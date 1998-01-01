«Яндекс Путешествия» и «Слетать.ру»: Россияне активно планируют новогодние поездки

Количество ранних бронирований отелей и апартаментов на новогодние праздники увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет и о внутреннем и выездном туризме, говорят данные «Яндекс Путешествий»



Количество бронирований отелей и апартаментов в период с 31 декабря 2025 г. По 10 января 2026 г. увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спрос на отели и апартаменты внутри страны вырос за год в 2 раза.



Самые популярные российские направления в указанный период: Краснодарский край (25% от всех бронирований), Москва и Московская область (15%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (14%), Карачаево-Черкесская республика (5%), Калининградская область (4%). В сравнении с прошлым годом первая пятерка не претерпела существенных изменений.



Самые популярные зарубежные направления для новогоднего отдыха по итогам ранних бронирований — Таиланд (21% от всех бронирований на указанный период), Беларусь (12%), Турция (8%), ОАЭ (7%), Италия (5%).



В этом году наблюдается возрастающий интерес к Таиланду (доля которого среди всех бронирований выросла на 6% по сравнению с прошлым годом), а также к Китаю (рост доли на 3% год к году).

Больше всего ранних новогодних бронирований совершили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

По данным группы компаний «Слетать.ру», сейчас в топ-10 зарубежных новогодних направлений входят Таиланд, на который приходится 41% от общего объема продаж. На втором месте Египет (17%), далее ОАЭ (9,8%), Вьетнам (9,2%), Мальдивы (4,7%), Турция (4,2%), Куба (3,3%), Шри-Ланка (2,5%), Индия (1,7%), Китай и Маврикий (по 1,4%).

По сравнению с тем же периодом год назад, Таиланд и Мальдивы слегка снизили свою долю в общих продажах, Египет и особенно Вьетнам – нарастили ее, ОАЭ, Куба, Турция – остались в тех же объемах.

Одновременно в «Слетать.ру» фиксируют увеличение объема заявок на новогодние поездки в Таиланд на 93,6% по сравнению с прошлым годом и существенное увеличение бронирований Вьетнама – на фоне единичных заявок предыдущего года, когда в эту страну не было прямой перевозки. Появились бронирования Малайзии и Филиппин.

По данным «Слетать.ру», средний чек на туры в Таиланд на Новый год по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года увеличился на 16,7% – до 257,9 тыс. рублей, по Египту, напротив, снизился на 13,2% – до 206,6 тыс. рублей. В ОАЭ сейчас средний «новогодний» чек составляет 204,9 тыс. рублей, во Вьетнам – 155,8 тыс. рублей, в Турцию – 165,2 тыс.

Глубина бронирований при этом выросла незначительно – на 6,2%, практически до 5,6 месяцев.

/TOURBUS.RU

Фото: Printerest.com



