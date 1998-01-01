|
|
15 сентября
«Аэрофлот» подвёл итоги летнего сезона
Самыми популярными летними маршрутами стали рейсы из столицы в Петербург, Сочи и Калининград, а среди самых быстроразвивающихся — полеты в Саранск, Мале и Анталью
«Аэрофлот» подвёл итоги летнего сезона и представил самые популярные направления в маршрутной сети авиакомпании (с учётом рейсов авиакомпании «Россия», входит в Группу «Аэрофлот»).
Самыми популярными маршрутами для перелётов по России с июня по август 2025 года стали:
Москва — Санкт-Петербург — Москва (перевезено 837 тыс. пассажиров)
Москва — Сочи — Москва (663 тыс. пассажиров)
Москва — Калининград — Москва (558 тыс. пассажиров)
Москва — Владивосток — Москва (369 тыс. пассажиров)
Москва — Екатеринбург — Москва (308 тыс. пассажиров)
В топ-5 зарубежных маршрутов этим летом вошли:
Москва — Анталья — Москва (336 тыс. пассажиров)
Москва — Стамбул — Москва (197 тыс. пассажиров)
Москва — Ереван — Москва (185 тыс. пассажиров)
Москва — Минск — Москва (152 тыс. пассажиров)
Москва — Шарм-эль-Шейх — Москва (86 тыс. пассажиров)
Самыми быстрорастущими российскими направлениями минувшего лета стали:
Москва — Саранск (прирост пассажиропотока 58% по отношению к лету 2024 года)
Красноярск — Казань (+55%)
Сочи — Новосибирск (+44%)
Красноярск — Магадан (+43%)
Красноярск — Челябинск (+42%)
Международные маршруты с наибольшим приростом пассажиропотока:
Москва — Гянджа (+100% по отношению к лету-2024)
Минеральные Воды — Ереван (+68%)
Москва — Мале (+63%)
Минеральные Воды — Анталья (+57%)
Санкт-Петербург — Хургада (+56%)
Суммарно с июня по август авиакомпании Группы «Аэрофлот» (Аэрофлот, «Россия» и «Победа») перевезли более 16,7 млн пассажиров, что соответствует уровню пассажиропотока летом 2024 года (включая рейсы авиакомпании IFly под кодом SU по программе «мокрого» лизинга»
Как напоминает компания,всего в 2024 году «Аэрофлот» перевёз 30,1 млн пассажиров, а с учётом авиакомпаний группы «Аэрофлот» — 55,3 млн.
Также сообщается, что группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства и постоянно развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу «плоских тарифов» на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.
