туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
17 сентября
«Аэрофлот» выполнил сегодня первый после трёхлетнего перерыва рейс из Москвы в Краснодар

О планах по началу полетов в Краснодар также сообщили  "Победа", "Уральские а/л", "Азимут", "ЮТэйр", S7, AZUR air и Southwind Airlines


 

Как сообщили нам сегодня в пресс-службе авиакомпании, «Аэрофлот» выполнил первый полёт из Москвы в Краснодар.

Рейс SU1256 на узкофюзеляжном лайнере Airbus A321 — самом вместительном в семействе A320 — был выполнен с 100% загрузкой.

Рейс «Аэрофлота» стал первым после трёхлетнего перерыва в авиасообщении со столицей Кубани. В честь этого события в Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II лайнер встречали приветственной водяной аркой.

 

На встрече первого рейса присутствовали представители руководства Росавиации и Краснодарского края, города и аэропорта, а также СМИ.

У трапа пассажиров первого рейса ожидало выступление казачьего ансамбля, который исполнил традиционные кубанские песни.

Ранее «Аэрофлот» сообщал, что фиксирует повышенный спрос на рейсы в Краснодар. Авиакомпания приняла решение выполнить несколько первых рейсов между Москвой и Краснодаром на лайнерах A321 повышенной вместимости.

 

В текущем сезонном расписании авиаперевозчик планирует выполнять до пяти рейсов в сутки из Москвы в Краснодар и в обратном направлении. 19 сентября откроются ежедневные регулярные рейса Аэрофлота в столицу Кубани из Санкт-Петербурга, 27 сентября — из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы, 28 сентября — из Казани и Новосибирска.

Международная программа полётов из Краснодара будет представлена тремя востребованными в регионе маршрутами: Ереван, Стамбул, Дубай (аэропорт «Аль-Мактум»). Об открытии продаж на зарубежные рейсы авиакомпания уведомит дополнительно.

 

О планах по возобновлению полетов в Краснодар ранее сообщали также "Победа", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр", "Азимут" (рейсы в Самарканд с 25 сентября), S7.

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines также изучает запуск рейсов в Краснодар, сообщил замруководителя Росавиации Алексей Буевич.

 

Кроме того,  AZUR air  полетит в Анталью из Краснодара  с 24 сентября по 1 ноября, т.е. до конца пляжного сезона. 

Рейсы в Анталью в интересах Anex и «Интурист» будет выполнять Boeing 757-200 с частотой 3 раза в неделю (среда, суббота и воскресенье). Время в пути до Антальи из Краснодара - 2 ч 30 мин. 

Турпакеты «все включено» в Анталью на этих рейсах в конце сентября сейчас можно купить у Anex по цене от 194 тыс. рублей на двоих на 7 ночей, - сообщает АТОР.

Источники на рынке также рассказали АТОРу, что уже вскоре из Краснодара могут появиться чартерные рейсы туроператоров в Египет и Таиланд. 

 

Аэропорт Краснодара в начале 2026 года может перейти на круглосуточный режим работы, сообщил в свою очередь сегодня управляющий директор авиаузла Дмитрий Кириченко, которого цитирует «Интерфакс».
"По решению Росавиации первое время мы будем выполнять полеты с 9 до 19 часов по московскому времени. Однако через несколько месяцев мы будем наращивать нашу географию полетов и в следующем году, возможно, в начале перейдем на круглосуточный режим работы", - сказал г-н Кириченко журналистам.

По его словам, до конца этого года пассажиропоток аэропорта может составить не менее 500 тыс. человек.
"В эти три года мы поддерживали аэропорт в функциональном состоянии. Провели ремонты рулежных дорожек, аэровокзального комплекса, привокзальной площади и многое другое. Duty-free откроется через две недели", - добавил управляющий директор.

  

По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта Краснодара достиг рекордных 5 млн пассажиров (рост к уровню 2020 года в 1,6 раза, "доковидного" 2019 года - на 7,7%).

/TOURBUS.RU

 

Фото предоставлено пресс-службой «Аэрофлота»





