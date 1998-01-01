|
11 сентября
Не стало Геннадия Шаталова
Уникальному профессионалу, посвятившему себя развитию туризма в регионах нашей страны, было всего 59 лет
Печальная весть — неожиданно скончался друг нашей редакции и выдающийся профессионал туризма Геннадий Шаталов - председатель правления Фонда развития общественных связей Region PR, член правления Российского союза туриндустрии, руководитель Комитета РСТ по событийному туризму.
Ему было всего 59 лет, и он, как обычно, был полон новых планов и замыслов...
Как говорится в некрологе, опубликованном сегодня РСТ, «Это невосполнимая потеря не только для родных и близких, коллег и соратников Геннадия Васильевич, но и для всей туристической отрасли. Шаталов внес огромный вклад в развитие внутреннего туризма.
Своими проектами он буквально расшевелил регионы, втянул их в процесс продвижения и развития туристических возможностей.
Ритм жизни этого удивительного человека изумлял даже работников турбизнеса. Тут никакое здоровье не выдержит, но лечиться ему было некогда. Геннадий Васильевич проводил в поездках по России не меньше 300 дней в году. Его идеи одна за другой превращались в масштабные проекты, которые по мере развития меняли названия, что само по себе говорило о прогрессе. Например, в 2016 году начиналось как «Пора путешествовать по России», а сейчас это «Россия вдохновляет на путешествия».
Одна из главных заслуг Шаталова – всероссийские туристические премии, которые он учреждал одну за другой, стараясь охватить все сегменты рынка: Russian Travel Awards (ныне «Регионы туризма и гостеприимства»), «Маршрут года», «Туристические города», «Туристический сувенир» и другие. А чтобы тема туризма правильно освещалась в СМИ, появился конкурс журналистов и блогеров «МедиаТур».
Для регионов эти проекты стали ярким прожектором, широкой дорогой к известности, неограниченными возможностями для обмена опытом и источником полезных контактов.
На соискание каждой премии поступало по несколько сотен заявок. В каждом регионе у Геннадия Васильевича появлялась целая команда единомышленников, которые помогали в организации.
Лауреатов всегда было много – Шаталов стремился максимально поддержать и поощрить инициативных людей. Церемонии награждения превращались в красочные атмосферные представления, для каждого региона это всегда было ярким событием.
Энергичный, с хорошим чувством юмора, Геннадий Васильевич притягивал людей и считал их главной ценностью. Рядом с всегда была команда соратников-помощников, и сам он был готов в любую минуту прийти на помощь.
А еще он успевал писать книги, которые стали настоящим пособием для развития бизнес – «Туристический сувенир: от идеи до туриста», «Туристическое событие: от идеи до туриста», «Туристический сувенир: Россия вдохновляет» и другие.
И успел закончить новую – «Маршруты, которые вдохновляют на путешествия». Книга в типографии, будет представлена на премии «Маршрут года» в Перми 15-17 ноября.
В 2021 году Шаталов стал лауреатом премии правительства РФ в области туризма. Другие почетные звания, награды, грамоты и благодарственные письма можно перечислять бесконечно.
Образовательные проекты, авторские семинары, лекции – Геннадий Васильевич был очень востребован. И, конечно, у него были новые идеи, которые он мог бы реализовать.
Он ушел на взлете. А мы осиротели».
Редакция медиахолдинга «Турбизнес» присоединяется к этим словам и выражает искреннее соболезнование всем близким, друзьям и коллегам этого удивительного человека.
