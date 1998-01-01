|
11 сентября
UN Tourism: Африка лидирует по темпам роста туризма за первое полугодие - 2025
Согласно новому выпуску World Tourism Barometer, с января по июнь во всем мире было совершено 690 млн турпоездок (+5%)
По данным Управления ООН по туризму (UN Tourism, ранее - Всемирная туристическая организация UNWTO), в первом полугодии 2025 года было зафиксировано около 690 млн международных туристических прибытий.
Это на 33 млн больше, чем за аналогичный период 2024 года, однако динамика по макрорегионам мира и внутри них была неоднородной, - сообщает АТОР.
Согласно новому выпуску Всемирного барометра туризма (World Tourism Barometer), на макрорегиональном уровне за первое полугодие 2025 года самые высокие темпы роста показала Африка (+12%). При этом и Северная Африка, и страны к югу от Сахары также продемонстрировали примерно одинаковый прирост: +14% и +11% соответственно.
Макрорегион Европа (сюда, по методике UN Tourism, попадает и Турция) принял около 340 млн туристов, что на 4% больше, чем в 2024 году, и на 7% больше чем в 2019 году (до т.н. "пандемии").
Ключевые европейские направления, такие как Франция и Испания, зафиксировали рост в пределах +5%. В Центральной и Восточной Европе этот показатель выше (+ 9% к первому полугодию 2024 года), но въездные потоки всё ещё на 11% ниже, чем в 2019 году.
В Северной и Южной Америке общее увеличение международных прибытий составило всего 3%, но результаты варьировались: если Южная Америка показала уверенный рост (+14%), то показатели Северной Америки остались без изменений, а в Карибском регионе и вовсе зафиксировано снижение.
На Ближнем Востоке количество прибытий сократилось на 4% по сравнению с первой половиной 2024 года, но остаётся на 29% выше, чем в 2019 году, что является самым высоким показателем восстановления среди всех макрорегионов мира.
Азиатско-Тихоокеанский макрорегион в первом полугодии 2025 года продолжил восстановление с ростом на 11%, достигнув 92% от уровня 2019 года, при этом Северо-Восточная Азия показала динамику в 20% по сравнению с 2024 годом.
Среди крупных туристических направлений АТР наиболее значительное увеличение турпотоков в первой половине 2025 года продемонстрировали Япония и Вьетнам (+21%), Марокко (+19%), Республика Корея (+15%), а также Малайзия и Индонезия (+9%).
Подтверждают высокий спрос на международные поездки и данные о расходах туристов: здесь значительное увеличение показали Китай (+16%), Испания (+16%), Великобритания (+15%), Сингапур (+10%) и Республика Корея (+8%).
В 2024 году совокупные доходы от международного туризма стран мира достигли рекордных 1,734 млрд долларов США, что на 11% больше, чем в 2023 году, и на 14% превысило допандемийный уровень в реальном выражении, напомнили в UN Tourism.
Отраслевые показатели также демонстрируют позитивную динамику: по данным ИАТА, объём международных авиаперевозок вырос на 7% в первой половине 2025 года.
А заполняемость средств размещения в целом по миру достигла 69% в июне и 71% в июле 2025 года, что соответствует уровню прошлого года.
Несмотря на оптимистичные данные, сохраняются значительные риски, связанные с экономическими и геополитическими факторами. Высокие транспортные расходы и цены на размещение, а также общая экономическая неопределённость остаются главными вызовами для отрасли.
Инфляция в сфере туризма, хотя и ожидается снижение с 8,0% в 2024 году до 6,8% в 2025, останется существенно выше допандемийного уровня (3,1%) и общей инфляции (4,3%). Это может привести к изменению поведения туристов, которые станут искать более выгодные предложения, выбирать направления ближе к дому или сокращать расходы, подчеркивают в UN Tourism.
При этом эксперты отрасли сохраняют осторожный оптимизм на последние месяцы 2025 года. Около 50% опрошенных экспертов ожидают улучшения перспектив, а 33% прогнозируют результаты на уровне 2024 года.
Прогноз UN Tourism о росте международных прибытий на 3–5% по итогам 2025 года остается в силе, что свидетельствует об ожидаемой устойчивости спроса на путешествия до конца года.
/TOURBUS.RU
