Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
18 сентября
Понятие «турпродукта» в новом Законе о туризме предстоит серьезно доработать

Сам закон вряд ли вступит в силу раньше марта 2026 года


 

Ожидается, что законопроект с поправками в отраслевой закон, уточняющими понятие турпродукта, будет принят до конца этого года, - сообщает сегодня АТОР. Как сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, комитет рекомендовал принять документ в первом чтении.

 

Однако перед этим текущую версию законопроекта предстоит переделать в соответствии с отзывом на документ, который в конце августа оставило Правительство РФ. Кабмин потребовал уточнить состав дополнительных услуг, формирующих туристский продукт, так как в текущем варианте они представляются «чрезмерно широкими».

 

В настоящее время законопроект, внесенный в ГД РФ, содержит следующий перечень дополнительных услуг, которые вместе с бронированием отеля могут формировать турпродукт в сферах внутреннего и въездного туризма:

перевозка любым видом транспорта;

транспортная услуга по доставке туриста к средству размещения и (или) обратно (трансфер);

предоставление в аренду транспортного средства; 

содействие оформлению визовых документов;

предоставление услуг питания, услуги по оказанию экскурсионного обслуживания;

услуги экскурсовода (гида);

услуги гида-переводчика;

услуги инструктора-проводника.

 

Этот список будет очень серьезно сокращен. 

«В отзыве Правительства указано, что в составе дополнительных услуг следует оставить только услуги по перевозке любым видом транспорта, экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника.

Таким образом, турпродуктом во внутреннем и въездном туризме может стать только реализация за общую цену услуги размещения в сочетании с одной из вышеуказанных четырех услуг», – пояснила руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

 

То есть, например, предоставление отелем вместе с проживанием некой услуги «питания» или комбинации «трансфер + отель» (трансфер в законопроекте сейчас четко отграничен от перевозки) назвать турпродуктом будет уже нельзя. 

 

В отзыве Правительства также прописано, что срок вступления в силу закона необходимо привести в соответствие с федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

«Согласно этому закону, нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее, чем через 90 дней после официального опубликования. Таким образом, указанный сейчас в законопроекте срок вступления его в законную силу – а там написано «со дня опубликования» – потребует корректировки», – подчеркнула Надежда Ефремова.

Эксперт считает, что, исходя из этого требования, закон вряд ли вступит в силу раньше марта 2026 года – даже если его и примут до конца года текущего.

 

В свою очередь вице-президент Ассоциации туроператоров по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил, что в целом отрасль поддерживает изменения в определение турпродукта, а список услуг надо, действительно, уточнить, т.к. он должен быть исчерпывающим.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 