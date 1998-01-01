Новости Туоператоры: Темпы продаж зимних туров в ОАЭ выросли на 30% Аналитическая служба АТОР изучила изменения в предстоящих зимних программах полетов туроператоров в ОАЭ

По оценкам туроператоров, ОАЭ войдет в ТОП-3 самых популярных направлений зимы. Уже сейчас темпы продаж туров в эту страну на зимний сезон (октябрь–март) выросли до 30%, а объем блочной перевозки увеличен на 25% в сравнении с прошлым годом, - сообщает пресс-служба АТОР. По предварительным оценкам, у Space Travel и «Русского Экспресса» в зимнем сезоне ОАЭ находится на первом месте по объемам продаж, а у Coral Travel занимает вторую строчку рейтинга. У туроператора PAC Group ОАЭ входит в тройку лидеров по спросу, а у Pegas Touristik, Anex, Fun&Sun, «Интуриста» – в ТОП-5. Ближайшими конкурентами ОАЭ в разных сегментах этой зимой будут Египет и Таиланд. В определенной степени конкуренцию Эмиратам составят также Вьетнам, Турция, Мальдивы, Китай, Шри-Ланка и Куба. АТОР отмечает, что уже сейчас большая доля продаж туроператоров в ОАЭ приходится на новогодний период. У некоторых туроператоров на праздники приходится до 20% продаж. В предстоящем зимнем сезоне объем блочных полетных программ туроператоров в Дубай увеличен почти на 25%, а Шарджу – на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Традиционно, больше всего рейсов будет выполняться в Дубай. Доля этого эмирата составляет 68% от общего объема блочной перевозки. Это примерно на 5 процентных пунктов больше, чем в прошлогоднем зимнем сезоне. А вот количество городов вылета в Дубай не изменилось – блочные полетные программы в этот эмират у туроператоров есть из 13 российских городов. Space Travel в этом году добавляет к прошлой программе ежедневные рейсы Utair и «Уральских авиалиний», а «Интурист» увеличивает частоту flydubai до 3 рейсов в день. Санкт-Петербург: Fun&Sun добавляет частые рейсы flydubai (ежедневно + дополнительные) и Emirates (6 рейсов в неделю). Сочи: Fun&Sun увеличивает частоту рейсов flydubai с 1 до 5 в неделю. Space Travel и «Русский Экспресс» также добавляют рейсы. Самара: Coral Travel увеличивает частоту рейсов flydubai с 4 до 5 в неделю. Минеральные Воды: Anex и Fun&Sun увеличивают частоту рейсов flydubai до ежедневных. Махачкала: Появляются рейсы у Fun&Sun и «Русского Экспресса» (по 4 рейса в неделю). Тюмень, Сургут: Рейсы Utair появляются в программах Space Travel и «Русского Экспресса». Изменения в полетных программах в Шарджу: Москва: У Coral Travel и Pegas Touristik частота рейсов Air Arabia увеличивается с 3-4 раз в неделю до ежедневных. Сочи: Pegas Touristik добавляет новое направление вылета из Сочи (3 рейса в неделю). Уфа: Частота рейсов увеличивается с 5 до 7 раз в неделю (ежедневно) у Coral Travel и Pegas Touristik Изменения в полетных программах в Рас-эль-Хайму: Москва: Fun&Sun берет блоки на рейсах Air Arabia и увеличивает частоту до 3 рейсов в неделю. Жестких блоков мест на рейсах в эмират Абу-Даби в этом зимнем сезоне туроператоры пока не заявляли. Но туроператор Space Travel добавил туры на базе специальных тарифов авиакомпании Etihad с вылетом в Абу-Даби из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани. «Интурист» запустил прямую интеграцию с Air Arabia по направлениям Шарджа, Абу-Даби, Рас-Эль-Хайма – это, по сути, так называемые мягкие блоки со специальными условиями по ценам и выписке билетов. У PAC Group есть спецтариф на рейсах Emirates (Москва и Санкт-Петербург) в Дубай и Etihad (Москва) в Абу-Даби. Туроператор TEZ Tour в этом зимнем сезоне не брал блоки по направлению ОАЭ, однако туры на регулярных рейсах GDS рассчитаны из 10 городов России. Речь идет о рейсах в Дубай, Абу-Даби, Шарджу, Рас-эль-Хайму на Emirates, flydubai, Air Arabia, Utair, «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа», «Уральские авиалинии». Еще одна важная новинка этой зимы, о которой мы сообщали вчера – новые рейсы в Дубай (аэропорт «Аль-Мактум») из Краснодара. Их уже анонсировал «Аэрофлот». Не исключено, что позже полеты по этому маршруту начнет и авиакомпания flydubai. /TOURBUS.RU Изображение создано с помощью ИИ





Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка