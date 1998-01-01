Myanmar Airways с 5 октября полетит из Новосибирска в Мандалай и Янгон

При этом долететь до московских аэропортов своим авиафлотом Myanmar Airways пока не сможет

Авиакомпания Myanmar Airways с 5 октября возобновит прямые рейсы из Новосибирска в два города Мьянмы – Мандалай и Янгон, сообщают Российский союз туриндустрии и «Интерфакс»

Время в пути до Мандалая составит 6 часов 30 минут, а до Янгона – 8 часов 15 минут.

Билеты в Мандалай выставлены в агрегаторах от 35 тыс. рублей, в Янгон – от 40 тыс. рублей в один конец. В стоимость включен багаж весом до 30 кг и питание.



Генеральный директор Space Travel Артур Мурадян отметил, что рейсы Myanmar Airways в Новосибирск, которые ставят на сезон, это слишком сложная логистически и дорогая для туристов история.

"То, что продлен безвизовый режим для россиян – нужная мера, но ситуация со спросом вряд ли изменится до тех пор, пока не решится вопрос авиасообщения с Центральной Россией и не появится больше рекламы этого направления.

Без прямого рейса из Москвы количественных изменений не будет", - цитирует его пресс-служба РСТ.



Г-н Мурадян уточнил, что долететь до московских аэропортов своим флотом Myanmar Airways пока не сможет – в ее парке только среднемагистральные самолеты, поэтому выбран Новосибирск, расстояние до которого составляет 3,8 тыс. км.

Екатеринбург – это плюс еще тысяча километров, а Москва еще дальше. Зато такая возможность есть у российских перевозчиков, но пока, по словам экспертoв, дальше получения допусков дело не пошло.



"При этом Мьянма – настоящая Азия, фактически из числа исчезающих направлений, и очень недорогая. Качественные отели можно найти от $100-200 за ночь, а отели среднего уровня – от $5 до $25. Есть большая береговая линия, комфортные пляжи в Нгве-Саунге и Нгапали, и наши туристы из путешествия возвращаются довольными. То есть страна готова к росту потока. Дорогими туры становятся именно из-за неудачной логистики.

Если снизить затраты на перевозку, это может быть очень неплохая бюджетная альтернатива Таиланду и Вьетнаму. Правда, помимо удобных прямых рейсов направлению не помешала бы также более активная реклама у нас в стране", - рассказал эксперт.



Полеты в Россию из Мьянмы были возобновлены в сентябре 2023 года после 30-летнего перерыва.

Как отмечают в РСТ, в прошлом году представители перевозчика говорили о планах запустить рейсы в Мьянму из Москвы в 2025 году, однако они не заявлены.

Маршрут в Новосибирск позиционируется с упором не только на Мьянму как самостоятельное туристическое направление, но и как пересадочный хаб для перелетов в другие страны Юго-Восточной Азии.

/TOURBUS.RU