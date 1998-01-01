Страны ЕС ужесточают выдачу шенгенских виз российским туристам

Консульство Испании в Москве приостановило выдачу виз, а посольство Германии сообщает об «усилении контроля за выдачей шенгена»

Консульство Испании в Москве с 14 сентября приостановило выдачу виз, сообщил оператор визовых центров страны компания BLS International

«Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам Генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.



Как пояснил эксперт Российского союза туриндустрии, генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов, аналогичный инцидент уже имел место с 15 по 19 августа 2025 года.

«На текущий момент заявители, записанные на подачу документов на 15 сентября, должны быть приняты. Остальные консульства шенгена аналогичных уведомлений не выпускали, - цитирует его пресс-служба РСТ.

В свою очередь, «Коммерсает ФМ» сооющает, что в посольстве Германии в Москве рассказали , что контроль за получением шенгена был усилен и граждане РФ должны готовиться к более длительному и тщательному рассмотрению заявлений. Причем выдавать визы в упрощенном порядке власти страны прекратили еще в 2022-м г.

Как сообщается, ранее немецкое агентство DPA сообщало со ссылкой на источники, что правительство Германии намерено добиться ограничений на выдачу шенгенских виз россиянам. По словам собеседников агентства, такой пункт может появиться в 19-м пакете санкций Евросоюза против Москвы. Перечень новых ограничительных мер Брюссель представит уже в ближайшие дни.

Вскоре все страны ЕС введут дополнительные ограничения для россиян, которые хотят оформить шенген, считает руководитель консалтинговой компании «Таконта», эксперт по оформлению вида на жительство и виз в Евросоюзе Андрей Тютюнник, которого цитирукт «Коммерсант ФМ»:

«Есть силы, которые хотят, чтобы этот опыт распространился на все страны. Всегда в первую очередь это касается туристических и бизнес-виз. Вот они будут ограничены, и дальше станет возможной выдача только внутренних виз под туристические цели, тоже конкретные. Сейчас отказы следуют в том случае, если у чиновника, который рассматривает документы, есть сомнения по поводу целей поездки, бронирования билетов, отелей или причинах вызова со стороны приглашающих.

Если раньше было достаточно представить какие-то бумаги с печатью, подписью или в электронном виде, то сейчас все это просто будет проверяться более подробно. Но это уже, в общем-то, многие страны делают. И, скорее всего, в стоп-листе окажутся все, кто связан с политикой, госаппаратом или армией».