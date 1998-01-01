Новости

Материалы свежего журнала охватывают самые разные темы – выездной, въездной, внутренний туризм, новые инвестиционные турпроекты, заповедный и автомобильный туризм, изменения в туристическом законодательстве и многое другое

Вышел из печати очередной, 387-й по счету (!) выпуск ведущего и единственного на рынке профессионального журнала «Турбизнес».

Главная тема номера – взаимный туризм между Россией и Китаем. Генеральный директор компании «Тари Тур» Марина Левченко делится своим мнением о том, почему въездной поток в РФ так и не набрал желанных и прогнозируемых оборотов.

В числе затронутых ей тем: портрет среднестатистического китайского туриста, посещающего РФ, когда в Россию полетят чартеры из Китая, китайский теневой туристический рынок у нас в стране, как защитить в таких условиях российских туроператоров.

Глава Национального туристического офиса КНР в Москве г-жа Ван Жуй оценивает потенциал российского рынка, рассказывает о наиболее популярных направлениях и новых точках притяжения наших туристов. По прогнозу г-жи Ван Жуй в этом году турпоток в Китай достигнет 2 миллионов.

Интересны цифры и анализ статистики въездного и выездного туризма по итогам первого полугодия, которым посвящены отдельные материалы сентябрьского «Турбизнеса». Въезд в РФ за шесть месяцев этого года вырос всего на 7,8%. А рынок выездного туризма продемонстрировал более существенный рост – на 16%. Первая пятерка стран-лидеров по выезду существенно не изменилась – Турция, ОАЭ, Египет, Китай и Таиланд.

Постоянный автор ТБ гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин подводит итоги летнего сезона на рынке внутреннего туризма. Турпоток вырос на 3-4% и это можно считать хорошим результатом с учетом тех проблем, с которыми столкнулась отрасль в этом сезоне. Лидером роста на уровне 22% стал Крым. В Топ-5 лидеров роста также вошли Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Алтай. А Краснодарский край впервые завершил лето с отрицательной динамикой -2%.

Традиционный разворот «Турбизнеса» «Россия: проекты будущего» анонсирует новый горный курорт на Кавказе – «Турьев Хутор». Этот масштабный проект в горном кластере Сочи – этап постолимпийского развития популярного курорта «Роза Хутор».

Ожидается, что после ввода эксплуатацию всех сооружений, канатных дорог и отелей курорт сможет принимать до 60 тысяч туристов в год.

Путешествиям по Прикамью на автомобилях посвящен яркий разворот ТБ, подготовленный совместно с Центром развития туризма Пермского края. Интересные города, национальные парки, природные и исторические объекты – все это доступно и представляет интерес для автотуристов в Пермском крае. Представленные объекты указаны с координатами – что позволяет использовать статью, как практическое руководство для путешествий на колесах.

Как всегда, не пропустите в «Турбизнесе» рубрику «Закон». Глава юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов по традиции знакомит читателей ТБ с новыми законами, вступившими в силу с осени.

В рубрике «Рынки» ТБ представляет читателям семь чудес туристической жемчужины Ближнего Востока Султаната Оман и публикует интервью с новым руководителем представительства по туризму Израиля в РФ Ксенией Воронцовой.

Это только часть интересных материалов сентябрьского «Турбизнеса».

Прочитать весь номер вы можете на портале «Турбизнес».

Получать бумажную версию журнала вы можете, оформив подписку на журнал через редакцию - l.tarasyuk@tourbus.ru.





