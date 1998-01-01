|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
15 сентября
Fun&Sun будет продавать туры на Wildberries
Туроператор и маркетплейс заключили соглашение об онлайн-продаже пакетных туров
Продажа пакетных туров туроператора Fun&Sun будет запущена на маркетплейсе Wildberries, сообщает пресс-служба туркомпании.
"Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) и туроператор Fun&Sun заключили соглашение о партнерстве в развитии туристических сервисов для пользователей цифровой платформы. Одним из первых совместных проектов станет появление турпакетов компании в веб-версии маркетплейса и в мобильном приложении для Android.
Пользователь при планировании поездок по России и в другие страны получит возможность выбрать, забронировать и оплатить тур, а затем получить моментальное подтверждение заказа", - говорится в сообщении.
Обе компании расценивают начало сотрудничества как стратегическое. Как отметил генеральный директор туроператора Владимир Рубцов, сегодня рынок туризма активно трансформируется за счет прихода цифровых экосистем и крупных онлайн-платформ.
"Для туроператора интеграция с такой экосистемой означает участие в новой модели отрасли, где успех определяется не только качественным продуктом, но и доступом к big data и технологиям. Для нас это шаг, который позволит укрепить позиции и предложить пользователям Wildberries услуги в привычной для них цифровой среде", - отметил он.
В 2025 году Fun&Sun планирует обслужить более 3 млн туристов, - отмечают сегодня в пресс-службе АТОР.
«Для туристов такое партнерство – это дополнительные каналы для поиска туров, билетов, вариантов размещения в отелях. Дальнейшее развитие подобных партнерств зависит он уровня конкурентоспособности продукта, который будет предложен рынку, от цен на предлагаемые услуги, от удобства и качества сервиса – поэтому здесь важна каждая деталь», – подчеркивает вице-президент АТОР по деловому туризму Александр Курносов.
«Сделка с Wildberries – естественный шаг по продвижению своего продукта в нынешних условиях для крупного туроператора», – заметил Тарас Кобищанов, вице-президент АТОР, генеральный директор холдинга «Русский Экспресс».
«Пока сложно оценить последствия, не зная многих нюансов. Если это классическая механика, и Wildberries просто будет одной из онлайн-витрин, торгующих по ценам туроператора за комиссию, это одно. Если там ценовой эксклюзив и будут применяться характерные для платформы скидки – несколько иное. Но главное – в любом из этих случаев доля, роль и значение канала прямых продаж благодаря огромному охвату Wildberries однозначно вырастет. И на это, как бы это ни отрицалось, будут смотреть другие туроператоры.
Рост доли таких онлайн-продаж, вероятно, является трендом нескольких следующих лет. Крупные туроператоры, скорее всего, будут все больше и больше смотреть на прямые продажи – или разрабатывать свои каналы, или интегрироваться в маркетплейсы.
Не будем скрывать, что канал прямых продаж сегодня – это возможность для туроператора поддерживать конкурентную цену на рынке, где все больше влияния у маркетплейсов. Держать цены на уровне маркетплейсов и одновременно давать комиссию с них – такое в итоге может привести в конце концов к кассовому разрыву.
Так что рынок будет поляризоваться – кто-то будет уходить в «агентские» ниши, кто-то, особенно массовые туроператоры с простыми продуктами типа Турции – все больше продаваться напрямую, хотя это может быть не быстрым», – считает один из директоров крупного туроператора, пожелавший остаться неназванным.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72