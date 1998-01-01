Эксперты ждут скачка интереса к Саудовской Аравии осенью

Открытие в августе прямых рейсов бюджетной авиакомпании Flynas из Москвы в Эр-Рияд пока не привело к заметному скачку спроса на туры в Саудовскую Аравию. Возможно, это связано с тем, что в августе-сентябре в стране еще слишком жарко.

Сейчас туроператоры рассчитывают на старт в октябре полетов флагманского саудовского перевозчика Saudi Arabian Airlines, который больше соответствует премиальному уровню самого направления, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Саудовская Flynas начала полеты в Эр-Рид из Москвы с августа 2025 года. По словам участников рынка, спрос на рейсы стабильный.

«Мы довольны результатами первого месяца, глубина продаж сейчас до мая 2026 года, объем продаж билетов в Саудовскую Аравию вырос в два раза.

Первые рейсы были распроданы на все 100% в начале продаж, сейчас бронирование идет равномерно», – рассказала директор по продвижению компании «Мой Агент» Анна Филиппова.

Руководитель PR-отдела туроператора ITM group Андрей Подколзин, полагает, что делать выводы п поводу интереса к полетной программе еще рано: лучший период для посещения страны – с ноября по апрель. Летом в Саудовской Аравии очень жарко.

«В нашей системе бронирования выставлены туры в Саудовскую Аравию на базе прямых рейсов авиакомпании Flynas в Эр-Риад из Москвы.

И оживление на направлении есть, причем благодаря не только новым рейсам, но медиа-активности Саудовской Аравии на российском рынке. В целом мы отметили небольшой рост по сравнению с прошлым годом – порядка 15%», – рассказал он.

Светлана Кузьмина, руководитель проекта Let's Fly Online, который входит в группу компаний «Слетать.ру», говорит о растущем интересе россиян к направлению.

«Туроператор Let's Fly решил добавить в свой ассортимент туры в Саудовскую Аравию. Мы поняли, что направление должно быть в нашей линейке, учитывая не только растущий спрос, но и четкие перспективы.

Страна открыта для туристов и заинтересована в увеличении турпотока из России, активно инвестирует в продвижение своего турпродукта. И если раньше о Саудовской Аравии мало кто задумывался как о месте для отдыха, то сегодня все больше людей приходят с конкретными запросами», – рассказала она.

По словам г-жи Кузьминой, прямое авиасообщение появилось всего месяц назад, поэтому сложно делать выводы и прогнозировать, насколько увеличится доля направления в общем объеме.

Пока турпоток в Саудовскую Аравию невелик, однако туристы уже активно интересуются прямыми рейсами и в компании ожидают роста популярности страны.

Заместитель генерального директора компании «Пакс» Любовь Чучмаева согласна с коллегами: делать выводы об эффективности полетной программы Flynas рано: «Лето – не самое популярное время для поездок в Саудовскую Аравию, поэтому резкого изменения в продажах мы не видим. Рейс Flynas востребован, но его одного недостаточно для заметного роста спроса.

Направление «отягощено» довольно дорогой визой – она стоит $120 при самостоятельном оформлении, $170 – через туроператоров. А так как в основном в Саудовскую Аравию едут семьи, сумма оказывается заметной и сдерживает рост спроса. Тем более что с соседними странами – Бахрейн, Оман, Катар, ОАЭ

– и прямое авиасообщение, и безвизовый режим».

В октябре должны стартовать прямые рейсы в Саудовскую Аравию второго перевозчика этой страны – флагманской Saudi Arabian Airlines. «Эта авиакомпания выше уровнем и больше соответствует направлению, чем лоукостер Flynas, которая предлагает лишь экономкласс», – полагает Анна Филиппова.

По словам Любови Чучмаевой, важно также, что Saudi предоставляет бесплатную визу до 96 часов, что позволит туроператорам делать стоповер в Саудовской Аравии, а потом лететь дальше, например, в страны Юго-Восточной Азии.

«Мы надеемся, что Saudia будет летать не только в Эр-Рияд, но и в Джидду. Это очень важно, так как от Джидды ближе и удобнее добираться до одной из главных достопримечательностей страны – древнего арабского города-оазиса Аль-Ула» – заметила эксперт.

/TOURBUS.RU