10 сентября
Минэкономразвития РФ: Идет работа по отмене визового режима для граждан Китая
Кроме того, готовится и либерализация визового режима с другими странами
Ведомства в России начали работу по отмене визового режима для граждан Китая после введения страной безвизового режима для россиян, сообщил сегодня директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, - сообщает «Интерфакс».
Много уже сделано- решения по безвизу, электронные визы, групповые безвизовые повестки", - сказал он на пленарной сессии туристической выставки "Отдых" в Москве.
Это где-то 35% всего въездного турпотока в РФ", - пояснил он.
Росту въездного турпотока в Россию будут способствовать как адаптация турпродукта и развитие инфраструктуры, так и либерализация визового режима с другими странами, добавил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ.
"Говоря в целом о въездном турпотоке, конечно, наша страна продолжит рассматривать все пути для либерализации визового режима с иностранными партнерами", - сказал он .
У нас база низкая была - по 2-3 тыс. человек посещало Россию. Сейчас это уже совсем другие цифры, это в год 10-12 тыс.", - пояснил он.
Это, прежде всего, вопросы проекта "Карта туриста". Мы продвигаем этот механизм среди туроператоров Малайзии, стран Персидского залива, Индонезии, которые готовы заключать контракты с нашими банками", - заключил он.
