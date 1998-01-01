Новости Минтранс РФ: Аэропорт Краснодара возобновил работу после трехлетнего перерыва «Аэрофлот» уже сообщил о начале полетов из столицы Кубани в Москву и еще в шесть городов России, а также в ОАЭ, Турцию и Армению

Международный аэропорт Краснодара с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов, сообщил Минтранс РФ. "Краснодарский аэропорт с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодар проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации", - говорится в сообщении.



Возможность выполнения полетов в столицу Кубани подтвердили также специалисты подведомственной агентству Госкорпорации по организации воздушного движения.



Согласно сообщению, аэропорт Краснодара не обслуживал воздушные суда с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. На протяжении всего периода временных ограничений аэропорт поддерживала высокую степень готовности для возобновления работы. В аэропорту укомплектован штат сотрудников.



Cообщается, что в полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника. Летом 2024 года здесь отремонтировали дополнительную рулежную дорожку. Проведен ремонт привокзальной площади аэропорта, фасадов терминалов, улучшена навигация в них, обновлена парковочная зона. "Открытие аэропорта Краснодара не только увеличит возможности жителей и бизнеса в регионе, но и сделает доступнее отдых на курортах Азовского и Черного морей", - считают в Минтрансе.



Росавиация со своей стороны сообщила, что полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 9:00 до 19:00. Интенсивность полетов не более пяти взлетно-посадочных операций в час. В свою очередь, в пресс-службе «Аэрофлот» нам сообщили, что нацперевозчик открыл продажу билетов на рейсы в Краснодар из Москвы и регионов России. С 17 сентября авиакомпания будет выполнять прямые рейсы в столицу Кубани из Москвы и с 19 сентября из Санкт-Петербурга. С 27 сентября — из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы, c 28 сентября Казани и Новосибирска. Продажа билетов на все направления открыта. На первоначальном этапе частота полётов между Москвой и Краснодаром будет составлять от 1 до 3 рейсов в день, далее авиакомпания планирует на этом маршруте до 5 ежедневных рейсов. Рейсы в Краснодар из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга будут ежедневными. Полёты из Казани, Красноярска, Новосибирска и Уфы запланированы с частотой 3-4 рейса в неделю. В ближайшие дни авиакомпания планирует открыть продажу билетов на прямые рейсы из Краснодара по международным направлениям. К концу сентября Аэрофлот планирует восстановить международную программу полётов из Краснодара и будет выполнять рейсы в Ереван, Стамбул, Дубай (аэропорт Аль-Мактум). Об открытии продаж на зарубежные рейсы авиакомпания уведомит дополнительно. В пресс-службе Российского союза туриндустрии позитивно оценили открытие краснодарского аэропорта: «Это, конечно, существенно увеличит туристический поток в регион. Особенно актуально это в начале бархатного сезона. Туротрасль очень позитивно отреагировала на эту новость. Мы надеемся, что авиакомпании, которые запустят рейсы в Краснодар из крупных городов, зафиксируют цены на приемлемом уровне». По информации «Интерфакса», аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входит в группу "Аэродинамика". До введения ограничений аэропорт Краснодара принимал рейсы "Аэрофлота", "Победы", "России", S7, "ЮТэйр" ,"Якутии", "Азимута" и других авиакомпаний. По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта Краснодара достиг рекордных 5 млн пассажиров (рост к уровню 2020 года в 1,6 раза, "доковидного" 2019 года - на 7,7%).

В мае 2024 года на юге России также возобновил работу аэропорт Элисты, в июле 2025 года — Геленджика. /TOURBUS.RU Фото: Официальный аккаунт Международного аэропорта Краснодара им. Екатерины II

