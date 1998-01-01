|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
15 сентября
Три человека погибли в результате обрыва кресельной дороги на Эльбрусе
Задержаны директора и гл. инженер ООО "МКД Эльбрус», отвечавшие за обслуживание оборудования
Обрыв однокресельной канатной дороги произошел 12 сентября на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. По данным главы КБР Казбека Кокова, предварительная причина аварии - сход троса с ролика одной из опор.
Вначале говорилось о двух погибших, но затем число жертв в результате обрыва канатной дороги на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии выросло до трех.
Как сообщило в пятницу следственное управление СКР по республике, "Следователями и криминалистами следственного управления в ходе осмотра места происшествия по уголовному делу об аварии на канатно-кресельной дороге на горе Эльбрус при участии сотрудников спасотряда обнаружено тело третьего погибшего гражданина, его личность устанавливается".
Два человека задержаны после после ЧП на канатной дороге на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщает сегодня следственное управление СКР по республике.
Следователями сегодня было произведено задержание директора и главного инженера ООО, отвечавших за обслуживание оборудования и безопасность оказываемых гражданам услуг", - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72