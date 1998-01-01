Туроператоры: Аннуляций туров в Катар нет

Вчера Израиль нанес воздушный удар по штаб-квартире даижения ХАМАС в Дохе

По информации СМИ, Армия обороны Израиля во вторник нанесла воздушные удары по жилым зданиям в Дохе, где находились некоторые члены политбюро ХАМАС.

Как сообщила заместитель директора туроператора «Пакс» Любовь Чучмаева, которую сегодня цитирует пресс-служба РСТ, после информации об израильской атаке на Доху в компании были звонки и вопросы от туристов, однако аннуляций нет.

По ее словам, катарская принимающая компания известила российских партнеров, что ситуация после израильских атак находится под контролем. «С теми туристами, которые сейчас находятся в Катаре, все в порядке», – уточнила г-жа Чучмаева.

«Министерство внутренних дел Катара подтвердило, что громкие взрывы, прозвучавшие в Дохе, стали результатом атаки на жилую штаб-квартиру движения ХАМАС.

Министерство заявило, что службы безопасности отреагировали, ситуация находится под контролем, и призвало общественность полагаться на официальные источники информации», – говорится в сообщении принимающей компании туроператора «Пакс».

По словам Любови Чучмаевой, Катар славится первоклассными отелями. Столица Доха, она же основной курорт, может похвастаться прекрасным сочетанием отдыха на берегу Персидского залива, отличного шопинга и мягких исламских традиций.

Как ранее сообщал РСТ, за последние несколько лет популярность направления заметно выросла. Пять лет назад на стоповер, то есть пребывание в стране до трех ночей, приходилось до 80% всех продаж, сейчас – не более 20%.

Половина продаваемых туров приходится на поездки продолжительностью 7-9 ночей.

В прошлом году в Катаре побывало 80 тыс. российских туристов, что на 25,4% превысило уровень предыдущего года.

Судя по статистике за первую половину нынешнего года, таким же будет поток в Катара из России и в 2025 году.

/TOURBUS.RU