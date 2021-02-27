|
18 сентября
Этим летом Coral Travel продал тур в Кемер за 22,7 млн рублей
Эксперты рассказали о росте интереса туристов к премиальному размещению
Российские туристы этой осенью стали чаще выбирать в зарубежных странах более дорогие отели люксового уровня для пляжного отдыха, доля таких объектов в продажах туроператоров растет, рассказали представители туротрасли, опрос которых сегодня публикует «Интерфакс».
"Этой осенью мы видим заметный рост спроса на премиальные отели высокого уровня, особенно заметен он в Египте, где бронирования таких отелей выросли почти вдвое – на 84%. Значительный рост – также в ОАЭ, там показатель увеличился на 35% по сравнению с прошлым годом.
В Турции рост бронирований составил 18,5%", - рассказала руководитель PR-отдела туроператора Coral Travel Марина Макаркова.
Она добавила, что эта тенденция стала заметна уже летом, когда спрос на дорогие отели в ОАЭ вырос на 67,3%, Египта – 35%, Турции – 9,7%. В целом доля "премиальных" заявок по всем зарубежным направлениям составляет сейчас около 20%.
Самый дорогой тур этим в Coral Travel этим летом был продан в Турцию. Размещение на 5 человек на 27 ночей в вилле с тремя спальнями в отеле Maxx Royal Kemer на курорте Кемер в провинции Анталья обошлось туристам в 22 757 000 рублей.
Тенденцию подтвердил помощник директора по маркетингу и работе с клиентами турагентства "ТИО" Иван Подковыров. По его словам, спрос на дорогие отели в общей структуре продаж зарубежных туров активно растет.
Это связано не с какими-то конкретными странами, это общая тенденция, переориентация на платежеспособный сегмент. В эконом-сегменте зарабатывать стало сложнее, а изменений у бизнес-сегмента нет", - рассказал он.
По словам эксперта, Египет выделяется среди зарубежных направлений и привлекает туристов благодаря ценовой политике в сегменте именно дорогого отдыха.
Отели в Катаре также дешевле ОАЭ", - пояснила г-жа Довговлевская.
