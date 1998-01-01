|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
18 сентября
Туоператоры: Темпы продаж зимних туров в ОАЭ выросли на 30%
Аналитическая служба АТОР изучила изменения в предстоящих зимних программах полетов туроператоров в ОАЭ
По оценкам туроператоров, ОАЭ войдет в ТОП-3 самых популярных направлений зимы. Уже сейчас темпы продаж туров в эту страну на зимний сезон (октябрь–март) выросли до 30%, а объем блочной перевозки увеличен на 25% в сравнении с прошлым годом, - сообщает пресс-служба АТОР.
По предварительным оценкам, у Space Travel и «Русского Экспресса» в зимнем сезоне ОАЭ находится на первом месте по объемам продаж, а у Coral Travel занимает вторую строчку рейтинга. У туроператора PAC Group ОАЭ входит в тройку лидеров по спросу, а у Pegas Touristik, Anex, Fun&Sun, «Интуриста» – в ТОП-5.
Ближайшими конкурентами ОАЭ в разных сегментах этой зимой будут Египет и Таиланд. В определенной степени конкуренцию Эмиратам составят также Вьетнам, Турция, Мальдивы, Китай, Шри-Ланка и Куба.
АТОР отмечает, что уже сейчас большая доля продаж туроператоров в ОАЭ приходится на новогодний период. У некоторых туроператоров на праздники приходится до 20% продаж.
В предстоящем зимнем сезоне объем блочных полетных программ туроператоров в Дубай увеличен почти на 25%, а Шарджу – на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Традиционно, больше всего рейсов будет выполняться в Дубай. Доля этого эмирата составляет 68% от общего объема блочной перевозки. Это примерно на 5 процентных пунктов больше, чем в прошлогоднем зимнем сезоне.
А вот количество городов вылета в Дубай не изменилось – блочные полетные программы в этот эмират у туроператоров есть из 13 российских городов.
Space Travel в этом году добавляет к прошлой программе ежедневные рейсы Utair и «Уральских авиалиний», а «Интурист» увеличивает частоту flydubai до 3 рейсов в день.
Санкт-Петербург: Fun&Sun добавляет частые рейсы flydubai (ежедневно + дополнительные) и Emirates (6 рейсов в неделю).
Сочи: Fun&Sun увеличивает частоту рейсов flydubai с 1 до 5 в неделю. Space Travel и «Русский Экспресс» также добавляют рейсы.
Самара: Coral Travel увеличивает частоту рейсов flydubai с 4 до 5 в неделю.
Минеральные Воды: Anex и Fun&Sun увеличивают частоту рейсов flydubai до ежедневных.
Махачкала: Появляются рейсы у Fun&Sun и «Русского Экспресса» (по 4 рейса в неделю).
Тюмень, Сургут: Рейсы Utair появляются в программах Space Travel и «Русского Экспресса».
Изменения в полетных программах в Шарджу:
Москва: У Coral Travel и Pegas Touristik частота рейсов Air Arabia увеличивается с 3-4 раз в неделю до ежедневных.
Сочи: Pegas Touristik добавляет новое направление вылета из Сочи (3 рейса в неделю).
Уфа: Частота рейсов увеличивается с 5 до 7 раз в неделю (ежедневно) у Coral Travel и Pegas Touristik
Изменения в полетных программах в Рас-эль-Хайму:
Москва: Fun&Sun берет блоки на рейсах Air Arabia и увеличивает частоту до 3 рейсов в неделю.
Жестких блоков мест на рейсах в эмират Абу-Даби в этом зимнем сезоне туроператоры пока не заявляли.
Но туроператор Space Travel добавил туры на базе специальных тарифов авиакомпании Etihad с вылетом в Абу-Даби из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани.
«Интурист» запустил прямую интеграцию с Air Arabia по направлениям Шарджа, Абу-Даби, Рас-Эль-Хайма – это, по сути, так называемые мягкие блоки со специальными условиями по ценам и выписке билетов.
У PAC Group есть спецтариф на рейсах Emirates (Москва и Санкт-Петербург) в Дубай и Etihad (Москва) в Абу-Даби.
Туроператор TEZ Tour в этом зимнем сезоне не брал блоки по направлению ОАЭ, однако туры на регулярных рейсах GDS рассчитаны из 10 городов России.
Речь идет о рейсах в Дубай, Абу-Даби, Шарджу, Рас-эль-Хайму на Emirates, flydubai, Air Arabia, Utair, «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа», «Уральские авиалинии».
Еще одна важная новинка этой зимы, о которой мы сообщали вчера – новые рейсы в Дубай (аэропорт «Аль-Мактум») из Краснодара. Их уже анонсировал «Аэрофлот».
Не исключено, что позже полеты по этому маршруту начнет и авиакомпания flydubai.
/TOURBUS.RU
Изображение создано с помощью ИИ
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72