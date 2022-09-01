Минэкономразвития РФ: Идет работа по отмене визового режима для граждан Китая

Кроме того, готовится и либерализация визового режима с другими странами

Ведомства в России начали работу по отмене визового режима для граждан Китая после введения страной безвизового режима для россиян, сообщил сегодня директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, - сообщает «Интерфакс».



"Все ведомства уже приступили к этой работе, и я думаю, что этому решению - быть. Мы со стороны Минэкономразвития вели большую, работу по адаптации нашего туристического продукта для китайского туриста.

Много уже сделано- решения по безвизу, электронные визы, групповые безвизовые повестки", - сказал он на пленарной сессии туристической выставки "Отдых" в Москве.



Как отметил г-н Кондратьев, потенциал китайского рынка для России очень велик.

"В рамках национального проекта по туризму к 2030 году стоит цель принимать в год 16 млн иностранных граждан. И с учетом всех решений, которые сейчас принимаются, мы поставили цель в 5,7 млн китайских туристов к 2030 году.

Это где-то 35% всего въездного турпотока в РФ", - пояснил он.

Росту въездного турпотока в Россию будут способствовать как адаптация турпродукта и развитие инфраструктуры, так и либерализация визового режима с другими странами, добавил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ.

"Говоря в целом о въездном турпотоке, конечно, наша страна продолжит рассматривать все пути для либерализации визового режима с иностранными партнерами", - сказал он .



Как отметил г-н Кондратьев, помимо Китая для России привлекательны туристические рынки стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии.

"Мы видим, как растет турпоток из Саудовской Аравии, из ОАЭ. Это действительно в разы, в 5-6 раз больше, чем было два года назад. Видим, как растет турпоток из Малайзии, Индонезии.

У нас база низкая была - по 2-3 тыс. человек посещало Россию. Сейчас это уже совсем другие цифры, это в год 10-12 тыс.", - пояснил он.



По словам директора департамента Минэкономразвития, иностранцы выбирают Россию, поскольку страна работает с адаптацией инфраструктуры, над стандартами качества халяль, Muslim Friendly, China Friendly.

"Большая работа проводится по расчетной инфраструктуре, чтобы иностранный турист в нашей стране мог пользоваться платежными инструментами.

Это, прежде всего, вопросы проекта "Карта туриста". Мы продвигаем этот механизм среди туроператоров Малайзии, стран Персидского залива, Индонезии, которые готовы заключать контракты с нашими банками", - заключил он.

