Новости МИД РФ рекомендует воздержаться от посещения Непала Российские туристы могут требовать расторжения договоров о поездках, но рекомендация не означает запрет на продажу туров

Как мы сообщали вчера, в Непале с 8 сентября продолжаются массовые протесты молодежи против блокировки социальных сетей и мессенджеров, которые попыталось ввести правительство. В результате столкновений с полицией погибло более 20 человек. После отмены решения протесты не утихли. Премьер страны подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в стране могут находиться до 350-400 российских туристов.



На этом фоне сегодня МИД РФ рекомендовал российским гражданам временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки.

"Российским гражданам рекомендуется временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки. Россиянам, уже находящимся в стране, следует проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей, соблюдать указания непальских властей. В случае необходимости – поддерживать связь с Посольством России в Катманду по телефону: ‪+977-980-104-71-87", - говорится в сообщении ведомства.



В нем отмечается, что, по имеющейся информации, граждан Российской Федерации среди пострадавших в ходе массовых протестов в стране нет. Обстановка вокруг посольства России в Катманду остается спокойной.

В МИД также заявили, что "Россия выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в рамках национального правового поля и надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране".



Российские туристы в связи с рекомендацией МИД РФ о нежелательности поездок в Непал смогут требовать расторжения договоров о поездках, но рекомендация не означает запрет на продажу туров, сообщил сегодня «Интерфаксс» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Он пояснил, что заявление МИД касается выезда в Непал всех граждан РФ вообще, включая официальных лиц, журналистов и туристов.



"В плане туризма оно не означает автоматическое ограничение продажи туров в эту страну, но туроператоры обязаны уведомлять туристов об этой рекомендации. Сообщение МИД может служить основанием для отказа от путешествия в связи с существенным изменением обстоятельств, угрозой жизни и здоровью", - пояснил он.



По словам юриста, согласно ст.14 федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, а также опасности причинения вреда их имуществу, турист или туроператор (турагент) вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. Наличие таких обстоятельств подтверждается соответствующими решениями и рекомендациями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, принимаемыми в соответствии с федеральными законами.



"При расторжении до начала путешествия договора о реализации турпродукта в связи с наступлением обстоятельств, указанных в этой статье, туристу или другому заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене турпродукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - уточнил г-н Мохов.



Как сообщил руководитель PR-отдела ITM Group Андрей Подколзин, в компании внимательно следят за развитием событий.

"Иностранные туристы не подвергались нападениям во время протестов. По информации принимающей компании, нашим клиентам ничего не угрожает, но им рекомендовано оставаться в местах размещения до поступления дальнейшей информации", - рассказал он.

/TOURBUS.RU Фото: nepaltrekking.com

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка