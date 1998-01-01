Туроператоры: Спрос на Египет в бархатный сезoн вырос в три раза

Главная причина роста спроса – привлекательные цены, особенно на пятизвездочные отели

Осень – период, когда Турция постепенно уступает Египту позицию лидера в выездном туризме. В этом году туроператоры отмечают значительный рост спроса на египетские курорты по сравнению с прошлой осенью, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

У некоторых компаний он достигает 200%. Главная причина – привлекательные цены, особенно на пятизвездочные отели.

По данным «Слетать.ру», спрос на Турцию с заездами с начала сентября по конец ноября на 18,6% превышает аналогичные показатели предыдущего года.

Сейчас Турция занимает первое место среди самых популярных направлений на осенний сезон с долей почти 40% от общего объема продаж. Средний чек остался практически на прошлогоднем уровне и составляет 204,5 тыс. рублей.

Египет на второй строке рейтинга с долей продаж 17,4%, Средний чек на туры в Египет снизился на 2,4%, до 189,9 тыс. рублей. Спрос на осенние месяцы по Египту практически на 63,3% выше, чем годом ранее.

«Сезон в Турции официально продолжается до середины ноября, отдельные комплексы могут продлевать до конца ноября, сохраняя полноценное обслуживание.

В октябре-ноябре Египет становится прямым конкурентом Турции, предлагая аналогичные преимущества: прямые перелеты, упрощенные визовые формальности для российских туристов и сопоставимый уровень цен. В то же время выбор отелей премиум-класса в Египте небольшой, в отличие от Турции», – пояснила руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let's Fly: Любовь Воронина.

Она отметила, что турецкие отели предлагают более расширенный формат all inclusive, включающий не только питание, но и посещение спа-комплексов, услуги анимации, детские клубы и русскоязычный персонал.

Египетские отели, в основном, придерживаются классического понимания концепции с акцентом на организацию питания, исключая международные сетевые отели, как Rixos.

«Спрос на Египет по сравнению с прошлым годом вырос значительно, причем даже летом. Мы не просто сохранили объем перевозки с предыдущего зимнего сезона, но и расширили до нескольких перелетов в неделю. Значительная часть рейсов сохраняется и на осенне-зимний сезон: три в Шарм-эль-Шейх и два в Хургаду из Москвы до конца зимы.

Уже сейчас наблюдаем почти трехкратный рост в осеннем сезоне относительно аналогичного периода прошлого года, когда блочная программа уже была запущена», – рассказал генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, египетский формат all inclusive во многом формировался с оглядкой на турецкий образец, но есть отличия в анимации, перечне услуг, включенных в проживание, а также в питании.

«В том числе и по этой причине позиции Турции пошатнуть не так-то просто: направление остается №1 в летнем сезоне, но Египет, ОАЭ, Таиланд понемногу перетягивают себе туристов за счет скидок, спецпредложений и акций. Конечно, у нас Египет по осени обойдет Турцию, он выигрывает за счет привлекательных цен: летом средний чек составил 66,7 тыс. рублей за человека, по Турции – 110 тыс., правда, речь идет о более дорогом сегменте», – говорит г-н Мурадян.

У Coral Travel Турция останется направлением №1 и для лета, и для осени, включая осенние школьные каникулы, Египет идет на втором месте.

«Объемы по Египту начинают расти с ноября, после чего он будет лидировать на протяжении всей зимы.

На Новый год он выходит на первое место, а Турция опускается на пятое, уступив также ОАЭ, Таиланду и Вьетнаму», – сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Марина Макаркова.

В Tez Tour отмечают значительный рост интереса к Египту на осенний сезон: спрос превышает прошлогодние показатели на 56%, а по премиальному сегменту – на 22%.

«Турция, бесспорно, продлила летний сезон, но Египет успешно конкурирует за счет доступных цен и более комфортной осенней погоды. Недельный тур на «ультра все включено» в Rixos Premium Magawish в Египте стартует от 163,7 тыс. рублей на человека.

Аналогичный отдых в турецком Rixos Premium Belek обойдется минимум в 254,7 тыс.», – подчеркнула PR-директор компании Tez Tour Жанна Богачева.

В первом полугодии Египет, по данным Погранслужбы ФСБ, посетили почти 757 тыс. туристов из РФ, что на 42% больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU