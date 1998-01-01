Новости

Российская путешественница Оксана Лыткина прошла 2394 километра по Уралу за 120 дней

Своим одиночным путешествием Оксана стремилась привлечь внимание к потенциалу туризма на Урале

Российская путешественница Оксана Лыткина завершила нон-стоп прохождение Большой уральской тропы (БУТ). За 120 дней Оксана прошла более 2 394 километра от города Орск на границе с Казахстаном до Перевала Дятлова на Северном Урале по самому протяженному линейному горному маршруту в России.

Оксана финишировала в удалённом от цивилизации месте в четверг, 11 сентября. - рассказали нашему порталу в пресс-службе БУТ.

Оксана Лыткина —журналист, режиссёр, путешественница, многодетная мать. Осенью 2023 года Оксана прошла 600 км по Уральское тропе за 23 дня. Ранее Оксана прошла Ликийскую тропу (Турция) и Путь Сантьяго (Португалия — Испания).

«Мое одиночное путешествие важный шаг для привлечения внимания к потенциалу туризма на Урале. Хочется надеяться, что этот поступок привлёк к проекту новую аудиторию туристов и мой пример вдохновил женщин и одиночных путешественников на свершения.

Мне кажется, я доходчиво доказала, что одиночные путешествия по таким масштабным маршрутам доступны и могут быть успешными. Да и в целом Урал доступен широкой группе путешественников», — заявила Оксана Лыткина по окончанию маршрута.

Оксана за время своего похода собрала уникальную информацию для дальнейшего развития и улучшения Большой уральской тропы. Команда проекта будет корректировать трек пешеходного маршрута, составлять описание отрезков маршрута.

Оксана стартовала из Орска 15 мая. За время путешествия девушка преодолела 38 бродов, взошла на 20 гор, высотой от 1 000 метров. В дневнике путешествия было опубликовано 237 заметок. Оксане за время экспедиции пришлось сменить три пары обуви, которая износилась.

На пути путешественница встретила одного медведя и бесчисленное количество других животных. Рекордный дневной переход у Оксаны составил 39 километров.

Кроме того, 43 девушки последовали примеру Оксаны и приняли участие в челлендже «Урал на каблуках»: отправились в путешествие по Уралу и сделали фото на каблуках и в платьях в горах.

Следить за прохождением маршрута Оксаной можно было в социальный сетях и на сайте Большой уральской тропы, а также в Дзен-канале путешественницы.

Большая уральская тропа — это всесезонная туристическая тропа, которая объединяет пешеходный, водный, велосипедный и автомобильный треки, проложенные вдоль Уральских гор. Протяжённость пешеходного трека составляет более 2300 км, водного маршрута — 3000 км, велосипедного трека — 2300 км, автомобильного — 1800 км.

Основной трек проложен вдоль Уральского хребта по границе водораздела. В направлении с севера на юг он проходит через Пермский край, Свердловскую область, Челябинскую область, республику Башкортостан, а также Оренбургскую область.

/TOURBUS,RU

Фото: пресс-служба БУТ