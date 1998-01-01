Новости

Эксперты: Спрос на Индию растет незначительно

По мнению туроператоров, страна очень нуждается в продвижении и разрушении негативных стереотипов

Спрос на туры в Индию в преддверии высокого зимнего сезона соответствует уровню прошлого года. Рост, если и наблюдается, то только в дорогом сегменте. Эксперты Российского союза туриндустрии

отмечают, что в организованном туризме востребованы преимущественно проверенные классические маршруты по стране, пляжный отдых в Гоа и оздоровительные туры в Кералу, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«В этом сезоне Индия продается немного активнее, чем год назад, рост составляет примерно 10-12%. Туристы стали чаще запрашивать размещение в отелях высокого уровня, поэтому можно говорить, что наши объемы по Индии подрастают именно за счет дорогого сегмента», – отиечает президент группы компаний «Спектрум» Евгения Конколь.

По ее словам, среди регионов страны неизменно востребован Гоа, за ним идет штат Керала. Самым популярным экскурсионным маршрутом остается «Золотой треугольник Индии», включающий Дели, Агра, Джайпур.

Часто к нему добавляют Кхаджурахо с известным храмовым комплексом или город Варанаси на берегу священного Ганга. Популярны также экскурсионные туры в штат Раджастан и сочетание двух стран – Индии и Непала.

Как сообщил соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов, Индия продается примерно так же, как в прошлом году, популярны классические программы.

«Роста нет в том числе и потому что нет активности индийского турофиса. Индия очень нуждается в продвижении, так как существует множество негативных стереотипов по поводу этого направления, те же неверные представления о санитарно-эпидемической ситуации и т.д.

И до сих пор основным потребителем индийского турпродукта остаются самостоятельные туристы и дауншифтеры, сидящие в Гоа, хотя страна предоставляет гораздо более широкие возможности для туризма», – подчеркнул он.

Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева подтвердила слова коллег: Индию бронируют на уровне прошлого года, причем востребованы как пляжный отдых, так и экскурсионные туры.

«Для всплеска продаж необходима ожидаемая отмена визового режима. Как показали два предыдущих зимних сезона, все наши эксперименты с расширением ассортимента экскурсионных программ с добавлением новых точек старта туров в разных городах не оправдали ожиданий.

Страна безусловно привлекает российских туристов, но спросом пользуются только устоявшиеся маршруты – «Классическая Индия», «Золотой треугольник Индии» или комбинированные туры с минимальной экскурсионной программой в Нью-Дели и отдыхом в Гоа», – говорит она.

По словам эксперта, на продажи экскурсионной Индии сильно влияют сложившиеся стереотипы с ожиданием низкой цены. Когда же туристы понимают, что достойного уровня транспорта, проживания и организованного питания задешево не получить, отдают предпочтение другим направлениям.

Эксперты РСТ также отмечают, что спрос на Индию тормозит конкуренция с другими зимними направлениями с прямой перевозкой и сравнительно доступными ценами – Шри-Ланкой, Таиландом, Вьетнамом, Бали.

Недельный тур в Индию без авиабилета стоит от $700 на базе отеля 4*. Стоимость перелета «Аэрофлотом» по маршруту Москва – Дели – Москва начинается от 62,5 тыс. рублей.

Руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин рассказал, что сейчас направление продается с незначительным приростом по сравнению с тем же месяцем прошлого года – всего 5%. Годом ранее объемы по Индии на 30% опережали показатели аналогичного периода 2023-го.

«У Индии сейчас много конкурентов с удобными полетными программами и комфортными ценами, те же пляжные Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам, Бали, набирает популярность зимняя Камбоджа», – объяснил он.

По данным Погранслужбы ФСБ, в первом полугодии Индию с целью туризма посетили 36 тыс. российских граждан, это на 8% больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU

Фото: mungfali.com