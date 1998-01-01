Новости Орехово-Зуево и Ликино-Дулево: Кузнецовский фарфор, «Подмосковный Манчестер» и северные олени… Профессионалы турбизнеса познакомились с богатым туристическим потенциалом региона на стыке Московской и Владимирской областей

Министерство культуры и туризма Московский области повело на днях инфотур для представителей турбизнеса, чтобы наглядно показать туристической потенциал Орехово-Зуево. Как оказалось, посмотреть, а потом показать туристам, - здесь есть что. В ходе ознакомительной программы, для гостей была организована экскурсия в музей Дулевского фарфора, музей «Мир исторической реконструкции», посещение фермы «Северный Олень» и кластера «Стачка». Небольшой индустриальный город на границе Московской и Владимирской областей - Орехово-Зуево порой называют с подмосковным Манчестером. В конце XIX века здесь было открыто 17 текстильных фабрик, на которых работало более 30 тысяч человек, так что практически вся история города тесно связана с династией выдающихся русских промышленников и меценатов Морозовых, развивавших здесь текстильную промышленность. Сегодня почти весь городской центр занимает квартал отреставрированных красно-белых кирпичных фабрик, в которых активно открываются общественные и культурные пространства, различные офисы, кафе и рестораны. Пример тому - креативный кластер «Стачка», названный так в честь Морозовской забастовки 1885 года. В его современном инновационном рабочем пространстве проводятся кинопоказы, лекции и концерты, работают модные точки общепита. Всего несколько лет назад в административное подчинение Орехово-Зуеву был передан город Ликино-Дулево. И сегодня, расположенный здесь Дулевский фарфоровый завод, основанный еще в 1832 году Терентием Кузнецовым, – настоящее притяжение для любителей промышленного туризма. На ведущем фарфоровом предприятии России проводятся экскурсии на производство, а также открыт музей фарфора, где представлена богатая коллекция продукции разных эпох. Более 100 лет у «руля фарфорово-фаянсовой империи» стоял клан Кузнецовых, - они смогли превратить изначально скромную мануфактуру в огромное предприятие, - один из самых крупнейших из всех существовавших когда-либо на планете фарфоровых заводов. В годы революции предприятие было национализировано и едва не развалилось. Но запаса прочности, заложенного Кузнецовыми, как говорится, хватило до наших дней.… Кроме уникальных исторических фактов, посетители музея могут узнать об особенностях росписи, главных отличиях местных чашек от гжельских (например, богатством цветовой гаммы и позолоты), а также о том, как графическое изображение фарфоровой статуэтки Алексея Сотникова "Сокол" стала узнаваемой торговой маркой предприятия с 1958 года. Еще один плюс путешествия по Ликино-Дулево – не нужно ломать голову при выборе сувениров. Самый большой выбор фарфора – в магазине при заводе. Также, в мае 2025 года в одном из бывших цехов завода открылся, пожалуй, самый молодой музей региона - «Мир исторической реконструкции». И это не просто музейный комплекс – это настоящее интерактивное погружение в прошлое с детально воссозданными декорациями, актерами и аудио-шумовыми эффектами. Достойный объект сельского туризма, расположенный в деревне Анциферово Орехово-Зуевского района - ферма «Северный олень». Экскурсия на ферму – настоящее эко-приключение, встреча с живой природой, где каждый может не только полюбоваться «богато рогатыми животными», но и покормить их с рук, и сделать фотографии на память. Тут же обустроен музей Севера, в котором представлен целый набор национальных костюмов: от обуви до воротников из пушнины и предметы быта северных народов. Путь фермы начался в далеком 2003 году с двух северных оленей. С тех пор это место стало настоящим домом для 15-ти северных оленей и другой живности, а также любимым местом для всех, кто хочет познакомиться с этими удивительными животными поближе. /TOURBUS.RU

