7%. В целом доля "премиальных" заявок по всем зарубежным направлениям составляет сейчас около 20%.


"Мы относим тур к категории премиальных, если его общая стоимость превышает 12 тыс. условных единиц либо тысячу условных единиц в сутки. Такой тур может включать только размещение в отеле с трансфером – это порядка 60% бронирований. Около 30% включают еще и перелет, 10% - дополнительные услуги: аренду яхт, индивидуальные экскурсии, бронирование ресторанов", - пояснила г-жа Макаркова.

Самый дорогой тур этим в Coral Travel этим летом был продан в Турцию. Размещение на 5 человек на 27 ночей в вилле с тремя спальнями в отеле Maxx Royal Kemer на курорте Кемер в провинции Анталья обошлось туристам в 22 757 000 рублей.


Тенденцию подтвердил помощник директора по маркетингу и работе с клиентами турагентства "ТИО" Иван Подковыров. По его словам, спрос на дорогие отели в общей структуре продаж зарубежных туров активно растет.
"Туристы все чаще отдают предпочтение дорогим отелям за рубежом, доля таких объектов за последнее время выросла на 10-15%.

Это связано не с какими-то конкретными странами, это общая тенденция, переориентация на платежеспособный сегмент. В эконом-сегменте зарабатывать стало сложнее, а изменений у бизнес-сегмента нет", - рассказал он.

По словам эксперта, рост спроса связан не только с тем, что туристы хотят получить качественный отдых за рубежом, но и улучшением сервиса в самих отелях.
"Даже самым дорогим отелям надо продолжать чем-то удивлять своих туристов. Идет работа над сервисом, форматами, расширением вариантов досуга", - уточнил г-н Подковыров.

В туркомпании "Бюро путешествий Людмилы Довговлевской" сообщили, что доля премиальных отелей за рубежом в общей структуре продаж этой осенью выросла на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Это не случайный всплеск, а сформировавшийся тренд: туристы сознательно выбирают качество, приватность и персонализированный сервис. Особенно заметен рост спроса по таким направлениям, как Турция и Египет", - рассказала директор компании Людмила Довголевская. 

По словам эксперта, Египет выделяется среди зарубежных направлений и привлекает туристов благодаря ценовой политике в сегменте именно дорогого отдыха.
"Стоимость проживания в сопоставимых премиальных отелях на 20-30% дешевле, чем, например, в Турции и ОАЭ.

Отели в Катаре также дешевле ОАЭ", - пояснила г-жа Довговлевская. 
/TOURBUS.ru

 

Фото: www.caribjournal.com 


