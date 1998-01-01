Новости

На «Отдыхе-2025» обсуждали, что нужно для развития горнолыжных курортов, как влияет на туризм смена поколений, и что такое «умные маршруты»

Сегодня в столице завершил работу 31-й форум-выставка «Отдых Leisure»

Центральной темой Международного форума-выставки Отдых Leisure 2025, который проходила в Москве с 10 – 12 сентября, стала концепция «Туризм вне глобализации».

В течение трех дней профессионалы турбизнеса обсуждали роль туризма в условиях глобального экономического и политического контекста, активную цифровизацию отрасли и аспектаы устойчивости туризма в современных реалиях, - сообщает наш специальный корреспондент.

Так, во второй день работы выставк на выставочной площадке «Арена путешествий» прошла дискуссионная панель «Туристический потенциал горнолыжных курортов: от строительства до операционного управления». Участники рассмотрели комплексные подходы и инструментарии для эффективного развития горнолыжного туризма в России – от привлечения инвестиций и строительства курортов «под ключ», до создания конкурентоспособного турпродукта.

Модератор сессии, вице-президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Игорь Каверзин, вместе с участниками сессии - первым заместителем министра экономразвития Республики Алтай Ольгой Филипенковой и управляющими действующих курортов, поделились опытом формирования востребованного турпродукта, а также лучшими практиками в инженерии, логистике, экологии.

Эксперты обсудили оптимизацию процессов проектирования и строительства в горной местности, а также узнали, как эффективнее интегрировать курорт в региональный турпоток.

Дискуссия «Автотуризм: индекс скорости развития в объединении человека, природы и технологий» затронула тему современных тенденций и перспектив развития автотуризма как наиболее динамично растущего сегмента туристической индустрии. Президент Ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев отметил, что главная цель сессии - понять, как скорость развития автотуризма влияет на формирование новых форм отдыха и путешествий.

Участники обсудили как интеграция технологий, экологическая ответственность и потребности путешественников способствуют ускорению развития автотуризма, а эксперты поделились кейсами внедрения инновационных решений, рассказав про «умные маршруты» и цифровые платформы.

На презентационной сессии «Международный туризм в рамках и за рамками мейнстрима» в зоне «Арена путешествий», было отмечено, что сегодня глобальный туристический рынок переживает трансформацию. Участники, в том числе, обсудили, какие международные направления остаются устойчивыми, а какие теряют позиции.

В современном мире классические направления постепенно теряют монополию, а путешественники всё чаще выбирают нестандартные маршруты, уникальный опыт и глубокое погружение в культуру.

Сессия «Визионеры на связи, или устами Gen Alfa глаголет истина» объединила представителей «креативных мыслителей» и опытных экспертов индустрии туризма. В ходе встречи урбанист и социолог Олег Питецкий, как модератор мероприятия, рассказал, как смена приоритетов влияет на подходы к туризму и как представители поколения «альфа» видят развитие туристической сферы.

По его словам, технологии и новые форматы путешествий могут стать драйверами развития с учетом самого большого по численности поколения туристов.

Еще одной актуальной темой стала дискуссия «Социальное лицо туристического бизнеса: локальный мир и общие ценности». Директор АНО «Проект-бюро «Социальное действие» в Санкт-Петербурге Ольга Дымарская отметила, что несмотря на то, что в реестре социальных предприятий бизнес в сфере туризма и отдыха составляет лишь 2%, это – одно из значимых направлений, имеющих богатую международную традицию и существенный потенциал развития в нашей стране.

Сегодня социальные ценности становятся значимым аспектом для туристического бизнеса в современном мире.

В рамках креативной лаборатории «Любовь – это Абрау!..» специалисты области подробно разобрали поколенческие тренды в туризме, поговорив о вкусовых предпочтениях представителей разных возрастных групп: как они формируются и как правильно с ними работать при создании и продвижении туристических продуктов и услуг.

Например, «миллениалы», достигшие пика покупательной способности, готовы инвестировать в досуг и впечатления, включая нестандартные и насыщенные культурные маршруты.

«Зуммеры», активно вступающие во взрослую жизнь, становятся важной аудиторией цифровых туристических сервисов, предпочитая гибкость, мобильность и персонализированный подход.

А следом уже подрастает поколение альфа – дети, которые уже сегодня растут в полностью цифровой среде и в будущем будут предъявлять принципиально иные требования к туристическим продуктам.

