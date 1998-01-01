Новости Турбизнес Петербурга вновь ждут в городах Приволжья Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 16-19 сентября в Пензе, Саратове, Самаре и Уфе

Продолжается сезон выездных профессиональных мероприятий Санкт-Петербурга в российских регионах. Очередное, уже третье по счету в этом году, роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 16-19 сентября в четырех городах Приволжского федерального округа (ПФО) – Пензе, Саратове, Самаре и Уфе. Совсем недавно, в конце августа турбизнес Северной столицы успешно провел деловые встречи в других городах ПФО – Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске и Перми. Во всех регионах мероприятия прошли с аншлагом. До конца нынешнего года запланированы еще два роуд-шоу Петербурга – на Урале, в Западной и Восточной Сибири. Профессиональные мероприятия организованы Комитетом по развитию туризма и Городским туристско-информационным бюро совместно с ведущими компаниями сферы гостеприимства Санкт-Петербурга. Делегация профессионалов туризма Петербурга, как всегда, очень представительная. В ее составе - ведущие петербургские туроператоры, отели и авиакомпания. В каждом городе роуд-шоу участники представят региональным агентствам весь спектр туристических программ: классических экскурсионных, событийных, оздоровительных, медицинских, профориентационных, экологических, гастрономических, с посещением промышленных предприятий. Особые акценты будут сделаны на поездки для школьников в осенние каникулы, новогодние программы и на объекты Новой туристской географии. Традиционно программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в каждом городе включает не только презентации всех участников, но и деловые переговоры в ходе воркшопов. Важность и эффективность живого, а не онлайн-общения, установления прямых партнерских связей с региональными турфирмами подтверждают многочисленные опросы, регулярно проводимые организаторами. Ожидается, что в общей сложности в ходе роуд-шоу в Приволжском федеральном округе будет проведено более пяти десятков презентаций и состоится около двух тысяч встреч с региональными партнерами. Делегация профессионалов Петербурга будет путешествовать из города в город на автобусе, оформленном в фирменном стиле Санкт-Петербурга. Как отмечают в Городском туристско-информационном бюро Петербурга, предстоящие мероприятия дадут новый импульс развитию внутреннего туризма и будут способствовать росту турпотока в город на Неве из Пензенской, Саратовской, Самарской областей и Республики Башкортостан. В прошлом году Санкт-Петербург посетили более 11 миллионов туристов. Ожидается, что в этом году этот показатель будет превышен на 10-15%. Петербург из года в год сохраняет статус одного из наиболее привлекательных направлений для российских путешественников. Дата, время и место проведения мероприятий в городах роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»: 16 сентября, 09:30 – 14:30, Пенза, отель HELIOPARK Residence, ул. Максима Горького, стр. 22А 17 сентября, 10:00 – 15:00, Саратов, отель «Олимпия», Адрес: ул. Чернышевского, д. 61 18 сентября, 10:00 – 15:00, Самара, отель HolidayHall Samara, ул. Алексея Толстого, д. 99 19 сентября, 10:00 – 15:00, Уфа, отель «Нестеров плаза», ул. Верхнеторговая пл., д. 2 Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» - Регистрация посетителей и приветственный кофе-брейк; - Презентация туристских возможностей Санкт-Петербурга и участников из Санкт-Петербурга; - Воркшоп в формате биржи деловых контактов; - Итоговый фуршет и розыгрыш призов. Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» • Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга; • туроператоры: «Дельта Невы», «Невские сезоны», «Русь», «Музыка Путешествий», «Росси Тур Бизнес», «Петротур», «Премьера», «Арт-Тревел», «СканТур»; • отели «Астория», «Англетер», сеть отелей «Экспресс Садовая» и «Театральная площадь»; • авиакомпания Nordwind Airlines Программа мероприятий роуд-шоу и регистрация для участия Регистрация для участия обязательна! Ждем вас на главном профессиональном туристическом роуд-шоу Санкт-Петербурга!





