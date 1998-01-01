|
18 сентября
Туроператоры: Очереди в посольство Японии очень большие, но визы выдаются в срок
Спрос на поездки в осеннюю Японию вырос в этом году на 20%
Видео огромной очереди в посольство Японии в Москве появилось вчера в одном из профильных Телеграм-каналов.
Очереди на вход в посольство Японии связаны с ростом спроса на поездки в страну, но визы россиянам выдаются вовремя, сообщают в свою очередь сегодня «Интерфакс» и эксперты Российского союза туриндустрии.
Как рассказала генеральный директор компании "Сатмаркет" Ирина Сетун, очереди в посольство Японии уже можно назвать привычным делом, причем они не рассасываются даже в традиционно низкий для направления летний период.
Рост числа желающих побывать в стране связан с тем, что японцы в целом упростили выдачу виз: если раньше требовали подтверждение от принимающей стороны, около года назад это отменили, соответственно стало больше самостоятельных туристов", − говорит эксперт.
Если же документы подают заранее − за месяц-два, то берут их без проверки и просят прийти еще раз через неделю за квитанцией на выдачу паспортов через те же 5 дней. При этом у нас не было случаев, чтобы документы выдали не вовремя, и это привело бы к срыву поездки", − пояснила г-жа Сетун.
Турпоток из России растет последние годы, поэтому японцы, в конце концов, придут к решению выдавать электронные визы. Это решило бы проблемы с очередями и в целом поспособствовало развитию турпотока", - заметил он.
Она добавила, что глубина продаж туров в Японию достигает лета 2026 года.
