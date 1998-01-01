Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на получение виз

В посольстве Франции также подтвердили, что никаких изменений в порядке выдачи турвиз в страну не произошо

Генеральное консульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на получение виз, следует из материалов на сайте визового центра BLS. Информацию подтвердили и в консалтинговой компании А&К American Educational Consulting, - сообщает сегодня РБК.

О том, что Генконсульство Испании в Москве не будет принимать заявления, визовый центр сообщил 13 сентября.Тогда на сайте BLS появилось уведомление, в котором говорилось, что прием заявлений прекратился «по техническим причинам до дальнейшего уведомления».

«Обратите внимание, что запись на подачу документов в визовый центр бесплатная», — значится теперь сверху на странице визового центра. Информации о приостановке приема больше нет.

Испания наряду с Францией и Италией по итогам 2024 года вошла в тройку стран, которые выдали россиянам больше всего шенгенских виз. Испанские консульства в прошлом году оформили 111 тыс. визовых документов, французские — 124 тыс., итальянские — 152 тыс.

В сентябре 2022 года Евросоюз отменил упрощенный порядок выдачи виз для граждан России. В результате пошлины за оформление визы увеличились с €35 до €80, а срок рассмотрения заявлений продлили с десяти до 15 дней. В 2024 году Брюссель в целом увеличил сбор за шенген, поэтому теперь он составляет €90, напоминает РБК.

Ранее на прошлой неделе агентство DPA и издание Politico сообщили, что Евросоюз готовится ужесточить визовую политику в отношении россиян. По информации ANSA, визовые ограничения, включая запрет российским дипломатам свободно перемещаться по Шенгенской зоне, могут войти в 19-й пакет санкций ЕС. Портал Euractiv писал, что рассматривается и вариант полного запрета на въезд российских туристов.

При этом, по информации РБК, 15 сентября на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт подтвердил разработку новой стратегии по выдаче гражданам России шенгенских виз. «Что касается стратегии, которую мы представим в конце года, новая визовая стратегия действительно находится в разработке», — сказал он.

Одновременно Два собеседника в посольстве Франции в России сообщили РБК, что на данный момент политика выдачи виз Франции не претерпела никаких изменений.

«На данный момент в нашей политике выдачи виз нет никаких изменений. Консульство продолжает выдавать шенгенские визы всех типов, как краткосрочные, так и долгосрочные», — отметил один из собеседников, отвечая на вопрос РБК о том, получали ли консульства распоряжения от Парижа о необходимости сократить выдачу виз или ограничить прием заявлений.

/TOURBUS.RU