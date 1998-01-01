|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
11 сентября
Myanmar Airways с 5 октября полетит из Новосибирска в Мандалай и Янгон
При этом долететь до московских аэропортов своим авиафлотом Myanmar Airways пока не сможет
Авиакомпания Myanmar Airways с 5 октября возобновит прямые рейсы из Новосибирска в два города Мьянмы – Мандалай и Янгон, сообщают Российский союз туриндустрии и «Интерфакс»
Билеты в Мандалай выставлены в агрегаторах от 35 тыс. рублей, в Янгон – от 40 тыс. рублей в один конец. В стоимость включен багаж весом до 30 кг и питание.
Без прямого рейса из Москвы количественных изменений не будет", - цитирует его пресс-служба РСТ.
Екатеринбург – это плюс еще тысяча километров, а Москва еще дальше. Зато такая возможность есть у российских перевозчиков, но пока, по словам экспертoв, дальше получения допусков дело не пошло.
Если снизить затраты на перевозку, это может быть очень неплохая бюджетная альтернатива Таиланду и Вьетнаму. Правда, помимо удобных прямых рейсов направлению не помешала бы также более активная реклама у нас в стране", - рассказал эксперт.
Как отмечают в РСТ, в прошлом году представители перевозчика говорили о планах запустить рейсы в Мьянму из Москвы в 2025 году, однако они не заявлены.
Маршрут в Новосибирск позиционируется с упором не только на Мьянму как самостоятельное туристическое направление, но и как пересадочный хаб для перелетов в другие страны Юго-Восточной Азии.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72