Новости

«Аэрофлот» подвёл итоги летнего сезона

Самыми популярными летними маршрутами стали рейсы из столицы в Петербург, Сочи и Калининград, а среди самых быстроразвивающихся — полеты в Саранск, Мале и Анталью

«Аэрофлот» подвёл итоги летнего сезона и представил самые популярные направления в маршрутной сети авиакомпании (с учётом рейсов авиакомпании «Россия», входит в Группу «Аэрофлот»).

Самыми популярными маршрутами для перелётов по России с июня по август 2025 года стали:

Москва — Санкт-Петербург — Москва (перевезено 837 тыс. пассажиров)

Москва — Сочи — Москва (663 тыс. пассажиров)

Москва — Калининград — Москва (558 тыс. пассажиров)

Москва — Владивосток — Москва (369 тыс. пассажиров)

Москва — Екатеринбург — Москва (308 тыс. пассажиров)

В топ-5 зарубежных маршрутов этим летом вошли:

Москва — Анталья — Москва (336 тыс. пассажиров)

Москва — Стамбул — Москва (197 тыс. пассажиров)

Москва — Ереван — Москва (185 тыс. пассажиров)

Москва — Минск — Москва (152 тыс. пассажиров)

Москва — Шарм-эль-Шейх — Москва (86 тыс. пассажиров)

Самыми быстрорастущими российскими направлениями минувшего лета стали:

Москва — Саранск (прирост пассажиропотока 58% по отношению к лету 2024 года)

Красноярск — Казань (+55%)

Сочи — Новосибирск (+44%)

Красноярск — Магадан (+43%)

Красноярск — Челябинск (+42%)

Международные маршруты с наибольшим приростом пассажиропотока:

Москва — Гянджа (+100% по отношению к лету-2024)

Минеральные Воды — Ереван (+68%)

Москва — Мале (+63%)

Минеральные Воды — Анталья (+57%)

Санкт-Петербург — Хургада (+56%)

Суммарно с июня по август авиакомпании Группы «Аэрофлот» (Аэрофлот, «Россия» и «Победа») перевезли более 16,7 млн пассажиров, что соответствует уровню пассажиропотока летом 2024 года (включая рейсы авиакомпании IFly под кодом SU по программе «мокрого» лизинга»

Как напоминает компания,всего в 2024 году «Аэрофлот» перевёз 30,1 млн пассажиров, а с учётом авиакомпаний группы «Аэрофлот» — 55,3 млн.

Также сообщается, что группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства и постоянно развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу «плоских тарифов» на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.

/TOURBUS.RU