18 сентября
Понятие «турпродукта» в новом Законе о туризме предстоит серьезно доработать
Сам закон вряд ли вступит в силу раньше марта 2026 года
Ожидается, что законопроект с поправками в отраслевой закон, уточняющими понятие турпродукта, будет принят до конца этого года, - сообщает сегодня АТОР. Как сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, комитет рекомендовал принять документ в первом чтении.
Однако перед этим текущую версию законопроекта предстоит переделать в соответствии с отзывом на документ, который в конце августа оставило Правительство РФ. Кабмин потребовал уточнить состав дополнительных услуг, формирующих туристский продукт, так как в текущем варианте они представляются «чрезмерно широкими».
В настоящее время законопроект, внесенный в ГД РФ, содержит следующий перечень дополнительных услуг, которые вместе с бронированием отеля могут формировать турпродукт в сферах внутреннего и въездного туризма:
перевозка любым видом транспорта;
транспортная услуга по доставке туриста к средству размещения и (или) обратно (трансфер);
предоставление в аренду транспортного средства;
содействие оформлению визовых документов;
предоставление услуг питания, услуги по оказанию экскурсионного обслуживания;
услуги экскурсовода (гида);
услуги гида-переводчика;
услуги инструктора-проводника.
Этот список будет очень серьезно сокращен.
«В отзыве Правительства указано, что в составе дополнительных услуг следует оставить только услуги по перевозке любым видом транспорта, экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника.
Таким образом, турпродуктом во внутреннем и въездном туризме может стать только реализация за общую цену услуги размещения в сочетании с одной из вышеуказанных четырех услуг», – пояснила руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова.
То есть, например, предоставление отелем вместе с проживанием некой услуги «питания» или комбинации «трансфер + отель» (трансфер в законопроекте сейчас четко отграничен от перевозки) назвать турпродуктом будет уже нельзя.
В отзыве Правительства также прописано, что срок вступления в силу закона необходимо привести в соответствие с федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».
«Согласно этому закону, нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее, чем через 90 дней после официального опубликования. Таким образом, указанный сейчас в законопроекте срок вступления его в законную силу – а там написано «со дня опубликования» – потребует корректировки», – подчеркнула Надежда Ефремова.
Эксперт считает, что, исходя из этого требования, закон вряд ли вступит в силу раньше марта 2026 года – даже если его и примут до конца года текущего.
В свою очередь вице-президент Ассоциации туроператоров по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил, что в целом отрасль поддерживает изменения в определение турпродукта, а список услуг надо, действительно, уточнить, т.к. он должен быть исчерпывающим.
/TOURBUS.RU
