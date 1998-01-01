«Островок»: Интерес туристов к Краснодару вырос в несколько раз после открытия аэропорта

Краснодар стал популярен у туристов не только как транзитный город по пути к курортам, но и как направление для поездок выходного дня

Число поисков отелей и апартаментов в Краснодаре после объявления о запуске аэропорта выросло в три раза по сравнению со средними показателями за месяц. Такими данными поделились с нашим порталом специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Эксперты считают, что открытие воздушной гавани позволит стимулировать турпоток на курорты Кубани в бархатный сезон.

По данным «Островка», Краснодар выходит в топ-10 самых популярных направлений для путешествий этой осенью.

При этом среди регионов Кубани Краснодар находится в тройке лидеров сразу после востребованных курортов – Сочи и Сириуса, опережая другие пляжные и горнолыжные направления – Геленджик, Анапу, Новороссийск и Красную Поляну.

Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах Краснодара остается одной из самых низких в стране и минимальной на фоне других направлений Кубани.

Если средний показатель по России составляет 5 400 рублей за ночь, то в Краснодаре путешественники платят в среднем 3 900 рублей.

«Краснодар популярен у туристов не только как транзитный город по пути к черноморским и азовским курортам, но и как направление для поездок выходного дня. Сюда едут за живописными парками, комфортным климатом, особенно в осеннюю пору, гастрономическими впечатлениями.

Запуск аэропорта кардинально меняет логистическую карту южного региона. Он станет удобной альтернативой загруженным аэропортам Сочи, Геленджика и Минеральных Вод. Это сократит время и затраты на дорогу по пути в Крым и пляжные курорты Краснодарского края. Кроме того, открытие аэропорта добавит возможности для выездного туризма – уже планируются рейсы из Краснодара в Стамбул, Анталью и Ереван.

Это существенное улучшение логистики как для туризма, так и для бизнеса для жителей всего ЮФО, включая Ростовскую область», – комментирует управляющий директор Островка Дарья Кочеткова.

Чаще всего туристы приезжают в столицу Краснодарского края парами – на бронирования для двух взрослых без детей этой осенью приходится 52%. Каждый четвертый турист едет в одиночку (доля соло-бронирований – 25%), каждое седьмое бронирование – от семей с детьми (15%), реже – от компаний взрослых (8%).

Для осенних путешествий в Краснодар среди российских туристов наиболее популярно размещение в апартаментах – на такие объекты приходится почти треть всех бронирований в городе (30%), а также отели три и четыре звезды – 19% и 18% соответственно.

Реже туристы выбирают отели без звезд (13%), гостиницы категории две звезды (8%), гостевые дома (7%) и отели пять звезд (4%).

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Муниципальным бюджетным учреждением г.Краснодар "Туристско-информационный центр"



