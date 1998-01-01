Новости

Дорога на Русский Север: Автодома доедут до Арктики

Поморье - это 2359 памятников архитектуры, истории и культуры, 107 особо охраняемых природных территорий и 4 нацпарка

В рейтинге туристической привлекательности субъектов РФ Архангельская область занимает 8-е место. В регионе хотят получить позицию повыше - привести не неё должен автотуризм, - сообщает наш специальный корреспондент.

Поморье называют воротами в Арктику, но это еще и 2359 памятников архитектуры, истории и культуры; 107 особо охраняемых природных территорий; 8 деревень из списка самых красивых в России и 4 национальных парка. Т

ак, культурный ландшафт «Заповеданное Кенозерье», расположенный на территории одного из этих парков, с прошлого года официально включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Другой уникальный объект — Соловецкий архипелаг — готовится к 600-летию. По этому поводу реконструируют местный аэропортовый комплекс.

Модернизация ждет и аэропорт Архангельска. «Мы получили на эти цели дополнительно 3,8 млрд. рублей», - сообщил, выступая 28 августа перед заксобранием губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Назвал он и другие цифры: турпоток вырос на 43%, новых туристических объектов — 170, действующих маршрутов — 130, средств размещения — 220, на развитие инфраструктуры за счёт нацпроекта смогли привлечь почти 400 млн. рублей.

Туристические амбиции у самого северного региона страны болшие. Учитывая то обстоятельство, что за последние годы доля качественных дорог в регионе выросла в 2 раза, здесь хотят сделать центр автотуризма и развивать караванинг (автодома).

По оценкам аналитической компании Mordor Intelligence, такое путешествие позволяет сократить расходы на отпуск в среднем на 55% по сравнению с другими традиционными видами отдыха.

Однако в России автодома тормозит отсутствие на популярных направлениях достаточного количества кемпингов и пунктов технического обслуживания. Архангельская область - один из немногих регионов, где решили снять вопрос с отсутствующей инфраструктурой и сервисом.

По словам губернатора, кемпинги, парковки, зоны отдыха и питания — всё это должно появиться вдоль уникального маршрута «Дорога на Русский Север» — того, что ведёт прямиком в Арктику.

/TOURBUS.RU

ФОТО: iStock