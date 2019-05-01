|
11 сентября
МИД РФ рекомендует воздержаться от посещения Непала
Российские туристы могут требовать расторжения договоров о поездках, но рекомендация не означает запрет на продажу туров
Как мы сообщали вчера, в Непале с 8 сентября продолжаются массовые протесты молодежи против блокировки социальных сетей и мессенджеров, которые попыталось ввести правительство. В результате столкновений с полицией погибло более 20 человек.
После отмены решения протесты не утихли. Премьер страны подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в стране могут находиться до 350-400 российских туристов.
На этом фоне сегодня МИД РФ рекомендовал российским гражданам временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки.
Россиянам, уже находящимся в стране, следует проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей, соблюдать указания непальских властей. В случае необходимости – поддерживать связь с Посольством России в Катманду по телефону: +977-980-104-71-87", - говорится в сообщении ведомства.
Российские туристы в связи с рекомендацией МИД РФ о нежелательности поездок в Непал смогут требовать расторжения договоров о поездках, но рекомендация не означает запрет на продажу туров, сообщил сегодня «Интерфаксс» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.
Наличие таких обстоятельств подтверждается соответствующими решениями и рекомендациями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, принимаемыми в соответствии с федеральными законами.
Фото: nepaltrekking.com
