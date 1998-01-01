Новости

«Отдых Leisure 2025» - подводим итоги

В этом году форум прошел на новой площадке «Тимирязев Центра», а в его работе приняли участие более 120 компаний из регионов России и 15 стран мира

В минувшую пятницу Международный форум-выставка «Отдых Leisure 2025» завершил свою работу. Мероприятие, которое всегда служило мощной платформой для объединения ведущих специалистов туристической сферы со всех регионов России, в этом году, к сожалению, изрядно поредело.

Интерес посетителей и специалистов отрасли к мероприятию, которое в этом году состоялось на новой площадке «Тимирязев Центр» – был, мягко говоря, не повышенный. Хотя темы, поднимаемые на сессиях и деловых мероприятиях форума, заслуживали внимания.

Так, в заключительный день 12 сентября состоялся образовательный интенсив «Работа турфирм с персональными данными туристов с 1 сентября 2025 года». Напомним, что с июня 2025 года вступил в силу закон № 41-ФЗ, который запрещает использование иностранных мессенджеров для ведение клиентского сервиса.

Спикеры и участники во главе с руководителем юридического отдела компании «Юристы для турбизнеса Байбородин и партнеры» Вадимом Погореловым обсудили, как быть уверенным в соблюдении закона и избежать претензий со стороны проверяющих и можно ли, например, создавать общий чат с туристами.

Сессия «Притяжение трендов: вклад творческих коллабораций в формирование туристической привлекательности» была посвящена исследованию роли междисциплинарных и креативных партнерств в создании современных туристических продуктов, отвечающих актуальным трендам.

Среди основных обсуждаемых тем - анализ текущих трендов в мировой туристической индустрии и их влияние на развитие новых форм отдыха, примеры успешных творческих коллабораций, которые усиливают культурное и эмоциональное восприятие туристических направлений, а также влияние креативных стратегий на привлечение новых сегментов путешественников.

В это же день на «Сцене талантов» руководитель комиссии по стартапам РСТ, основатель сообщества Travel Startups - Леонид Пустов поднял важную тему «Состояние и тенденции цифровизации туристического рынка 2025». Эксперты, а среди них были руководитель отдела маркетинга Ozon Travel Роман Можаров, коммерческий директор YouTravel.me Валерий Бритаус и коммерческий директор РИВЦ-Пулково Андрей Чистяков, обсудили развитие цифровых технологий для агентств и туроператоров, цифровизацию экскурсионного туризма и внедрение новых решений в индустрии гостеприимства.

В центре внимания были искусственный интеллект и большие данные, генеративные сервисы для создания маршрутов, экосистемы маркетплейсов, VR/AR-технологии в экскурсиях и автоматизация гостиничных сервисов. Также были затронуты вопросы безопасности данных, цифрового неравенства регионов и новые требования клиентов к экологичности и качеству обслуживания.

В целом, в этом году свои туристические предложения представили более 120 компаний из 15 стран мира: Беларуси, Египта, Индии, Кубы, Шри-Ланки,Туниса, Венесуэлы и др., а также российских регионов.

Но хотя стенды и выглядели красиво и стильно, привычного скопления людей возле них отнюдь не наблюдалось.

Единственно оживленным на протяжении всех трех дней выставки был стенд Китая, на котором предлагались бесплатные оздоровительные услуги , а также стенд Кубы, как всегда радующий публику зажигательными танцами и песнями.

Конечно, ожидать в нынешней ситуации какого-либо подобия прежних многотысячных форумов «Отдых» двадцатилетней давности, было бы наивно. В выставке больше не участвуют сколь-либо значимые туроператоры, да и список иностранных гостей, по понятным причинам, сильно поредел.

Похоже, что нынешнее новое место проведения форума и его переформатирование под малопонятным девизом «Туризм вне глобализации» явно не пошли на пользу уважаемой выставке с тридцатилетней историей.

Но эксперты туризма надеются, что профессиональные организаторы «Отдыха 2025» критически оценят его проведение, и в следующем году его программа станет разнообразнее, а состав гостей и участников заметно расширится.

