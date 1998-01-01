Новости Понятие «турпродукта» в новом Законе о туризме предстоит серьезно доработать Сам закон вряд ли вступит в силу раньше марта 2026 года

Ожидается, что законопроект с поправками в отраслевой закон, уточняющими понятие турпродукта, будет принят до конца этого года, - сообщает сегодня АТОР. Как сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, комитет рекомендовал принять документ в первом чтении. Однако перед этим текущую версию законопроекта предстоит переделать в соответствии с отзывом на документ, который в конце августа оставило Правительство РФ. Кабмин потребовал уточнить состав дополнительных услуг, формирующих туристский продукт, так как в текущем варианте они представляются «чрезмерно широкими». В настоящее время законопроект, внесенный в ГД РФ, содержит следующий перечень дополнительных услуг, которые вместе с бронированием отеля могут формировать турпродукт в сферах внутреннего и въездного туризма: перевозка любым видом транспорта; транспортная услуга по доставке туриста к средству размещения и (или) обратно (трансфер); предоставление в аренду транспортного средства; содействие оформлению визовых документов; предоставление услуг питания, услуги по оказанию экскурсионного обслуживания; услуги экскурсовода (гида); услуги гида-переводчика; услуги инструктора-проводника. Этот список будет очень серьезно сокращен. «В отзыве Правительства указано, что в составе дополнительных услуг следует оставить только услуги по перевозке любым видом транспорта, экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника. Таким образом, турпродуктом во внутреннем и въездном туризме может стать только реализация за общую цену услуги размещения в сочетании с одной из вышеуказанных четырех услуг», – пояснила руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова. То есть, например, предоставление отелем вместе с проживанием некой услуги «питания» или комбинации «трансфер + отель» (трансфер в законопроекте сейчас четко отграничен от перевозки) назвать турпродуктом будет уже нельзя. В отзыве Правительства также прописано, что срок вступления в силу закона необходимо привести в соответствие с федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». «Согласно этому закону, нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее, чем через 90 дней после официального опубликования. Таким образом, указанный сейчас в законопроекте срок вступления его в законную силу – а там написано «со дня опубликования» – потребует корректировки», – подчеркнула Надежда Ефремова. Эксперт считает, что, исходя из этого требования, закон вряд ли вступит в силу раньше марта 2026 года – даже если его и примут до конца года текущего. В свою очередь вице-президент Ассоциации туроператоров по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил, что в целом отрасль поддерживает изменения в определение турпродукта, а список услуг надо, действительно, уточнить, т.к. он должен быть исчерпывающим. /TOURBUS.RU

