Три человека погибли в результате обрыва кресельной дороги на Эльбрусе

Обрыв однокресельной канатной дороги произошел 12 сентября на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. По данным главы КБР Казбека Кокова, предварительная причина аварии - сход троса с ролика одной из опор.

Вначале говорилось о двух погибших, но затем число жертв в результате обрыва канатной дороги на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии выросло до трех.

Как сообщило в пятницу следственное управление СКР по республике, "Следователями и криминалистами следственного управления в ходе осмотра места происшествия по уголовному делу об аварии на канатно-кресельной дороге на горе Эльбрус при участии сотрудников спасотряда обнаружено тело третьего погибшего гражданина, его личность устанавливается".



Девять эвакуированных, о которых министерство сообщало ранее, в медицинской помощи не нуждаются, отмечают в Минздраве республики.



Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц).

Два человека задержаны после после ЧП на канатной дороге на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщает сегодня следственное управление СКР по республике.

"Установлено, что оборудование канатно-кресельной дороги эксплуатировалось ООО "МКД Эльбрус".

Следователями сегодня было произведено задержание директора и главного инженера ООО, отвечавших за обслуживание оборудования и безопасность оказываемых гражданам услуг", - говорится в сообщении.



Отмечается, что эксплуатация канатки приостановлена на всем протяжении трассы, следователи опечатали технические помещения станций.

/TOURBUS.RU

Фото: пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии