туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
18 сентября
Туроператоры: Очереди в посольство Японии очень большие, но визы выдаются в срок

Спрос на поездки в осеннюю Японию вырос в этом году на 20%


Picture background

 

Видео огромной очереди в посольство Японии в Москве появилось вчера в одном из профильных Телеграм-каналов.

Очереди на вход в посольство Японии связаны с ростом спроса на поездки в страну, но визы россиянам выдаются вовремя, сообщают в свою очередь сегодня «Интерфакс» и эксперты Российского союза туриндустрии.

 

Как рассказала генеральный директор компании "Сатмаркет" Ирина Сетун, очереди в посольство Японии уже можно назвать привычным делом, причем они не рассасываются даже в традиционно низкий для направления летний период.
"Очередь возникла не вдруг, она там уже давно. Даже летом, в низкий сезон, курьеру приходилось стоять минут по 40, чтобы только зайти в посольство.

Рост числа желающих побывать в стране связан с тем, что японцы в целом упростили выдачу виз: если раньше требовали подтверждение от принимающей стороны, около года назад это отменили, соответственно стало больше самостоятельных туристов", − говорит эксперт.

По ее словам, несмотря на высокий спрос, сроки выдачи виз японцы соблюдают.
"По регламенту визы должны выдавать за 5 дней, так и делают, когда даты вылета близко.

Если же документы подают заранее − за месяц-два, то берут их без проверки и просят прийти еще раз через неделю за квитанцией на выдачу паспортов через те же 5 дней. При этом у нас не было случаев, чтобы документы выдали не вовремя, и это привело бы к срыву поездки", − пояснила г-жа Сетун.
Эксперт добавила, что продажи Японии сейчас на 20% превышают показатели сентября прошлого года.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании "Арт тур" Дмитрий Арутюнов также назвал уже традиционными очереди в посольство Японии, особенно накануне высокого сезона − весной и осенью.

"Действительно, очереди огромные, но документы по-прежнему рассматривают за 4-5 дней. Странно, что в такой технологически продвинутой стране до сих пор визы принимают по старинке - через занос в посольство.

Турпоток из России растет последние годы, поэтому японцы, в конце концов, придут к решению выдавать электронные визы. Это решило бы проблемы с очередями и в целом поспособствовало развитию турпотока", - заметил он.

По словам заместителя начальника отдела выездного туризма BSI Group Екатерины Сикора, в последнее время очереди на подачу документов случаются часто, к тому же к сезону красных кленов объемы бронирований всегда растут.

Она добавила, что глубина продаж туров в Японию достигает лета 2026 года.

В первом полугодии российский турпоток в Японию вырос более чем вдвое по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до почти 84 тыс.
/TOURBUS.RU

 

 


