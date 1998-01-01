«Уральские авиалинии» неожиданно отменили рейсы из Геленджика

Авиакомпания «Уральские Авиалинии» отменила рейсы из Геленджика и внезапно начала летать в Краснодар.

Решение застало врасплох несколько тысяч пассажиров и удивило представителей авиаотрасли, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

Судя по расписанию на сайте «Уральских Авиалиний», последние в этом сезоне рейсы в Геленджик и обратно из Москвы и Екатеринбурга будут выполнены 18 сентября.

«В целях оптимизации расписания, из-за сложных погодных условий, которые оказывают влияние на пунктуальность полетов, принято решение отказаться от рейсов по маршрутам Екатеринбург – Геленджик – Екатеринбург и Москва – Геленджик – Москва, которые ранее планировались к выполнению до 5 октября», – подтвердили

в компании.

Пассажирам предложено добираться домой через другие аэропорты

Изменения в полетной программе затронут планы как минимум 2,2 тыс. пассажиров, часть из которых уже находится в Геленджике и столкнулась с отменой обратного вылета домой.

В качестве альтернативы пассажирам предложены перелеты из Минеральных Вод, Краснодара, Сочи или вынужденный возврат денежных средств.

Однако на вопрос о том, будет ли пассажирам оказана помощь в том, чтобы добраться до этих аэропортов из Геленджика, в компании не ответили.

И если в Москву из Геленджика рейсов много, то в Екатеринбург системы бронирования после 18 сентября предлагают добираться только с пересадками. Стоимость билетов в одну сторону начинается в среднем от 35 тыс. руб. на человека.

Ранее сообщалось,что «Уральские Авиалинии» объявили о начале полетной программы в Краснодар с 18 сентября (то есть начиная с этого дня) из Москвы и с 20 сентября из Екатеринбурга.

Стремительное решение стало некоторой неожиданностью не только для клиентов, но и для представителей авиационной отрасли.

«Это логично: зимой в Краснодар пассажиропоток будет больше и стабильнее, чем в Геленджик. Но странно, что авиакомпания изменила планы настолько резко», – поделился мнением эксперт АТОР, знакомый с ситуацией.

Конкуренция между региональными аэропортами в 2025 году значительно возросла на фоне дефицита флота у российских авиакомпаний и повышения сборов за обслуживание, ранее рассказали несколько источников в авиационной отрасли.

/TOURBUS.RU