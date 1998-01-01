Статистика: Спрос на авиарейсы между Москвой и Петербургом снизился этим летом почти на 20%

Причина - регулярные закрытия аэропортов двух столиц из-за плана «ковер»

Группа «Аэрофлот» опубликовала статистику авиаперевозок за лето. Согласно свежим цифрам, рейсами самого «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» по программе «Шаттл» (между Москвой и Петербургом) с июня по август 2025 года воспользовались как минимум на 17% меньше пассажиров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, - сообщает АТОР.

В среднем пассажиропоток по программе «Шаттл» составлял в 2024 году 330 тыс. пассажиров в месяц. За лето 2024 года было перевезено более 1 млн пассажиров, в этом году – только 837 тыс. пассажиров. На «Шаттл» приходится более 80% авиаперевозок между двумя столицами.

Ранее АТОР сообщал, что по данным аэропорта Пулково, пассажиропоток между Москвой и Петербургом просел еще сильнее.

«С мая по конец августа 2025 года рейсами в Москву воспользовалось на 19% меньше пассажиров, чем годом ранее», – рассказала директор по авиационной коммерции компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляет аэропортом “Пулково”) Асият Халваши.

Эксперты объясняют падение спроса на авиаперевозки прежде всего регулярными закрытиями аэропортов двух столиц из-за планов «ковер» (ограничения полетов из-за атак беспилотников).

Аэропорты «Пулково» и «Шереметьево» за лето 2025 года (с начала июня по конец августа) закрывали более 10 раз каждый. Продолжительность закрытий варьировалась от нескольких часов до почти суток (как 23–24 августа).

Около 15 раз на разные периоды времени закрывался Внуково.

При этом эксперты отмечают, что что остальные направления, судя по статистике группы «Аэрофлот», других авиакомпаний и аэропортов, пострадали в гораздо меньшей степени.

Дело в том, что рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом отменяются в первую очередь, поскольку воздушные гавани двух столиц могут быть закрыты одновременно, а сами перелеты – короткие и не являются безальтернативными.

