Новости Fun&Sun будет продавать туры на Wildberries Туроператор и маркетплейс заключили соглашение об онлайн-продаже пакетных туров

Продажа пакетных туров туроператора Fun&Sun будет запущена на маркетплейсе Wildberries, сообщает пресс-служба туркомпании. "Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) и туроператор Fun&Sun заключили соглашение о партнерстве в развитии туристических сервисов для пользователей цифровой платформы. Одним из первых совместных проектов станет появление турпакетов компании в веб-версии маркетплейса и в мобильном приложении для Android. Пользователь при планировании поездок по России и в другие страны получит возможность выбрать, забронировать и оплатить тур, а затем получить моментальное подтверждение заказа", - говорится в сообщении. Обе компании расценивают начало сотрудничества как стратегическое. Как отметил генеральный директор туроператора Владимир Рубцов, сегодня рынок туризма активно трансформируется за счет прихода цифровых экосистем и крупных онлайн-платформ. "Для туроператора интеграция с такой экосистемой означает участие в новой модели отрасли, где успех определяется не только качественным продуктом, но и доступом к big data и технологиям. Для нас это шаг, который позволит укрепить позиции и предложить пользователям Wildberries услуги в привычной для них цифровой среде", - отметил он. В 2025 году Fun&Sun планирует обслужить более 3 млн туристов, - отмечают сегодня в пресс-службе АТОР. «Для туристов такое партнерство – это дополнительные каналы для поиска туров, билетов, вариантов размещения в отелях. Дальнейшее развитие подобных партнерств зависит он уровня конкурентоспособности продукта, который будет предложен рынку, от цен на предлагаемые услуги, от удобства и качества сервиса – поэтому здесь важна каждая деталь», – подчеркивает вице-президент АТОР по деловому туризму Александр Курносов. «Сделка с Wildberries – естественный шаг по продвижению своего продукта в нынешних условиях для крупного туроператора», – заметил Тарас Кобищанов, вице-президент АТОР, генеральный директор холдинга «Русский Экспресс». «Пока сложно оценить последствия, не зная многих нюансов. Если это классическая механика, и Wildberries просто будет одной из онлайн-витрин, торгующих по ценам туроператора за комиссию, это одно. Если там ценовой эксклюзив и будут применяться характерные для платформы скидки – несколько иное. Но главное – в любом из этих случаев доля, роль и значение канала прямых продаж благодаря огромному охвату Wildberries однозначно вырастет. И на это, как бы это ни отрицалось, будут смотреть другие туроператоры. Рост доли таких онлайн-продаж, вероятно, является трендом нескольких следующих лет. Крупные туроператоры, скорее всего, будут все больше и больше смотреть на прямые продажи – или разрабатывать свои каналы, или интегрироваться в маркетплейсы. Не будем скрывать, что канал прямых продаж сегодня – это возможность для туроператора поддерживать конкурентную цену на рынке, где все больше влияния у маркетплейсов. Держать цены на уровне маркетплейсов и одновременно давать комиссию с них – такое в итоге может привести в конце концов к кассовому разрыву. Так что рынок будет поляризоваться – кто-то будет уходить в «агентские» ниши, кто-то, особенно массовые туроператоры с простыми продуктами типа Турции – все больше продаваться напрямую, хотя это может быть не быстрым», – считает один из директоров крупного туроператора, пожелавший остаться неназванным. /TOURBUS.RU

