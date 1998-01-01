|
12 сентября
На «Отдыхе-2025» обсуждали, что нужно для развития горнолыжных курортов, как влияет на туризм смена поколений, и что такое «умные маршруты»
Сегодня в столице завершил работу 31-й форум-выставка «Отдых Leisure»
Центральной темой Международного форума-выставки Отдых Leisure 2025, который проходила в Москве с 10 – 12 сентября, стала концепция «Туризм вне глобализации».
В течение трех дней профессионалы турбизнеса обсуждали роль туризма в условиях глобального экономического и политического контекста, активную цифровизацию отрасли и аспектаы устойчивости туризма в современных реалиях, - сообщает наш специальный корреспондент.
Так, во второй день работы выставк на выставочной площадке «Арена путешествий» прошла дискуссионная панель «Туристический потенциал горнолыжных курортов: от строительства до операционного управления». Участники рассмотрели комплексные подходы и инструментарии для эффективного развития горнолыжного туризма в России – от привлечения инвестиций и строительства курортов «под ключ», до создания конкурентоспособного турпродукта.
Модератор сессии, вице-президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Игорь Каверзин, вместе с участниками сессии - первым заместителем министра экономразвития Республики Алтай Ольгой Филипенковой и управляющими действующих курортов, поделились опытом формирования востребованного турпродукта, а также лучшими практиками в инженерии, логистике, экологии.
Эксперты обсудили оптимизацию процессов проектирования и строительства в горной местности, а также узнали, как эффективнее интегрировать курорт в региональный турпоток.
Дискуссия «Автотуризм: индекс скорости развития в объединении человека, природы и технологий» затронула тему современных тенденций и перспектив развития автотуризма как наиболее динамично растущего сегмента туристической индустрии. Президент Ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев отметил, что главная цель сессии - понять, как скорость развития автотуризма влияет на формирование новых форм отдыха и путешествий.
Участники обсудили как интеграция технологий, экологическая ответственность и потребности путешественников способствуют ускорению развития автотуризма, а эксперты поделились кейсами внедрения инновационных решений, рассказав про «умные маршруты» и цифровые платформы.
На презентационной сессии «Международный туризм в рамках и за рамками мейнстрима» в зоне «Арена путешествий», было отмечено, что сегодня глобальный туристический рынок переживает трансформацию. Участники, в том числе, обсудили, какие международные направления остаются устойчивыми, а какие теряют позиции.
В современном мире классические направления постепенно теряют монополию, а путешественники всё чаще выбирают нестандартные маршруты, уникальный опыт и глубокое погружение в культуру.
Сессия «Визионеры на связи, или устами Gen Alfa глаголет истина» объединила представителей «креативных мыслителей» и опытных экспертов индустрии туризма. В ходе встречи урбанист и социолог Олег Питецкий, как модератор мероприятия, рассказал, как смена приоритетов влияет на подходы к туризму и как представители поколения «альфа» видят развитие туристической сферы.
По его словам, технологии и новые форматы путешествий могут стать драйверами развития с учетом самого большого по численности поколения туристов.
Еще одной актуальной темой стала дискуссия «Социальное лицо туристического бизнеса: локальный мир и общие ценности». Директор АНО «Проект-бюро «Социальное действие» в Санкт-Петербурге Ольга Дымарская отметила, что несмотря на то, что в реестре социальных предприятий бизнес в сфере туризма и отдыха составляет лишь 2%, это – одно из значимых направлений, имеющих богатую международную традицию и существенный потенциал развития в нашей стране.
Сегодня социальные ценности становятся значимым аспектом для туристического бизнеса в современном мире.
В рамках креативной лаборатории «Любовь – это Абрау!..» специалисты области подробно разобрали поколенческие тренды в туризме, поговорив о вкусовых предпочтениях представителей разных возрастных групп: как они формируются и как правильно с ними работать при создании и продвижении туристических продуктов и услуг.
Например, «миллениалы», достигшие пика покупательной способности, готовы инвестировать в досуг и впечатления, включая нестандартные и насыщенные культурные маршруты.
«Зуммеры», активно вступающие во взрослую жизнь, становятся важной аудиторией цифровых туристических сервисов, предпочитая гибкость, мобильность и персонализированный подход.
А следом уже подрастает поколение альфа – дети, которые уже сегодня растут в полностью цифровой среде и в будущем будут предъявлять принципиально иные требования к туристическим продуктам.
/TOURBUS.RU
Фото: Пресс-служба Отдых Leisure 2025
|
