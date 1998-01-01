|
17 сентября
«Яндекс Путешествия» и «Слетать.ру»: Россияне активно планируют новогодние поездки
Количество ранних бронирований отелей на новогодние праздники увеличилось в этом году 2,4 раза
Количество ранних бронирований отелей и апартаментов на новогодние праздники увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет и о внутреннем и выездном туризме, говорят данные «Яндекс Путешествий»
По данным группы компаний «Слетать.ру», сейчас в топ-10 зарубежных новогодних направлений входят Таиланд, на который приходится 41% от общего объема продаж. На втором месте Египет (17%), далее ОАЭ (9,8%), Вьетнам (9,2%), Мальдивы (4,7%), Турция (4,2%), Куба (3,3%), Шри-Ланка (2,5%), Индия (1,7%), Китай и Маврикий (по 1,4%).
По сравнению с тем же периодом год назад, Таиланд и Мальдивы слегка снизили свою долю в общих продажах, Египет и особенно Вьетнам – нарастили ее, ОАЭ, Куба, Турция – остались в тех же объемах.
Одновременно в «Слетать.ру» фиксируют увеличение объема заявок на новогодние поездки в Таиланд на 93,6% по сравнению с прошлым годом и существенное увеличение бронирований Вьетнама – на фоне единичных заявок предыдущего года, когда в эту страну не было прямой перевозки. Появились бронирования Малайзии и Филиппин.
По данным «Слетать.ру», средний чек на туры в Таиланд на Новый год по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года увеличился на 16,7% – до 257,9 тыс. рублей, по Египту, напротив, снизился на 13,2% – до 206,6 тыс. рублей. В ОАЭ сейчас средний «новогодний» чек составляет 204,9 тыс. рублей, во Вьетнам – 155,8 тыс. рублей, в Турцию – 165,2 тыс.
Глубина бронирований при этом выросла незначительно – на 6,2%, практически до 5,6 месяцев.
/TOURBUS.RU
Фото: Printerest.com
