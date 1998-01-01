|
|
10 сентября
Турбизнес Петербурга вновь ждут в городах Приволжья
Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 16-19 сентября в Пензе, Саратове, Самаре и Уфе
Продолжается сезон выездных профессиональных мероприятий Санкт-Петербурга в российских регионах. Очередное, уже третье по счету в этом году, роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 16-19 сентября в четырех городах Приволжского федерального округа (ПФО) – Пензе, Саратове, Самаре и Уфе.
Совсем недавно, в конце августа турбизнес Северной столицы успешно провел деловые встречи в других городах ПФО – Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске и Перми. Во всех регионах мероприятия прошли с аншлагом.
До конца нынешнего года запланированы еще два роуд-шоу Петербурга – на Урале, в Западной и Восточной Сибири.
Профессиональные мероприятия организованы Комитетом по развитию туризма и Городским туристско-информационным бюро совместно с ведущими компаниями сферы гостеприимства Санкт-Петербурга.
Делегация профессионалов туризма Петербурга, как всегда, очень представительная. В ее составе - ведущие петербургские туроператоры, отели и авиакомпания. В каждом городе роуд-шоу участники представят региональным агентствам весь спектр туристических программ: классических экскурсионных, событийных, оздоровительных, медицинских, профориентационных, экологических, гастрономических, с посещением промышленных предприятий.
Особые акценты будут сделаны на поездки для школьников в осенние каникулы, новогодние программы и на объекты Новой туристской географии.
Традиционно программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в каждом городе включает не только презентации всех участников, но и деловые переговоры в ходе воркшопов.
Важность и эффективность живого, а не онлайн-общения, установления прямых партнерских связей с региональными турфирмами подтверждают многочисленные опросы, регулярно проводимые организаторами.
Ожидается, что в общей сложности в ходе роуд-шоу в Приволжском федеральном округе будет проведено более пяти десятков презентаций и состоится около двух тысяч встреч с региональными партнерами. Делегация профессионалов Петербурга будет путешествовать из города в город на автобусе, оформленном в фирменном стиле Санкт-Петербурга.
Как отмечают в Городском туристско-информационном бюро Петербурга, предстоящие мероприятия дадут новый импульс развитию внутреннего туризма и будут способствовать росту турпотока в город на Неве из Пензенской, Саратовской, Самарской областей и Республики Башкортостан.
В прошлом году Санкт-Петербург посетили более 11 миллионов туристов. Ожидается, что в этом году этот показатель будет превышен на 10-15%. Петербург из года в год сохраняет статус одного из наиболее привлекательных направлений для российских путешественников.
Дата, время и место проведения мероприятий в городах роуд-шоу
«Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»:
16 сентября, 09:30 – 14:30, Пенза, отель HELIOPARK Residence, ул. Максима Горького, стр. 22А
17 сентября, 10:00 – 15:00, Саратов, отель «Олимпия», Адрес: ул. Чернышевского, д. 61
18 сентября, 10:00 – 15:00, Самара, отель HolidayHall Samara, ул. Алексея Толстого, д. 99
19 сентября, 10:00 – 15:00, Уфа, отель «Нестеров плаза», ул. Верхнеторговая пл., д. 2
Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»
- Регистрация посетителей и приветственный кофе-брейк;
- Презентация туристских возможностей Санкт-Петербурга и участников из Санкт-Петербурга;
- Воркшоп в формате биржи деловых контактов;
- Итоговый фуршет и розыгрыш призов.
Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»
• Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга;
• туроператоры: «Дельта Невы», «Невские сезоны», «Русь», «Музыка Путешествий», «Росси Тур Бизнес», «Петротур», «Премьера», «Арт-Тревел», «СканТур»;
• отели «Астория», «Англетер», сеть отелей «Экспресс Садовая» и «Театральная площадь»;
• авиакомпания Nordwind Airlines
Программа мероприятий роуд-шоу и регистрация для участия
Регистрация для участия обязательна!
Ждем вас на главном профессиональном туристическом роуд-шоу Санкт-Петербурга!
|
|
