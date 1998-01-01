C cегодняшнего дня Китай отменяет визы для россиян

Спрос на туры в Китай уже вырос на 50-100%, также на 15-20% подорожали и авиабилеты

С сегодняшнего дня Китай вводит пробный безвизовый режим для россиян на год.

Согласно нововведению, посетить КНР без визы можно в рамках туристических и деловых поездок, чтобы посетить родственников, друзей, для обмена визитами, а также транзита через Китай на срок не более 30 дней.

Эксперимент продлится по 14 сентября 2026 года.

Для посещения страны нашим туристам теперь нужен только загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев с даты выезда из страны.

Туркомпании также рекомендуют путешественникам в качестве доказательств цели въезда иметь при себе пригласительное письмо (или ваучер от туроператора), обратные авиабилеты, подтверждение брони отеля.

Спрос на туры в Китай и бронирование отелей вырос после появления новости об отмене виз с 15 сентября на 50-100%, сообщает снгожня «Интерфакс» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

"По данным Ozon Travel, с начала сентября, когда появилась новость о введении безвизового режима, спрос на туры начал быстро расти: за первую декаду сентября он повысился более чем на 60% год к году.

Средний чек за этот период остался на прежнем уровне, но с 8 сентября заметна тенденция к его росту. Бронирования отелей в Китае через Ozon Travel выросли в два раза с начала сентября год к году", - говорится в сообщении.



В компании Fun&Sun также отмечают кратный рост спроса на заезды в Китай с 15 сентября.

"Платная виза была сдерживающим фактором для желающих побывать в материковой части Китая и тех, кто хочет совместить отдых на Хайнане с экскурсионными программами.

Интерес к Китаю стабильно растет: еще до объявления об отмене виз спрос за лето вырос на 10%, на осень-зиму - на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас около 80% турпотока приходится на Хайнань, остальные летят на материковый Китай", - цитирует РСТ PR-директора компании Ольгу Ланскую.



Как отметила президент группы компаний "Спектрум" Евгения Конколь, спрос на туры в Китай за последние 10 дней резко вырос.

"После объявления об отмене виз произошел резкий всплеск продаж Китая, бронировали как материковую часть, так и остров Хайнань. За последние полторы недели количество заявок более чем на 50% превысило объемы августа.

Большую роль сыграла не только отмена виз, но и активное продвижение новости в СМИ: это стало своего рода рекламой направления - люди больше о нем слышали и узнавали, уточняли, спрашивали, что естественно приводило к реальным продажам", - рассказала она.



По словам Евгении Конколь, сейчас чаще всего спрашивают Хайнань: интерес к пляжному отдыху на острове выше, чем к стандартным зимним направлениям, таким, как Таиланд или Вьетнам.

Также больше стало запросов на комбинированные туры по маршруту Шанхай - Пекин - Тяньцзинь - Гуанчжоу.

В свою очередь авиабилеты в Китай подорожали в связи с ростом спроса на поездки из-за отмены виз на 15-20%, сообщает также Российский союз туриндустрии.

«Авиабилеты в Китай сейчас бронируют вдвое активнее, чем год назад. И цены на рейсы китайских перевозчиков тоже выросли в среднем не менее, чем на 15%. В том числе и потому что год назад они зашли с низкими ценами, особенно на транзитные рейсы.

А сейчас - на новостях про отмену виз - стараются заработать», - цитирует пресс-служба РСТ гендиректора сервиса онлайн-бронирования "Мой Агент" Викторию Кизимову.

/TOURBUS.RU

Фото: freepic.com