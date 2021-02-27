Новости Этим летом Coral Travel продал тур в Кемер за 22,7 млн рублей Эксперты рассказали о росте интереса туристов к премиальному размещению

Российские туристы этой осенью стали чаще выбирать в зарубежных странах более дорогие отели люксового уровня для пляжного отдыха, доля таких объектов в продажах туроператоров растет, рассказали представители туротрасли, опрос которых сегодня публикует «Интерфакс». "Этой осенью мы видим заметный рост спроса на премиальные отели высокого уровня, особенно заметен он в Египте, где бронирования таких отелей выросли почти вдвое – на 84%. Значительный рост – также в ОАЭ, там показатель увеличился на 35% по сравнению с прошлым годом. В Турции рост бронирований составил 18,5%", - рассказала руководитель PR-отдела туроператора Coral Travel Марина Макаркова. Она добавила, что эта тенденция стала заметна уже летом, когда спрос на дорогие отели в ОАЭ вырос на 67,3%, Египта – 35%, Турции – 9,7%. В целом доля "премиальных" заявок по всем зарубежным направлениям составляет сейчас около 20%.

"Мы относим тур к категории премиальных, если его общая стоимость превышает 12 тыс. условных единиц либо тысячу условных единиц в сутки. Такой тур может включать только размещение в отеле с трансфером – это порядка 60% бронирований. Около 30% включают еще и перелет, 10% - дополнительные услуги: аренду яхт, индивидуальные экскурсии, бронирование ресторанов", - пояснила г-жа Макаркова. Самый дорогой тур этим в Coral Travel этим летом был продан в Турцию. Размещение на 5 человек на 27 ночей в вилле с тремя спальнями в отеле Maxx Royal Kemer на курорте Кемер в провинции Анталья обошлось туристам в 22 757 000 рублей.

Тенденцию подтвердил помощник директора по маркетингу и работе с клиентами турагентства "ТИО" Иван Подковыров. По его словам, спрос на дорогие отели в общей структуре продаж зарубежных туров активно растет.

"Туристы все чаще отдают предпочтение дорогим отелям за рубежом, доля таких объектов за последнее время выросла на 10-15%. Это связано не с какими-то конкретными странами, это общая тенденция, переориентация на платежеспособный сегмент. В эконом-сегменте зарабатывать стало сложнее, а изменений у бизнес-сегмента нет", - рассказал он.



По словам эксперта, рост спроса связан не только с тем, что туристы хотят получить качественный отдых за рубежом, но и улучшением сервиса в самих отелях.

"Даже самым дорогим отелям надо продолжать чем-то удивлять своих туристов. Идет работа над сервисом, форматами, расширением вариантов досуга", - уточнил г-н Подковыров.



В туркомпании "Бюро путешествий Людмилы Довговлевской" сообщили, что доля премиальных отелей за рубежом в общей структуре продаж этой осенью выросла на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Это не случайный всплеск, а сформировавшийся тренд: туристы сознательно выбирают качество, приватность и персонализированный сервис. Особенно заметен рост спроса по таким направлениям, как Турция и Египет", - рассказала директор компании Людмила Довголевская.



По словам эксперта, Египет выделяется среди зарубежных направлений и привлекает туристов благодаря ценовой политике в сегменте именно дорогого отдыха.

"Стоимость проживания в сопоставимых премиальных отелях на 20-30% дешевле, чем, например, в Турции и ОАЭ. Отели в Катаре также дешевле ОАЭ", - пояснила г-жа Довговлевская.

/TOURBUS.ru Фото: www.caribjournal.com

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка